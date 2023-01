Rechtskräftig: Es wird keine Tankstelle beim Kreisel Arch geben

Coop-Tankstelle Nach grossem Widerstand: Die umstrittene Tankstelle in Arch ist endgültig vom Tisch Coop wird beim Kreisel in Arch definitiv keine Tankstelle mit Shop bauen. Die Frist, um ein entsprechendes Urteil ans Bundesgericht weiterzuziehen, ist abgelaufen. Oliver Menge Jetzt kommentieren 06.01.2023, 15.40 Uhr

Nun ist es definitiv: Auf dem Grundstück beim Kreisel, wo Aarestrasse und Bürenstrasse zusammenkommen, wird keine Tankstelle mit sechs Betankungsplätzen und einem Coop-Pronto-Shop von 120 Quadratmetern Fläche gebaut.

Die Sache zog sich über zwei Jahre hin

Coop – respektive eine Berner Immobiliengesellschaft – hatte das Grundstück 2019 zu diesem Zweck gekauft. Aber in der Bevölkerung und beim Gewerbe war Widerstand erwachsen. Eine erste Beschwerde gegen das Bauprojekt war von der Regierungsstatthalterin des Verwaltungskreises Seeland abgewiesen worden. Die Regierungsstatthalterin bewilligte Ende Oktober 2020 sowohl die Baubewilligung als auch die Strassenanschlussbewilligung.

Hier stehen die Profile noch. Rechts gut zu sehen: der Grund für die eingeschränkte Knotensichtweite. Die Mauer und die Bäume des benachbarten Grundstücks. Oliver Menge

Dagegen führte die Gegnerschaft Beschwerde bei der Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern, welche die Beschwerde im August 2021 guthiess. Begründet wurde der Entscheid mit der Verkehrssicherheit aufgrund der mangelhaften Sichtfelder bei der Ausfahrt. Dagegen erhob die Bauherrschaft im September 2021 Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Bern.

Diese Beschwerde wurde aber nach einer erneuten Überprüfung des entscheidenden Punktes der Verkehrssicherheit abgewiesen und detailliert begründet.

Die erneute Überprüfung kam zu neuen Erkenntnissen

Einerseits ging es um die Geschwindigkeit, die auf den Kantonsstrassen gefahren werden darf. Denn daraus resultieren die sogenannten Knotensichtweiten bei Strassenanschlüssen; die minimale Sichtweite, die erforderlich ist. Auf der Aarestrasse und der Bürenstrasse sind das bei 50 km/h 70 Meter Knotensichtweite. An der fraglichen Stelle, wo die Ausfahrt der Tankstelle hingekommen wäre, erreicht man aber nur 35 Meter Sichtweite.

Andererseits hätte die Bauherrin dafür sorgen müssen, dass diese Sichtweiten eingehalten werden können. Aber da die benachbarte Parzelle nicht derselben Grundeigentümerin gehört und auch keine entsprechende «Dienstbarkeit» besteht, sei die Sichtbarkeit nicht garantiert, kamen die Fachleute des Strasseninspektorats bei ihrer erneuten Überprüfung zum Schluss. Im Gegenteil: Der Besitzer der Nachbarparzelle kann Sträucher und Hecken pflanzen oder sogar die Gartenmauer erhöhen.

Die Vertretung der Bauherrschaft argumentierte, dass Verkehrsteilnehmer wegen des Kreisels und des Fussgängerstreifens eh abbremsen würden und deshalb geringere Knotensichtweiten erforderlich seien. Doch dieses Argument verfing beim Verwaltungsgericht nicht.

Den Parteien wurde das Urteil des Verwaltungsgerichts am 25. Oktober 2022 eröffnet.

Frist für Weiterzug verstrich ungenutzt

Die Bauherrschaft hatte 30 Tage Zeit, um das Urteil an die nächsthöhere Instanz weiterzuziehen, ans Bundesgericht. Doch bis zum Ablauf der Frist wurde das Urteil nicht angefochten. Es ist somit in Rechtskraft erwachsen, wie es in einem Brief des Verwaltungsgerichts an die Parteien heisst.

Seitens Coop blieb eine Anfrage nach den Gründen, einer eventuellen Alternative und den Plänen mit dem fraglichen Grundstück bis jetzt unbeantwortet. Die Pressestelle liess lediglich verlauten: «Da Coop Pronto an diesem Standort nur Mieter ist, bitten wir Sie, sich für Informationen an die Bauherrschaft zu wenden.»

Die Büros des Architekturbüros und der Immobilienfirma E. Bornand Immobilien AG in Bern, das offenbar von Coop beauftragt wurde, sind über die Feiertage und Anfang Januar allerdings geschlossen. Die Profile für das Projekt wurden noch nicht entfernt.

