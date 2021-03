Corona Stadt Grenchen erachtet A-fonds-perdu-Beiträge für corona-angeschlagene Gewerbler für nicht umsetzbar Auf ein Postulat von SP-Gemeinderat Kaufmann antworten die Behörden, dass andere Massnahmen auf Gemeindeebene umsetzbar wären. Jocelyn Daloz 03.03.2021, 05.00 Uhr

Grenchens Innenstadt während des Lockdowns. Andreas Toggweiler

Es ist vieles unüblich in dieser Geschichte: Eigentlich hätte Alexander Kaufmann seinen Postulat «Finanzielle Unterstützung für akute Härtefälle in Gewerbe- und Gastronomiebetrieben» an einer Gemeinderatssitzung einreichen müssen. An dieser hätte der Gemeinderat auch entschieden, ob das Traktandum als dringlich zu erachten sei.

Nur ist angesichts der Dringlichkeit der Situation vieles schneller gegangen: Der Stadtpräsident François Scheidegger hat das vorliegende Dokument angenommen und in einer Sitzung in Anwesenheit des Postulanten und des Gewerbeverbandsdirektors vorbesprochen. Das Postulat ist demnach bereits für die Sitzung am 9. März traktandiert und es liegt eine ausführliche Stellungnahme der Stadt vor.

Eine schnelle Umsetzung von Hilfemassnahmen faktisch unmöglich

Darin begründet sie zuallererst, weshalb die von Kaufmann geforderten Massnahmen nicht umsetzbar sind. Letzterer war der Ansicht, dass die Stadt angesichts der Notlage des Gewerbes Lösungsansätze wie Überbrückungskredite oder A-fonds-perdu-Beiträge erarbeiten solle - weil der Kanton mit seinen eigenen Massnahmen zu langsam vorangehe.

Jedoch schreibt die Wirtschaftsförderung etwa, dass «eine zeitnahe Unterstützung des Gewerbes auf Gemeindeebene auf die Schnelle nicht umsetzbar» ist. Die Schwierigkeiten des Kantons seien ein Zeichen dafür, dass der bürokratische Aufwand alles andere als einfach sei. Die Wirtschaftsförderung wie auch die Finanzverwaltung weisen darauf hin, dass die personellen Ressourcen innerhalb der Verwaltung ungenügend seien, um solche Programme effizient zu erarbeiten und zeitnah umzusetzen.

Ausserdem müssten im Vorfeld die Kriterien nach allen Grundsätzen der Gleichbehandlung erarbeitet werden.

Finanzen der Stadt sind angespannt

Im Allgemeinen steht die Finanzverwaltung dem Postulat kritisch gegenüber. Neben der schweren Umsetzbarkeit der Forderung weist sie darauf hin, dass die finanziellen Mitteln schlicht fehlten, um solche Unterstützungsbeiträge auszuschütten.

Deshalb könne es nicht Aufgabe einer Gemeinde sein - ausserdem werde sich die Lage etwas entspannen, da der Kanton die Härtefallregelung geändert hat -, fortan soll vor Ende der Bearbeitung der eingereichten Gesuche bereits 60% der Härtefallbeiträge vorgeschossen werden, die übrigen 40% nach Ende des Gesuches, sofern alle Dokumente eingereicht wurden und das Gesuch positiv geprüft wurde.

Beide Behörden betonen auch, dass sie eine Doppelspurigkeit mit den Massnahmen des Kantons als nicht zielführend erachten.

Einen Mieterlass nach Basler Modell?

Das heisse aber nicht, so die Wirtschaftsförderung etwa, dass nichts unternommen werden kann oder soll. Die Probleme der Anspruchsgruppen (namentlich das Gewerbe) seien unbestritten, deshalb hat die Stadt verschiedene Vorschläge aufgelistet, die alternativ umgesetzt werden könnten. Unter anderem zieht sie einen Mieterlass in Erwägung, der nach dem Modell in Basel wirken könnte. Auch die Finanzverwaltung findet, dass die Verantwortung der Eigentümer zu wenig angesprochen wird:

Die Hauseigentümer haben ein ureigenes Interesse daran, dass ihre Mieter die Pandemie überleben.

