DAB+ Sendemast Widerstand gegen geplanten neuen Radiosender auf dem Grenchenberg Die Firma Digris will einen Sendemast für die Verbreitung von Radiosignalen auf dem Grenchenberg bauen. Gegen das Baugesuch sind vier Einsprachen eingegangen. Andreas Toggweiler 24.06.2021, 05.00 Uhr

Digris-Antenne auf dem Jaissberg in Port bei Biel. zvg Digris

Bereits im Jahr 2023 sollen die analogen UKW-Stationen in der Schweiz abgeschaltet werden. Die Radiosignale sollen ab diesem Zeitpunkt nur noch digital verbreitet werden.

Auch Privatradio-Stationen springen auf den Zug auf und verbreiten teilweise heute schon ihre Programme gemäss der aktuellen Digitalnorm DAB+. Um die Empfangsqualität auch innerhalb von Gebäuden sicherzustellen, braucht es aber eine verbesserte Abdeckung für die Region Grenchen.

«Das DAB+-Radiosignal ist zurzeit zu schwach und funktioniert nur im Auto, also als Outdoor-Empfang», erklärt Thomas Gilgen, Geschäftsführer der Firma Digris, welche nach eigenen Angaben 60 Prozent der DAB+-Radios über ihre Antennen technisch verbreitet. Dies sind laut Gilgen 80 Programme. Digris will auch den neuen Sender auf dem Grenchenberg bauen mit einer Investition von rund 150'000 Franken. Auf der Senderliste stehen zurzeit 13 Sender, darunter das Bieler Canal 3, 105 Radio, das Berner Kulturradio RaBe oder der Radio Tell mit Ländlermusik.

Empfangsqualität verbessern

Die Privatradio-Programme für die Region werden heute von Digris vom Jaissberg bei Biel Richtung Südosten verbreitet. «Ziel ist ein Deep-Indoor-Empfang in der Region Grenchen, das heisst, der Empfang muss auch in gut isolierten Neubauten möglich sein», erklärt Gilgen. Die entsprechenden Richtlinien der Signalqualität seien von der SRG und den Privatradios zusammen mit dem Bakom und der EBU (Europäischer Radioverband) spezifiziert worden.

Der Sender auf dem Grenchenberg sei nötig, um diese Empfangsqualität zu erreichen.

Schlanker Mast mit 17 Metern Höhe

Dies soll mit einem schlanken Sendermast (Durchmesser 25–50 cm) mit einer Höhe von 17 Meter erfolgen. Er bekommt ein zweites Leben, denn er habe bisher im Toggenburg als UKW-Sendemast gedient, erläutert Gilgen. Er soll eine Sendestärke von 2,5 Kilowatt (kW) haben. «Das ist für Privatradios durchschnittlich bis eher schwach. Die SRG sendet in der Regel ab 7 kW bis 25 kW.»

Vier Einsprachen wurden gegen das Baugesuch eingereicht, wie auf der Grenchner Baudirektion zu erfahren ist, darunter der Verein Schutz gegen Strahlung, der von der Grenchnerin Rebekka Meier präsidiert wird.

Laut einer Mitteilung des Vereins haben auch die Vereinigung Helvetia Nostra und die SAC Sektion Grenchen Einsprache gemacht. Dazu kommt als vierte Einsprecherin die BKW, welche ab einem eigenen Sendemast Richtstrahlverbindungen betreibt. Sie befürchtet Störungen für ihr Richtfunknetz.

Situation auf dem Untergrenchenberg von Westen gesehen (hier noch ohne neuen Skilift): Der bestehende BKW-Sendemast ist etwas rechts oberhalb der Bildmitte erkennbar, die SAC-Hütte am rechten Waldrand darunter.

Archivbild: Simon Dietiker

«Das ist nachvollziehbar», erklärt Gilgen dazu. «Wir sind jedoch zuversichtlich, die technischen Anforderungen der BKW zu erfüllen.» Man habe bereits Kontakt aufgenommen.

Grundsätzlicherer Natur ist die Einsprache des Vereins Schutz gegen Strahlung mit Sitz in Zürich. Ins Feld geführt wird die Juraschutzzone, aber auch befürchtete negative Auswirkungen auf die Tierwelt. Auch würde die benachbarte SAC-Hütte zu stark angestrahlt. «Die Daten im Baugesuch betreffend Funkstrahlung sind falsch», schreiben die Einsprecher. Man vermisst Berechnungen der Strahlung im oberen Stock, wo sich die Schlafzimmer befinden.

«Wir werden die Berechnung für die SAC-Hütte überarbeiten», stellt Gilgen in Aussicht. Man erwarte jedoch keine Überschreitung des Grenzwertes, weil im Erdgeschoss gemäss Berechnung des Standortdatenblattes für Rundfunkanlagen nur 20 Prozent des Grenzwertes (3 V/m) erreicht sind.

«Das heisst, die elektromagnetische Belastung ist mit 0,59 V/m minimal. Jedes Smartphone strahlt an diesem Ort bis zu 260-mal mehr ab als die geplante DAB+ Antenne.»

Die SRG strahlt ihre Radioprogramme vom Sender Nesselboden unterhalb des Weissensteins ab. Wieso geht man nicht auf diesen Sendemast?

20 Standorte evaluiert

Laut Gilgen würde dies zu technischen Problemen führen. Der SRG-Standort Oberdorf Nesselboden verursache Störungen in der Region Neuchâtel, weil dort die gleiche Frequenz für andere Programme verwendet wird. Man redet in diesem Fall von einer Gleichkanalbelegung.



Digris-Antenne auf dem Spital Solothurn. zvg

Digris habe über 20 Standorte evaluiert und im Baugesuch mehrere Alternativen angegeben. Wegen der erwähnten Gleichkanalbelegung mit Neuchâtel kämen jedoch nur Höhenstandorte in Frage, welche in Richtung Süden oder Osten senden. «Standorte in Richtung Westen stören in der Region Neuchâtel die Versorgung der welschen Radioprogramme.»

Für das Bauvorhaben, das in 120 Meter Entfernung zum BKW-Mast geplant ist, wurde ebenfalls ein Rodungsgesuch beim Kanton eingereicht. Betroffen sind 99 Quadratmeter Wald, davon werden 90 Quadratmeter wieder an Ort und Stelle aufgeforstet, die restlichen 9 Quadratmeter in unmittelbarer Nähe auf demselben Grundstück. Die Einsprachefrist lief hier bis am vergangenen Montag. Bis Mittwoch wurden laut Angaben des Kreisforstamtes keine Einsprachen gegen die Rodung registriert.