Grenchen: Modelleisenbahner laden zur Besichtigung ein

Comeback Die Grenchner Modellbahner haben sich wieder herausgeputzt: Am kommenden Wochenende erwartet der Amateurklub zahlreiche Besuchende Nach einer längeren Coronapause wagt der Eisenbahn Amateurklub Grenchen am kommenden Wochenende wieder einmal den Schritt in die Öffentlichkeit. Kurzweil und Kulinarik erwartet die Modellbahnfans.

Eisenbahn Amateur Klub Grenchen: Präsident Roland Meier freut sich zwischen Klubanlage und Tombolapreisen auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher. Andreas Toggweiler

Direkt über dem Tunnelportal des Grenchenbergtunnels befindet sich das Klublokal der Eisenbahn-Amateure Grenchen. Es war in den vergangenen drei Jahren oft verwaist, dabei ist der Winter normalerweise die Hauptsaison der Modellbähnler. Sie bauen immer wieder an der Anlage, probieren neue Dinge aus, testen und warten Fahrzeuge und kämpfen gegen den allgegenwärtigen Feind der Modellbähnler, den Staub.

Doch die letzten Winter gehörten bekanntlich dem Virus und Klubaktivitäten waren deshalb stark eingeschränkt. Diesen Herbst wollen die 24 Mitglieder des Grenchner Clubs aber wieder einmal Präsenz markieren in der Öffentlichkeit. Seit einigen Tagen schon sind vermehrte Aktivitäten an der Rebgasse zu beobachten: Festzelte werden gestellt, Bänke und Beleuchtungen installiert, denn man will natürlich für jede Witterung gewappnet sein.

Vereinspräsident Roland Meier freut sich, dass ein harter Kern von Vereinsmitgliedern dieser Tage Vollgas gibt, damit man am kommenden Wochenende die Grenchner Öffentlichkeit zur Besichtigung der Modellbahnanlage einladen kann. «Dieser Anlass ist für unsere Vereinskasse von grosser Bedeutung», erklärt Meier.

Strom sparen, wo es immer geht

Denn ins Gewicht fallen nicht nur Neuanschaffungen von Rollmaterial und technischer Ausrüstung, sondern auch die Heizkosten für das Klublokal, das – zu Meiers Sorge – mit Elektro-Speicherheizungen ausgestattet ist. Da werden kommende Saison einige Kosten anfallen.

«Wir versuchen, Energie zu sparen, wo es geht», betont der Vereinspräsident. Die Heizung geht nur noch an zum Frostschutz und wird ansonsten nur für die vierzehntäglichen Klubtreffen angeworfen. «Und wir haben praktisch die ganze Beleuchtung schon auf LED umgestellt.»

Was erwartet die Besucherinnen und Besucher an den kommenden Modelleisenbahn-Tagen von Freitag bis Sonntag? – Auf der Modellbahnstrecke werden viele Züge unterwegs sein – allein auf der normalspurigen Hauptstrecke werden es 18 Züge sein, die zwischen der liebevoll gepflegten Modelllandschaft und den Schattenbahnhöfen verkehren.

Grosser Fundus an vereinseigenem Rollmaterial

«Auf der Anlage verkehren primär Züge aus Vereinsmaterial», erklärt der Präsident nicht ohne Stolz. Sechs Videokameras erlauben einen Blick in Bereiche der Anlage, die dem Auge verborgen sind. Damit lassen sich für den «Fahrdienstleiter» auch allfällige Probleme einfacher entdecken. Gut sichtbar ist hingegen der neu errichtete Miniatur-Schwingerplatz.

Am Bedienpult der Modellanlage, oben sichtbar ist der neue Videomonitor. Andreas Toggweiler

Acht weitere Züge verkehren auf der schmalspurigen Strecke der Rhätischen Bahn (RhB). Dieser Teil der Anlage ist digitalisiert, während die Hauptstrecke mit der bewährten, inzwischen 40-jährigen Blocksteuerung eines (inzwischen leider verstorbenen) Vereinsmitgliedes bestens funktioniert. Und zu guter Letzt verkehrt auch noch die Zahnradbahn auf die Bergspitze.

Mit dem «Sponsoren-Zug», der Güterwagen mit den Logos der Donatoren mit sich führt, bedankt man sich für die Unterstützung durch das lokale Gewerbe. So ist beispielsweise einmal mehr eine reichhaltige Tombola zu Stande gekommen.

In Memoriam des Einheitswagens III

In den Vitrinen gibt es eine grosse Anzahl historischer und zeitgenössischer Fahrzeuge zu bestaunen. Eine Sonderausstellung ist den «Swiss Express»-Kompositionen der 1970er-Jahre gewidmet (Einheitswagen III), die –mehrfach umgebaut – bis vor kurzem noch als Pendelzüge für die BLS im Einsatz waren, jetzt aber von der Bildfläche verschwunden sind.

Meier erklärt:

«Wir nehmen damit Abschied von den einstigen Paradezügen der SBB.»

Dazu kommt eine Sammlung von schweren Doppelloks aus aller Welt.

Für (kleine und grosse) Kinder gibt es im kleinen Festzelt hinter dem Vereinslokal übrigens noch eine Modellanlage, wo man selber fahren kann. Eine neu gestaltete Infotafel direkt über dem Tunnelportal erläutert die Geschichte des Grenchenbergtunnels, der 2017 sein 100-Jahr-Jubiläum feiern konnte.

Die statische Ausstellung ist heuer den Einheitswagen III (Swiss Express) und schweren Doppelloks gewidmet. Andreas Toggweiler

Der Verein der Eisenbahn-Amateure wurde 1959 gegründet. Das Vereinslokal, so wird berichtet, ist eine Baute, die während der Expo 64 verwendet wurde und danach an der Rebgasse neu aufgebaut werden konnte. In den 1980er-Jahren wurde eine Erweiterung vorgenommen. Räumlich ist man eher beengt, doch zur Pflege eines attraktiven Hobbys und fürs gesellige Zusammensein unter Gleichgesinnten reichts allemal.

Modelleisenbahn-Ausstellung im Klubhaus Rebgasse 30 b, Freitag 17–22 Uhr, Samstag 10–22 Uhr, Sonntag 10–17 Uhr. Fahrbetrieb auf Modellanlage mit vier Spurweiten, reichhaltiges kulinarisches Angebot, Eintritt frei.

