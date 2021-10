Grenchen: Die Sage vom Bettleschloss-Tüfu

Burg Grenchen Der letzte Graf von Grenchen – die Sage vom Bettleschloss-Tüfel Auf der Ehrentreppe auf der Absyte wird Hesso von Grenchen geehrt, ein Graf von Grenchen. Hier geht es um seinen Nachkommen Johann, den letzten Nachkommen dieses Geschlechts. Er wurde auf ganz andere Art berühmt. Oliver Menge Jetzt kommentieren 27.10.2021, 05.00 Uhr

Hans Rudolf Zuber, Bettlach: Aquarell der Burg Grenchen, 2008. Das Bild bezieht sich auf die Sage der Burg Grenchen (es zeigt im Vordergrund den tödlich getroffenen Tyrann und im Hintergrund die Burg). Das Aquarell wurde Alfred Fasnacht von Beat Leimer und dem Historischen Verein Bettlach im Jahr 2008 überreicht. Stadtwiki

Bekannter als Hesso, der auf der Ehrentreppe verewigt und geehrt wird, ist im Grunde Johann, ein Nachkomme Hessos und offenbar der letzte «Graf von Grenchen». Johann sei ein ganz unglaublich fieser Adliger gewesen, heisst es in der Sage, die seit Jahrhunderten überliefert wurde und sogar in einem Singspiel verewigt wurde – doch davon später.

Wer war dieser Johann tatsächlich?

Johann gehörte dem Geschlecht der Grafen von Grenchen an. Das Adelsgeschlecht der Herren von Grenchen gab es tatsächlich. Ihre Existenz ist durch Erwähnungen auf historischen Schriftstücken aus der Zeit nachgewiesen, heisst es dazu auch in der Stadtgeschichte Grenchens in einem ausführlichen Artikel zur Grenchner Burg. Bei Johann war das aber speziell, denn er wurde nur in einer einzigen Schenkungsurkunde am Rande erwähnt.

Schenkungsurkunde der Berta von Grenchen aus dem Jahre 1225. Flächenmass: 1 Schuppose = 10–12 Jucharten, also rund 400 a (40'000 Quadratmeter). Wiki der Stadt Grenchen

«Die Herren von Grenchen waren keine echten Grafen, wie früher oft vermutet», heisst es im Wiki der Stadt Grenchen. «Sie gehörten aber doch dem höheren Adel an, wahrscheinlich als Edelfreie, wie ihre Verschwägerung mit Grafengeschlechtern wie den Grafen von Neuenburg und den Grafen von Neuenburg-Nidau vermuten lässt. Mit dem Niedergang der Königsautorität, der sie allein verpflichtet waren, verfügten Edelfreie wie die Herren von Grenchen ziemlich souverän über ihre Güter. (...) Die Herren von Grenchen waren offenbar Verwandte der Herren von Strassberg, deren Burg in Büren a. A. stand», so die Autoren der Stadtgeschichte.

Historisch belegt Vom Geschlecht dieser Adligen, welche die Burg von Grenchen bewohnten, kennt man mit einiger Sicherheit aus Erwähnungen in schriftlichen Quellen nur fünf Vertreter aus drei bekannten Generationen, nämlich: Chono de Granechun 1131 (Kuno von Grenchen), Hesso von Grenchen (erwähnt 1175, 1180, 1181), Berta I von Grenchen (ca. 1192, verheiratet mit Ulrich II von Neuenburg), Berta II von Grenchen (erwähnt 1225, verheiratet mit dem Minnesänger Graf Rudolf I von Neuenburg-Nidau) und Johann von Grenchen (1225 in der bereits erwähnten Schenkungsurkunde als Bruder von Berta II erwähnt).

Die Überreste der Burg sind heute beliebtes Ausflugsziel. Oliver Menge

Die Sage, die sich um den «letzten Grafen von Grenchen» rankt, ist im Grunde ein Klassiker und handelt davon, wie sich das einfache Volk von der Unterdrückung durch die Obrigkeit befreit hat. Angereichert mit ein wenig Mystik über die Jahrhunderte, und schwupps: ist die Geschichte eines berühmten Geistes geboren, der jahrzehntelang sein Unwesen getrieben haben soll.

Die Sage: Der Bösewicht – die Mutigen – der Held. So wird Freiheit erkämpft.

Besagter Johann war in der Sage ein Landvogt oder eben Graf, der die Steuern für den deutschen Kaiser eingetrieben habe und auf der Burg Grenchen wohnte. Aber statt wie die anderen Gebietsverwalter, Vögte und Adligen, die jeweils den Zehnten einforderten und auch mal ein Auge zudrückten, wenn ein Bauer nicht bezahlen konnte, genügte das dem Johann offenbar nicht.

Als es eines Tages wieder so weit war und er mit seinen Gesellen unterwegs war, um den Bauern die schönsten Kühe und Schafe, Hühner und was sie sonst noch so zu bieten hatten, abzunehmen, konnte ein Bauer nur gerade das Minimum seines Zehnten bezahlen, was Johann mächtig verärgerte. Er liess von seinen Gesellen den Hof des Bauern verwüsten, schnappte sich dessen Tochter und nahm sie mit auf die Burg.

