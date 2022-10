Lengnau Tiefgefroren aus dem Automaten: Hier gibt es Cordon bleu rund um die Uhr In Lengnau steht ein Automat, der tiefgefrorene und ofenfertige Cordons bleus ausspuckt. An der Solothurnstrasse 75 in Lengnau reihten sich die Autos. Margrit Renfer Jetzt kommentieren 21.10.2022, 19.22 Uhr

Der Cordonbleumat steht an der Solothurnstrasse in Lengnau Oliver Menge

Auto an Auto reiht sich vor der Garage Sauser an der Solothurnstrasse 75 in Lengnau. Und da ist unter dem ehemaligen Tankstellendach noch der schwarze Automat. Nicht mit Süssigkeiten, sondern mit Schweine- und Poulets-Cordons bleus gefüllt. Nummer des gewählten Fleischstückes eintippen, Bezahlkarte einlesen, zurr tap – das gefrorene Cordon bleu in Restaurant-Qualität fällt herunter. Zu Hause kommt es gefroren in den Backofen und nach 35 Minuten auf den Tisch.

Als ob sie aus dem Cordon bleu-Paradies kämen

Stephan und Zuzana Wüthrich führen in Günsberg das Restaurant Hirschen, ein Cordon bleu-Paradies. Hier gibt es Cordons bleus von Antique über Klassisch, Walliser, Caprese, Hawaii bis Vegi.

Der «Hirschen» lief super – dann kam Corona mit Lockdown eins und zwei, Take-away und Lieferservice. «Wir lieferten unsere Cordons bleus überregional, manchmal weit weg. Dann kam uns die Idee mit dem Automaten», sagt Stephan Wüthrich. Ein für Fleischstücke geeigneter Apparat mit Tiefkühlfunktion wurde gesucht und gefunden.

Als Platz fürs Aufstellen schien die Autowerkstatt beim guten Kollegen in Lengnau geeignet. Der «Cordonbleumat» war geboren, wurde wettergeschützt und leicht erreichbar unters Tankstellendach gestellt und auch beim Lebensmittelamt des Kantons Bern angemeldet.

Die Qualität muss stimmen

Wüthrichs Cordons bleus werden in Handarbeit in Günsberg hergestellt, schockgefroren und nach Lengnau in den Automaten gebracht. «Für mich ist die gute Qualität von Fleisch und Käse wichtig», sagt Stephan Wüthrich.

Jetzt können Cordon bleu-Liebhaber seit dem 1. Juli dieses Jahres in Lengnau unabhängig von Ladenöffnungszeiten das panierte Fleischstück mit der Käse-Schinken-Füllung in verschiedenen Varianten in Restaurant-Qualität am Automaten kaufen und selber im Backofen oder das Grill-Cordon bleu auf dem Grill zubereiten.

Der Preis ist mit 20 Franken pro Cordon bleu zwar auf den ersten Blick recht hoch. Aber: Erstens gibt es eine ganze Menge dafür – minimum 390 Gramm, was schon fast für zwei Personen reicht –, und zweitens ist die Auswahl an verschiedenen Füllungen gross.

Die Auswahl ist gross: rund sieben verschiedene Sorten aus Schweine- oder Pouletfleisch, jedes mindestens 390 Gramm schwer, liegen tiefgefroren bereit. Oliver Menge

Das Restaurant ins Wohnzimmer bringen

«Wir bringen das Restaurant-Cordon bleu ins Wohnzimmer», so die Philosophie des Herstellers. Das Preis-Leistungs-Verhältnis der Schweine- und Poulet-Cordon bleu im Automaten entspricht den Kosten im Restaurant für ein gutes Produkt.

Er sei in einer Käserfamilie aufgewachsen, sagt der gelernte Koch. Für ihn komme nur guter Käse, den er in ganzen Laiben kauft und selber lagert, ins Cordon bleu.

Der Automat funktioniert nach den ersten Kinderkrankheiten recht gut. Das Bezahlsystem wurde abgeändert, ist jetzt einfacher bedienbar und funktioniert nun mit allen gängigen Karten oder Apple-pay. Wegen Vandalismus ist keine Barzahlung möglich. Schwierig ist höchstens eine Pannenmeldung gerade in dem Moment, wenn im «Hirschen» in Günsberg auch viel läuft.

Mit dem Verkauf ist Wüthrich zufrieden, und er überlegt sich weitere Standorte. Die 24/7- Verfügbarkeit ist für den Verkauf ideal, aber auch eine Herausforderung in der Logistik, wenn es einmal nicht klappt.

«Normalerweise kaufe ich das Cordon bleu frisch beim Metzger, doch für den spontanen Gluscht hat mich der Automat mit dem gefrorenen Fleisch überzeugt. Es hat geschmeckt», sagt ein Kunde. Zurr, tap – er holt weitere Cordons bleus aus dem Automaten.

