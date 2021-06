Busbetrieb Grenchen schreibt wegen Covid rote Zahlen

Im Grenchner Gemeinderat wurde unlängst ausführlich über die Beschaffung von Kommunalfahrzeugen mit alternativer Antriebstechnik diskutiert. Dies anlässlich der Behandlung einer Motion der Mitte-Fraktion, welche die Stadt aufforderte, diesbezüglich eine Vorreiterrolle einzunehmen. In der Diskussion zeigte sich, dass diesbezüglich noch einige Fragen zu klären sind. So müssten laut Angaben der Baudirektion für den ganztägigen Betrieb von Kehrichtfahrzeugen mehrere Batteriesätze angeschafft werden. Auch müsse man im Winter mit reduzierter Batterieleistung rechnen (z. B. Winterdienst). Bei der Feuerwehr wurde darauf hingewiesen, dass die Fahrzeuge zu 35 -50 Prozent von der Gebäudeversicherung SGV finanziert werden. Die SGV unterstütze alternative Antriebe grundsätzlich und habe auch schon einen entsprechenden PW subventioniert. Einsatzfahrzeuge mit über 7,5 Tonnen Gewicht seien aber noch nicht verfügbar. Auch der Rettungsdienst weist darauf hin, dass noch keine passenden Fahrzeuge erhältlich sind. Die Polizei Stadt Grenchen würde Hybridfahrzeuge kaufen, wenn sie dürfte. Die Polizei wollte dies schon bei der letzten Anschaffung berücksichtigen. «Die Beschaffung wurde jedoch abgelehnt», heisst es in den Erläuterungen zur Motion. Im Rat wurde anlässlich der Verhandlung auch betont, dass auch die Politiker bisher noch keine Elektromobil-Vorreiter seien. Dabei wurde auch auf fehlende Ladeinfrastruktur in Mietimmobilien verwiesen. Die Motion wurde schliesslich als Postulat überwiesen.