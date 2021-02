Lengnau Büros und Labors in der CSL Behring sind schon operativ — das Produktportfolio wird aber angepasst Mehrere Labors in der Fabrik von CSL Behring in Lengnau sind schon in Betrieb. Bei der Produktion gibt es aber freie Kapazitäten. Werden in der Fabrik bald auch Coronaimpfstoffe und -Tests hergestellt? Andreas Toggweiler 27.02.2021, 05.00 Uhr

Blick in die neuen Labors der Fabrik in Lengnau. CSL Behring

In den Labors der neuen CSL-Behring-Fabrik in Lengnau wird bereits fleissig gearbeitet, ebenso in den Büros, auch wenn auf dem Areal weiterhin gebaut wird. Dies ist einem Bericht von CSL Behring in der neuesten Ausgabe der «Lengnauer Notizen» zu entnehmen. Dort heisst es, dass die Arbeiten an der Fabrik durch die Pandemie beeinträchtigt wurden. Dies betraf insbesondere die elektrische Installation.