Doch er hatte nicht mit der Bauersfrau, der Mutter, gerechnet: Diese überquerte die Aare und ersuchte in Arch beim Vogt von Büren um Hilfe, einem edlen Mann, der seine Untertanen nicht derart quälte. Ihm war das Gebaren seines entfernten Verwandten schon lange ein Dorn im Auge. Und er beschloss, dem grausamen Treiben ein Ende zu setzen.



Er traf sich auf der Rotflueh, so die Überlieferung, mit einem Burgfräulein, das in der Burg Grenchen ein und aus ging. Spät am Abend, als der Graf von Grenchen in seinem Zimmer am Tisch sass, stellte das Burgfräulein eine Kerze so hin, dass sein Gesicht beleuchtet wurde. Ein Bolzen, abgefeuert aus der Richtung Arch, flog durch das Fenster und traf den Grafen tödlich ins rechte Auge.



Lange Zeit soll er anschliessend als Geist sein Unwesen getrieben haben, trieb Schabernack mit den Hirten und erschreckte die Wanderer.

Das war der Geist vom Bettleschloss, wie die Burg von Grenchen im Volksmund hiess. Werner Strub beschrieb den Geist in seinem «Heimatbuch Grenchen» wie folgt:

«Seither sei – nach der Volkssage – der Geist nicht zur Ruhe gekommen, sondern spukte in Teufelsgestalt in der zerfallenen Ruine. In einer grossen Kiste bewache er in einem unterirdischen Gange einen reichen Schatz. Schon wiederholt haben Schatzgräber denselben zu heben gesucht, dabei aber jedesmal Schaufel, Karst und Pickel eingebüsst und sie mussten noch froh sein, dass sie mit heiler Haut davon gekommen sind. Wenn der Biswind daherkommt und das Wetter ändern will, dann verlasse der Schlossteufel den Schatz, komme auf die Rothenflueh heraus und jauchze und johle, dass niemand des Lebens mehr sicher sei. Wenn dann zufällig ein Zug vorbeifahre, habe der Teufel oft den Rossen die Kummet abgenommen und in die Tannen hinaufgehängt.»

Und weiter:

«Auch den Sennen habe er früher manchen Spuk getrieben und sie auf Irrwege geführt. Darum hat auch der Bützensenn, wenn er am Schloss vorbeigegangen ist, sein Lederkäppchen abgenommen und einen frommen Spruch getan und ihm ist auch nie was Leides begegnet. Seit den Franzosenzeiten hat man von dem Schlossteufel nichts mehr gehört. Mit dem Glauben ist eben auch er verschwunden und freut sich nun das Volk der vollen Freiheit, die der Schlossteufel einst geschändet hat. Ebenfalls ging die Sage um, dass der Schlossteufel wieder regiere, wenn das Wissbächli in schlimmen Regentagen grosse Steine und Tannäste mit sich fortriss.»

Die Grenchner Burg liegt auf Bettlacher Boden 1309 erhielt Otto von Strassberg das Dorf Grenchen mit dem Kirchensatz, Büren a. A. und die Burg Strassberg oberhalb von Büren. Berchtold von Strassberg dagegen erhielt Altreu, Selzach, Bettlach und die Burg Grenchen mit dem heute nicht mehr lokalisierbaren Dorf Burg. Dieses lag möglicherweise nahe dem Landwirtschaftsbetrieb Burghof. Seit dieser Erbteilung im Jahre 1309 liegt die Burg Grenchen auf Bettlacher Boden. Und deshalb wird die Burg auch oft im Volksmund «Bettleschloss» genannt.



Eine Abbildung der imposanten Aufführung 1938. Wiki Stadtgeschichte

1938 schrieb der Grenchner Lehrer William Marti anlässlich des 25-Jahr-Jubiläums des Ferienheims Prägelz ein Singspiel, das in Grenchen am Jugendfest aufgeführt wurde und zum Grossereignis wurde.

Die Festschrift war für 50 Rappen zu kaufen. Bild: Stadtgeschichte

In diesem Singspiel erheben sich die Bauern, angeführt von Siegfried, einem Edelknecht aus Arch und wahrscheinlich auch Geliebten des Burgfräuleins, um gegen die Tyrannei anzugehen. Sie stürmen die Burg, und Siegfried erschiesst den Grafen aus nächster Nähe. Kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurde dem Patriotismus und heldenhaften Streben nach Freiheit und Unabhängigkeit in der Schweiz viel Platz eingeräumt.

Es gibt den Schatz tatsächlich

Als bei Ausgrabungen auf der Burg im Jahr 1929 ein Münzschatz bestehend aus annähernd 300 Silber-Schrötlingen, einigen Münzen (Brakteaten) und einem kleinen Silberbarren gefunden wurden – Entdecker war ursprünglich der Waldarbeiter Germann Leimer –, erhielt die Geschichte eine weitere Komponente. Numismatiker, die sich mit dem Fund beschäftigten, massen dem Silberhort der Burg Grenchen sogar internationale Bedeutung bei. Allerdings sind einige Fragen rund um den Silberschatz bis heute ungeklärt.

Quellen: Diverse Artikel Stadtgeschichte Grenchen, Wiki Stadt Grenchen.