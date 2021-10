Kürbisnacht light in Grenchen: Gemütlich wars auch ohne Umzug

«Chürbisnacht Light» In Grenchen die Kürbis- und Räbeliechtli in aller Ruhe betrachten Bei gutem Wetter wurde am Freitag in Grenchen eine «Chürbisnacht Light» durchgeführt. Die Stimmung war intakt, auch ohne Umzug. Andreas Toggweiler 30.10.2021, 05.00 Uhr

Kürbislichter-Installation auf dem Marktplatz. José R. Martinez

In Grenchen wurde gestern Abend eine «Chürbisnacht Light» durchgeführt. Die Kürbisse und Räbeliechtli der Schulkinder wurden in verschiedenen Inseln auf dem Marktplatz verteilt und beleuchtet. Zu den Klängen der Musikschule konnten sie in aller Ruhe betrachtet werden. Das war ein kleiner Trost dafür , dass auch dieses Jahr kein Umzug durchgeführt werden konnte.