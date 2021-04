Coronafrühling Die Badi Grenchen ist bereit für die neue Saison – mit Maskenpflicht Das neue Piratenschiff in der Badi Grenchen ist bereit für das Ablegen und die Wassertechnik erneuert: Nun wartet Bademeister Paul Joss nur noch auf das grüne Licht der Behörden. Jocelyn Daloz 22.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rundgang durch die Badi Grenchen mit Paul Joss, Leiter Schwimmbad Grenchen. Hanspeter Bärtschi / SZ

Die Bise weht noch an dem Tag, an dem wir das Schwimmbad Grenchen besuchen. Mit gefühlten 4 Grad herrscht noch keine Badestimmung. Der Wind bläst durch das Blattwerk der Weiden, der Buchen und der Platanen, die im Sommer den Badegästen Schatten spenden.

«Viele dieser Bäume sind denkmalgeschützt», erklärt uns Paul Joss. Der Leiter des Schwimmbads ist bereits auf Posten, um die neue Saison vorzubereiten. «Wir müssen sie jedes Jahr nach strengen Auflagen pflegen, was auch reichlich kostet.»

Die Winterpause ist vorbei – und in der Badi herrscht rege Aktivität, als wir mit ihm über den Rasen schlendern: Ein Rasenmäher übertönt das Gezwitscher von Buchfinken und Turteltauben, die in den Bäumen ihre Nester bauen.

Doch was uns Joss zeigen will, ist nicht die himmlisch schöne Landschaft der noch leerstehenden Badi – sondern was sich in den Eingeweiden einer der «schönsten Badis in der Schweiz» tut, wie die Stadt auf ihrer Website schreibt.

Joss führt uns durch eine Hintertür in einem Gebäude, das sich am Ende des Geländes befindet, nahe dem Kinderbecken mit den Wasser speienden Seelöwen. Eine Treppe führt nach unten, unzählige Röhren führen ein und aus, ein Motor brummt.

Die Wassertechnik der Badi wurde erneuert. Hanspeter Bärtschi / SZ

Hier liegt das verborgene Herzstück der Badi: Die Wassertechnik, die soeben erneuert wurde. Die alte war nämlich veraltet – sie stammte aus dem Jahr 1999 und die Ersatzteile für die Wartung waren kaum noch aufzufinden, erklärt uns Joss, während ein Arbeiter an einer Maschine werkt. Eine grosse Investition: Fast 230'000 Franken musste die Stadt bezahlen – dafür dürfte die Wassertechnik für die nächsten 20 Jahre wieder gut funktionieren.

Rundgang durch die Badi Grenchen: Hier entsteht ein neues Piratenschiff. Hanspeter Bärtschi / SZ

Das ist aber nicht das Einzige, das auf dem Gelände neu ist: So führt uns Joss wieder aus dem Betriebsgebäude heraus und vorbei am neuen Piratenschiff, das von Bauarbeitern soeben installiert wurde. Rundum ist die Erde noch aufgeschüttet, ebenso wie bei der Schaukel, die ebenfalls kürzlich installiert wurde. Unsichtbar ist noch das neue Wasserspiel beim Kinderbecken, das bald sprudeln wird.

In der Betonplatte versteckt sich das neue Wasserspiel. Hanspeter Bärtschi / SZ

Vom 10-Meter-Sprungturm überblickt man die ganze Badi. Die leere Betonfläche des grossen Beckens imponiert. Dort läuft ein weiterer Arbeiter, Gasmaske aufgesetzt und Birchmeier-Pumpe am Rücken, wie ein einsamer Austronaut in einer Marslandschaft herum, und sprüht ein Algizid auf den Boden.

Joss freut sich auf die baldige Eröffnung des Schwimmbades. Das vergangene Jahr traf die Badi nicht speziell hart, denn immerhin durfte sie über den Sommer offen bleiben.

Für den 4. Mai kann Paul Joss das Schwimmbecken wieder füllen. Hanspeter Bärtschi / SZ

Nach einer Besprechung mit dem Stadtpräsidenten François Scheidegger weiss jetzt Joss auch das Eröffnungsdatum: der vierte Mai. Allerdings mit Auflagen: Die Anzahl Gäste darf 1200 nicht überschreiten. Pro Becken gilt auch eine Vorschrift: Pro 10 Quadratmeter eine Person, was ca. 140 Personen im Sportbecken, im Nichtschwimmer 85 und im kleinen 13 Personen ergibt. Und es herrscht Maskenpflicht, sobald man die Badi betritt, sowie im Restaurant und die Garderobe. «Die einfachste Art, sich das zu merken, ist: Sobald man steht, gilt Maskenpflicht», sagt Joss.

Wir steigen die steilen Treppen des Sprungturms hinunter, verabschieden uns und laufen zum Ausgang hin. Ein Grünfink zwitschert «Auf Wiedersehen» beim Ausgangstor.