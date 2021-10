Grenchner Schulkinder schnitzen für die "Chürbisnacht light"

Chürbisnacht light Die Kürbisse erobern die Stadt Grenchen zurück In den Schulhäusern werden derzeit eifrig Kürbisse geschnitzt. Denn am Freitag ist die Chürbisnacht zurück, wenn auch nur in einer Lightversion. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 28.10.2021, 05.00 Uhr

Kinder des Eichholzschulhaus schnitzen Kürbisse für die Dekoration des Marktplatzes. Hanspeter Bärtschi

Zwar wird am Abend kein Umzug stattfinden und auch andere Attraktionen wie die Kinder-Erlebniswelt oder die Gastronomie sind wegen Corona gestrichen. So oder so wird es auf dem Marktplatz am Freitag aber eine geballte Ladung Kürbis geben.

In den Korridoren der Grenchner Primarschulhäuser Kastels, Halden und Eichholz waren diese Woche die Vorbereitungen dafür im Gang. Und diese bestehen bekanntlich vor allem aus einem: Kürbisse und Räbeliechtli schnitzen, was das Zeug hält. Ein Augenschein unseres Fotografen im Eichholz-Schulhaus zeigte: alles im orangefarbenen Bereich für die «Chürbisnacht light» 2021.

Kinder des Eichholzschulhaus schnitzen Kürbisse für die Dekoration des Marktplatzes. Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Es geht lustig zu und her. Hanspeter Bärtschi Auf das richtige Werkzeug kommt es an. Hanspeter Bärtschi Es werden die verschiedensten Motive geschnitzt. Hanspeter Bärtschi NIcht nur Kürbisse sondern auch Herbstrüben werden verziert. Hanspeter Bärtschi Passgenau herausgeschnitten. Hanspeter Bärtschi Kinder des Eichholzschulhaus schnitzen Kürbisse für die Dekoration des Marktplatzes. Hanspeter Bärtschi Schau mir in die Augen. Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Volle Konzentration. Hanspeter Bärtschi

Am Montag wurden in Staad die Kürbisse abgeholt und im Lauf der Woche kunstvolle Sujets geschnitzt. Insgesamt 650 Kürbisse und 450 Rüben wurden von den Schulkindern und der Quartiergruppen verarbeitet. Die Sujets werden am Freitagnachmittag in den zugewiesenen Sektoren auf dem Marktplatz drapiert.

Zusammen mit dem Lichterbaum der Stadt werden die Kürbislichter und Räbeliechtli zwischen 18 Uhr und 21 Uhr beleuchtet. Dazwischen werden Marktstände ihre Waren verkaufen und unter dem Stadtdach gibts Vorführungen der Musikschule und der Move!Danceschool.

Anlass ohne 3G-Pflicht, Maske im Konzertbereich nötig