Weiter listete die Wirtschaftsförderung die zahlreichen Massnahmen, die die Stadt bereits getroffen hat, um das Gewerbe zu unterstützen ‒ um zu betonen, dass sie nicht inaktiv blieb. Für weitere Schritte räumt sie aber ein, dass die meisten möglichen Massnahmen vor allem längerfristige Entlastungen geben könnten, aber die Lage nicht kurzfristig entspannen dürften.

Vorschläge der Wirtschaftsförderung Einen Mietbeitrag nach Modell Basel: Die Stadt würde einen Drittel der Miete übernehmen, während der Eigentümer auf einen Drittel verzichtet. Nachteil davon wäre, dass der Eigentümer dazu einwilligen muss und Verhandlungen sich in die Länge ziehen können.

Die Stadt würde einen Drittel der Miete übernehmen, während der Eigentümer auf einen Drittel verzichtet. Nachteil davon wäre, dass der Eigentümer dazu einwilligen muss und Verhandlungen sich in die Länge ziehen können. Onlineshop: Das angeschlagene Gewerbe online unterstützen. Auch das dürfte aber vor allem längerfristig eine Auswirkung haben.

Das angeschlagene Gewerbe online unterstützen. Auch das dürfte aber vor allem längerfristig eine Auswirkung haben. Treuhandbüro : Da viele Unternehmen Mühe haben, die Dokumente korrekt zusammenzustellen und auszufüllen, könnte die Stadt mit Treuhandbüros bessere Bedingungen aushandeln oder die Kosten teilweise übernehmen. Eine Lösung, die schnell umgesetzt werden könnte.

: Da viele Unternehmen Mühe haben, die Dokumente korrekt zusammenzustellen und auszufüllen, könnte die Stadt mit Treuhandbüros bessere Bedingungen aushandeln oder die Kosten teilweise übernehmen. Eine Lösung, die schnell umgesetzt werden könnte. Steuerstundung : eine kurzfristige Entlastung könnte ebenfalls erreicht werden, wenn die Stadt den Bezug der Steuern verzögert oder Abzahlungspläne erarbeitet. Das gleiche könnte mit der Gas- und Stromrechnung passieren.

: eine kurzfristige Entlastung könnte ebenfalls erreicht werden, wenn die Stadt den Bezug der Steuern verzögert oder Abzahlungspläne erarbeitet. Das gleiche könnte mit der Gas- und Stromrechnung passieren. Schliessung der Bettlachstrasse: Die vorgesehene Verkehrsschliessung der Bettlachstrasse könnte vorgezogen werden, um die Innenstadt zu beleben.

Die vorgesehene Verkehrsschliessung der Bettlachstrasse könnte vorgezogen werden, um die Innenstadt zu beleben. Druck beim Kanton: Die Stadt könnte Kantonsräte sensibilisieren.

Alex Kaufmann: Es muss schnell etwas passieren.

Der Fraktionschef der SP im Gemeinderat hat gegenüber dieser Zeitung grundsätzlich die Bemühungen der Stadt begrüsst. Er sei zwar nach wie vor der Meinung, dass für ganz klare, höchst akute Härtefälle ein Notunterstützung nötig sei. Für ihn ist klar: In Grenchen ist die Lage besonders schwierig:

«Wir können nicht wie andere Städte vorgehen. Bei uns können wir uns nicht leisten, die Player in der Innenstadt zu verlieren ‒ denn es wird schwierig sein, neues Gewerbe anzuziehen.»

Deswegen müsste die Hilfe jetzt kommen, so rasch wie möglich. «Sonst bringt das alles nichts.» Er hofft deshalb, dass der Gemeinderat in seiner Sitzung am 9. März schnell voranschreiten wird. Zu allererst muss er das Postulat als erheblich erklären. «Dann geht es an der Konkretisierung, denn die Stadt hat dann einen Auftrag, für den Schutz des Gewerbes einzustehen», sagt Kaufmann. Deshalb wäre es besser, wenn der Gemeinderat bereits in der nächsten Sitzung klar bestimmt, wie die Umsetzung aussehen soll.