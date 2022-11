Leberberger Konzertchor wagt den Neustart mit grossem Auftritt

Der Konzertchor Leberberg meldet sich nach dreijähriger Pause zurück. Er tritt am Samstag und Sonntag mit der «Cäcilienmesse» von Charles Gounod in der St.-Klemenz-Kirche in Bettlach auf, verstärkt durch den Singkreis Wasseramt und den Konzertchor Oberaargau.

Silvia Rietz Jetzt kommentieren 23.11.2022, 17.00 Uhr