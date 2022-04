Schoggi Osterhasen handgefertigt vom Grenchner Kurt Häni

Chocolatier Kurt Häni Die meisten Schoggi-Osterhasen werden industriell gefertigt - die besonders schmackhaften aber noch von Hand Der Grenchner Chocolatier Kurt Häni legt grossen Wert auf eine natürliche Erscheinung seiner handgefertigten Hasen, die er aus hochwertiger Schokolade herstellt. Oliver Menge Jetzt kommentieren 16.04.2022, 05.00 Uhr

Kurt Häni mit seinen von ihm hergestellten Osterhasen im Coq au Vin an der Kirchstrasse. Oliver Menge

Ostern: Seit Wochen stehen sie in den Supermärkten: Schoggi-Osterhasen jeder Form und Grösse. Die Regale sind brechend voll und manchmal gibt's die Hasen gleich palettweise. Da gibt es die lachenden, die mit langen Ohren, solche mit grossen Augen, die einer Walt-Disney-Figur abgeguckt sein könnten. Aber auch die Goldhasen, «nur echt mit dem Glöckchen».

Nicht so bei Coq au Vin, der Grenchner Chocolatier und Weinhandlung an der Kirchstrasse. Zwar stehen auch da Osterhasen aus Schokolade auf dem Regal, doch man kann sie an zwei Händen abzählen. Und von keiner der Figuren stehen mehr als zwei, drei Stück da.

Das liegt unter anderem daran, dass Kurt Häni die Osterhasen nicht schon Monate vor Ostern herstellt, sondern erst wenige Wochen vor dem Osterwochenende. Die Letzten wurden in dieser Woche gefertigt, es sind meist Bestellungen von Stammkunden, wie er sagt.

Die Couverture muss eine genaue Temperatur haben. Oliver Menge

Handarbeit mit viel Geduld ist gefragt

Mit Bedacht rührt Kurt Häni in der braunen, glänzenden Couverture, der geschmolzenen Schokolade mit etwa 52 Prozent Kakaoanteil, aus der er die Hasen giessen wird. «Die Couverture muss zwischen 32 und 33 Grad warm sein. Ist sie nur ein Grad zu warm oder zu kalt, wird der Hase ‹grau›», erklärt der Chocolatier, der das Geschäft an der Kirchstrasse vor 30 Jahren zusammen mit seiner Partnerin Ursula Walker eröffnet hat.

Grau? Was heisst das?

«Die Schokolade beinhaltet verschiedene Fettsäuren aus der Kakaobutter mit verschiedenen Schmelzpunkten. Das Ziel bei der Couverture ist es, eine möglichst homogene Emulsion zu erreichen, und das geschieht eben bei einer Temperatur von 32 bis 33 Grad Celsius.» Ist die Temperatur zu heiss, flocken manche dieser Fettsäuren aus. Das sehe dann unschön aus, erklärt der Fachmann. «Aber das ist doch viel zu technisch, das wollen ihre Leser bestimmt nicht wissen», sagt er und rührt vorsichtig weiter.

Geraffte Zusammenfassung der Produktionsschritte bei Kurt Häni Oliver Menge

Häni verwendet «alte» Formen aus Plexiglas. Früher waren diese Hasenformen aus Metall. «Die Formen, die ich verwende, sind diesen althergebrachten Formen nachempfunden, nur aus einem wesentlich einfacher zu handhabenden und hygienischeren Material.»

Nachdem er die beiden Hälften der Form sorgfältig mit Watte ausgeputzt hat, greift sich Häni eine Stricknadel und malt mit der dunklen Couverture die Iris der beiden Augen, er hat das Weiss bereits mit weisser Schokolade vorbereitet.

Kurt Häni schminkt die Hasen von Hand ... Oliver Menge

... und pinselt anschliessend die Formen mit Couverture aus. Oliver Menge

«Das nennt man Schminken. In der industriellen Produktion wird das von sogenannten Schminkautomaten gemacht, ich mache das von Hand», erklärt Häni. Weitere Verzierungen kommen dazu, eine Blume ziert das Ei, welches der Hase vor seinem Bauch trägt.

Danach trägt er mit einem Pinsel Couverture auf beide Hälften der Form auf, sodass Schokolade in jede Ritze und Vertiefung gelangt. Mit Klammern werden die beiden Hälften zusammengefügt und es dauert einen Moment, bis die Schokolade «anzieht», sprich fest wird.

Das Giessen ist reine Gefühlssache

Anschliessend wird der Hase gegossen: Mit einer Kelle füllt Häni die Form mit Couverture und dreht sie vorsichtig in alle Richtungen. Auch das übernehmen in der Industrie Automaten. «Allerdings macht man dort die Wände dicker, denn schliesslich will man nicht, dass die Hasen dann beim Transport brechen.»

Bei Häni entscheiden das Gefühl und die Erfahrung, wie lange er dreht. Die überschüssige Schokolade wird wieder in die Schüssel geleert. Er klopft auf die Form, damit keine Luftblasen bleiben, und dreht weiter. So entsteht ein Hase mit einer zarten, dünnen Wand, genau so, wie sie sein soll.

Das Giessen erfordert noch nicht so viel Fingerspitzengefühl ... Oliver Menge

... wie das Verteilen der Schokolade durch stetes Drehen. Oliver Menge

Mit einem Messer streicht Häni für den Boden ein wenig Couverture auf ein Papier und setzt den Hasen darauf. Nach einigen Minuten ist der Boden fest mit dem Hasen verbunden, die überschüssige Schokolade kommt zurück in die Couverture und der Hase mitsamt der Form für einige Zeit in den Kühlschrank.

Nach etwa einer halben Stunde ist die Schokolade durch die Form hindurch gut sichtbar angezogen, nur an einigen Stellen glänzt sie noch. Häni löst die Klammern, um etwas Druck wegzunehmen, bis nach einigen Minuten die letzten Stellen matt geworden sind. Jetzt öffnet er vorsichtig die Form und fertig ist der Schoggihase.

Marilyns Schönheitsfleck

«Die meisten Hasen aus meiner Produktion sind aus Milchschokolade oder dunkler Schokolade. Weisse Hasen mache ich auch, aber seltener.» Dieses Jahr zieren weisse Marilyn-Monroe-Hasen das Gestell. Kennzeichen dieser speziellen Hasen seien nicht etwa Marilyns Masse 90-60-90, sondern der Schönheitsfleck auf der Wange, sagt Häni lachend.

Der Chocolatier verwendet ausschliesslich Edelschokolade eines bekannten Schweizer Herstellers mit geringerem Zuckeranteil. Bei manchen Hasen, wie zum Beispiel dem 80 Zentimeter grossen Lachhasen, gibt Häni selbstgeröstete Mandelsplitter hinzu. Wichtig sei das gesamte Genusserlebnis, erklärt Häni.

Und das fängt an schon beim Ton: «Das Knacken der Schokolade darf man nicht unterschätzen. Sie darf nicht elastisch oder weich sein, denn der Ton signalisiert schon, bevor man einen Biss genommen hat, dass da eine genussreiche Schokolade auf den Verzehr wartet.»

Denn genau darauf komme es an: «Wenn man so ein Stück eines Osterhasen in den Mund nimmt, dann entfalten sich im Mund diese köstlichen Aromen.» Ein Glücksgefühl breite sich aus, eine tiefe Zufriedenheit. «Schokolade ist ja im Grunde nicht gesund, hat viel zu viel Zucker drin. Und wir essen schon so zu viel Zucker.» Aber so ein herrliches Geschmackserlebnis, das dürfe, ja müsse ab und zu sein.

