Chürbisnacht Das orangefarbene Lebensgefühl hat nach Grenchen zurückgefunden Die Chürbisnacht ist nach der Pandemiepause wiedererstanden. Und damit auch ein vertrautes Grenchner Lebensgefühl. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 28.10.2022, 21.12 Uhr

Dekoration auf dem Marktplatz. Hanspeter Bärtschi

Grenchen hat sie wieder, die Chürbisnacht - und wie! Für die Jubiläumsausgabe fanden die Menschenmassen ins Zentrum der Uhrenstadt zurück, um ein schon fast vergessenes Lebensgefühl wiederzuerwecken.

Es bricht jeweils am letzten Oktoberfreitag des Jahres aus und wird durch den Konsum von Kürbissuppe, Kürbisbier, -wurst und dergleichen, vielleicht auch das Betrachten von orangefarbenen Sonnenuntergängen ausgelöst, so genau weiss man das in Grenchen nicht.

Es tut ja auch nichts zur Sache. Denn Hauptsache ist, man kann nach Feierabend die einzigartige Stimmung auf dem Marktplatz geniessen, den Kindern beim Schnitzen der Last-Minute-Kürbisse zuschauen, feine Sachen kaufen und die herbstlichen Kürbis-Dekorationen bewundern. Und vielleicht dabei denken: Eigentlich war es ja gar nicht so ein übles Jahr, das da seine letzten Wochen im fahler werdenden Sonnenlicht anzapft.

Auftritt von Schülerinnen und Schülern der Move Danceschool. Hanspeter Bärtschi Die jungen Tänzer zeigen ihr Können. Hanspeter Bärtschi Die stolzen Verwandten halten den Auftritt fest. Hanspeter Bärtschi Ein herziger Kürbis. Hanspeter Bärtschi T-Shirt-Wetter am 28. Oktober in Grenchen. Hanspeter Bärtschi Mmmmmmh... Hanspeter Bärtschi Die Dekoration ist parat. Hanspeter Bärtschi Eine sympathische Hexe. Hanspeter Bärtschi Gestrickte Kürbisse. Hanspeter Bärtschi Dieser Kürbis hat gut lachen. Hanspeter Bärtschi Volle Konzentration beim Kürbisschnitzen. Hanspeter Bärtschi Grosses Interesse an der Tanzshow. Hanspeter Bärtschi

Vielleicht sind es auch die vielen Kinder, die herumwuseln und sich auf den Umzug freuen oder die Eltern, die auf den Street-Dance-Auftritt ihrer Sprösslinge unter dem Stadtdach hinfiebern. Dieser hat sich im Lauf der Jahre zu einem ersten Höhepunkt der Chürbisbnacht gemausert. Die Moves der Kids werden stets frenetisch beklatscht

Bei Kürbisspezialitäten fiebert danach Jung und Alt auf den zweiten Höhepunkt des Abends hin: den Lichterumzug der Schulkinder, die sich diese Woche zusammen mit ihren Lehrerinnen und Lehrern wieder mächtig ins Zeug gelegt haben.

856 kleine und 146 grosse Kürbisse wurden von den Schulen«verarbeitet», dazu auch noch 373 «Räbeliechtli». 48 Nummern umfasste der diesjährige Umzug. Doch nicht nur die Jugendlichen sind im Kürbisfieber, sondern auch Pensionärinnen und Pensionäre der Grenchner Alterszentren liessen sich davon anstecken: Auch sie griffen zu Rüstmesser und Stricknadel, um dem Kürbis ihren Tribut zu zollen.

Kürbisse, so weit das Auge reicht. Hanspeter Bärtschi Die Dämmerung legt sich über Grenchen. Hanspeter Bärtschi Speis und Trank laden zum Verweilen ein. Hanspeter Bärtschi In jeglichen Formen und Farben. Hanspeter Bärtschi Schaurig-schöne Dekoration. Hanspeter Bärtschi Herbstliche Stimmung bei milden Temperaturen. Hanspeter Bärtschi

Stadtpräsident François Scheidegger konnte in seiner kurzen Ansprache unter dem Stadtdach feststellen, dass 25 Jahre Kürbisnacht der Stadt gutgetan haben. Er dankte der Gründerin Iris Minder und der heutigen OK-Präsidentin Jenny Mattila für die vielen schönen Feste, die sie Grenchen beschert haben.

Die Menschen kamen in Scharen an die Chürbisnacht 2022. Hanspeter Bärtschi

