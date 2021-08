BWO-Chef Martin Tschirren: "Präsenztagung hat eine Zukunft"

Die Themen der Grenchner Wohntage im Rückblick

«Ein Rückblick auf die 25 Ausgaben der Grenchner Wohntage zeigt sehr schön die Entwicklung der wohnungspolitischen Diskussion«, erklärt BWO-Direktor Martin Tschirren. Während die Wohntage in den Anfangsjahren ein «überschaubarer Anlass für Insider» waren, hätten sie im Verlauf der Zeit an Statur und Grösse gewonnen. In der jüngeren Vergangenheit zogen sie jeweils 200 bis 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an. «Immer wieder haben die Wohntage frühzeitig aktuelle Themen aufgegriffen», betont Tschirren. So beispielsweise Wohnen im Zentrum 2008 oder Vermittlungsplattformen 2016. Ein Dauerbrenner sei das Thema des preisgünstigen Wohnraums – so 2013, 2014, nachdem es bereits 2007 um die Hochpreisinsel gegangen war. Verschiedentlich waren die Rolle und die Bedeutung der gemeinnützigen Wohnbauträger ein Thema so bei den Fachtagungen in den Jahren 2000, 2005, 2009 und 2011. Und regelmässig seien auch neue, innovative und experimentelle Ansätze beim Wohnen im Fokus des Interesses gestanden (2002, 2015, 2018). «Wenn Bundespräsident Parmelin den diesjährigen Wohntagen seine Aufwartung macht, ist dies eine schöne Tradition», erklärt der BWO-Chef weiter. Auch seine Vorgängerinnen und Vorgänger im WBF – Bundesrätin Doris Leuthard ebenso wie die Bundesräte Johann Schneider-Ammann und Joseph Deiss – haben an den Wohntagen teilgenommen. Ein wichtiges Element sei auch die regionale Verankerung –mit Konoabenden, Ausstellungen sowie 2013 und 2015 jeweils mit einem ein musikalisch untermalten Lichtspiel. "Und aus der Zusammenarbeit mit den Schulen vor Ort ergab es sich einmal sogar, dass sich eine Schülerin aufgrund der guten Erfahrungen – erfolgreich – für eine Lehrstelle beim BWO bewarb», so Tschirren. (at.)