Buser-Arena Nach langer Planung und einigen Hindernissen: Das neue Leichtathletik-Stadion in Grenchen ist eröffnet Mit einer Feier für die ganze Bevölkerung wurde das neue Leichtathletikstadion, die Buser-Arena, in Grenchen offiziell eröffnet. Angestossen wurde das Projekt bereits 2014. André Weyermann 25.09.2022, 14.15 Uhr

TVG-Sportler Manuel Macia, Stadtpräsident François Scheidegger, Regierungsräten Sandra Kolly, Projektleiter Elias Meier und Grenchens Nachwuchshoffnung Lenja Heusser beim Durchschneiden des Bandes. André Weyermann

Nun hat es doch noch geklappt. Das neue Leichtathletikstadion, das Buser-Stadion, des Turnvereins Grenchen (TVG) konnte am Samstag offiziell eröffnet werden. Die Feier enthielt das obligate Durchschneiden des Bandes, Reden von Regierungsrätin Sandra Kolly und Stadtpräsident François Scheidegger und natürlich einen sportlichen (Staffel-)Wettkampf.

Damit setzte die Feier einen Schlusspunkt unter jahrelange Planungs- und Ausführungsarbeiten, die gepflastert waren mit zu überwindenden Hindernissen. Das Sanierungsprojekt wurde bereits 2014 angestossen.

Der Stadtpräsident bezeichnete die offizielle Eröffnung denn auch als Freudentag für den Turnverein, den Leichtathletiksport, die Jugend, die Stadt, die ganze Region und sich selbst. Er zollte dem Turnverein und insbesondere dessen Projektleiter Elias Meier grössten Respekt:

«Es mussten unglaublich viele Hürden genommen werden: organisatorische, bauliche, menschliche und natürlich finanzielle. Es brauchte Mut, einen unglaublichen Durchhaltewillen und Hartnäckigkeit, um all die Hochs und Tiefs durchzustehen. Es hat sich gelohnt.»

Regierungsrätin Sandra Kolly kam in diesem Zusammenhang auf eine «besondere Truppe» zu sprechen. Bei der Beschreibung der Sanierungsgeschichte seien immer wieder die «Volontaris» erwähnt worden: «Was diese Gruppe in den letzten Jahren geleistet hat, verdient allerhöchsten Respekt. Pro Jahr sind das nämlich rund 1350 Stunden. Das ist eindrücklich und zeigt exemplarisch, was unsere Vereine ausmachen und wie sie funktionieren. Ohne dieses ehrenamtliche Engagement könnten die Vereine nämlich gar nicht existieren.»

Sowohl die Regierungsrätin als auch der Vizepräsident des Solothurnischen Turnverbandes, André Horisberger, betonten zudem die Wichtigkeit der neuen, topmodernen Grenchner Anlage für den gesamten Kanton.

Und als der Stadtpräsident seinem Stolz auf die gesamte Grenchner Sportstättenzone mit ihrem Angebot Ausdruck gab, entfuhr es André Horisberger spontan:

«Da muss sich ja selbst Magglingen langsam warm anziehen.»

Sandra Kolly zeigte sich überzeugt davon, dass in nicht ferner Zukunft im Zusammenhang mit Spitzenleistungen auch der Name Grenchen wieder fallen wird. Erste Erfolge im Nachwuchsbereich sind ja bereits da. Die Sportlerinnen und Sportler haben nun die Möglichkeit, gleich vor der eigenen Haustüre alle relevanten Leichtathletikdisziplinen zu trainieren.