So reagiert der Grenchner Polizeikommandant auf das Stapo-Ende

Christian Ambühl «Letzte Nacht habe ich nicht gut geschlafen»: Auf den Grenchner Stapo-Kommandanten wartet jetzt eine schwierige Aufgabe Er muss jetzt seine Leute in neuen Jobs unterbringen und gleichzeitig die noch verbleibenden motivieren: Kein einfacher Job für Stadtpolizei-Kommandant Christian Ambühl. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 02.02.2022, 12.00 Uhr

Polizeikommandant Christian Ambühl bleibt gegenüber seinen politischen Chefs loyal. Hanspeter Bärtschi

Es war ein symbolischer Akt, als Stadtpolizei-Kommandant Christian Ambühl am Dienstagabend nach geschlagener und (aus seiner Sicht) verlorener Schlacht sein Polizeiabzeichen vor dem Gemeinderat deponierte. «Damit wollte ich aufzeigen, dass es das Korps jetzt nicht mehr gibt», erklärt Ambühl. Und zwar für die Gemeinderäte, nicht nur für sein Korps, das auf dem Balkon oberhalb die Verhandlungen verfolgte. «Der Gemeinderat dachte wohl: Aus den Augen, aus dem Sinn, als er die Leute nach dort oben verbannte».

Er hätte ja auch gleich kündigen können, und seine Polizeiwaffe deponieren. Er wolle aber sein Team auf diesem letzten Weg begleiten, erklärt Ambühl.

«Doch letzte Nacht, da habe ich nicht gut geschlafen.»

Denn bis zuletzt hatte er die Hoffnung, dass die Bevölkerung doch noch etwas zur Auflösung des Polizeikorps zu sagen hätte. Diese habe sich aber jetzt ziemlich verflüchtigt.

Am Donnerstag informiert der Kapo-Kommandant die Stadtpolizisten

In einer Situation, in der nach wie vor viel Unsicherheit herrsche, gelte es jetzt für seine Leute zu schauen. Denn welche Stellen die Stadt künftig anbiete, sei ja noch nicht definiert.

«Bekannt ist nur, dass alle Stellen aufgehoben werden.»

Vorerst könnten sich die Leute somit ja nur auf die Stellen bewerben, die die Kapo anbietet. Oder die Privatwirtschaft. Alle drei Mitarbeiter, die kürzlich gekündigt haben, wechseln laut Ambühl in die Privatwirtschaft. In Kapo-Kommandant Thomas Zuber hat Ambühl Vertrauen, dass er sein Wort hält. Zuber will die Polizistinnen und Polizisten am Donnerstag morgen im Parktheater zum weiteren Vorgehen informieren.

Was er selber in Zukunft mache, wisse er noch nicht. Ambühl meint:

«Ich bin ein Sicherheitspolizist mit Leib und Seele und da sind die Stellenangebote ja nicht gerade üppig.»

Martialisch sein Vergleich, den er im Rat hinsichtlich des Begriffs «Point of no Return» anbrachte, der von Gemeinderat Robert Gerber verwendet wurde. «Es wäre wohl mancher Krieg verloren gegangen, wenn sich die Kampfpiloten an den angeblichen ‹Point of no Return› gehalten hätten», sagte Ambühl am Dienstag. Dazu präzisiert er, dass das lediglich die Auffassung der GRK sei, dass es kein Zurück mehr gebe.

Ambühls Loyalität wird gelobt

Für Ambühl ist klar, dass er trotz seiner persönlich unsicheren Situation dabei bleibe und für seine Leute das beste herausholen wolle, was in seiner Macht stehe. Stadtpräsident François Scheidegger lobt Ambühls Loyalität. Es sei wichtig, dass der amtierende Kommandant mitmache, denn er kenne das Korps und die individuellen Situationen am besten. Auch Vizepräsident-Remo Bill, der die Sitzung am Dienstag leistete, attestierte Ambühl, dass er den schwierigen Prozess konstruktiv begleite.

So wurde Ambühl jetzt in die Arbeitsgruppe aufgenommen, welche den Übergang orchestriert. Das war nicht von Anfang an so. Man wollte den amtierenden Kommandanten zuerst aussen vor lassen. Alt Stapo-Kommandant Robert Gerber sagte im Rat, er habe sich dafür eingesetzt, auch Ambühl an Bord zu nehmen.

Federführend: Ex-Stapo-Kommandant Robert Gerber treibt jetzt als FDP-Gemeinderat die Auflösung der Stadtpolizei voran. Hanspeter Bärtschi

Die Kerngruppe, welche den Prozess steuert, besteht aus Robert Gerber als Vertreter der Gemeinderatskommission (GRK), Ambühl und Stadtschreiberin Luzia Meister. Je nach Aspekt werden weitere Personen beigezogen, etwa die Personalchefin, der Finanzverwalter oder Marc Hauser, der Personalvertreter der Stapo.

Appell des Personalvertreters

Personalvertreter Hauser hatte an der Gemeinderatssitzung auch noch kurz das Wort ergriffen: «Polizist zu sein ist eine Berufung und wir sind weiterhin bereit, dafür zu sorgen, dass Grenchen die sicherste Stadt am Jurasüdfuss bleibt», sagt Hauser unter Applaus seiner Kollegen und Kolleginnen. Der Appell blieb bekanntlich ohne Wirkung. «Wir müssen jetzt entscheiden«, drängte Remo Bill, damit sich auch der Kanton vorbereiten könne.

Als «Steuerungsgruppe» soll die Gemeinderatskommission selber amten. Sie will die städtischen Mitglieder der Projektorganisation bestimmen, die gemeinsam mit dem Kanton die verschiedenen Aspekte des Organisationswechsel bearbeitet.

«Und das sind viele», meint Ambühl. Als erstes werde er jetzt Gespräche führen mit seinen Angestellten und fragen, wer einen Wechsel zur Kapo wünsche oder sich vorstellen könne. Auch gebe es viele Verträge, die mit der Stadtpolizei bestehen, aufzulösen und allenfalls mit neuen Partnern abzuschliessen. Das geht von der Polizisten-Ausbildung bis zum Wartungsvertrag der Parkplatz-Schranke. Auch müsse das Polizei-Material veräussert werden.

