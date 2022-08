Grenchen: Herzlicher Empfang für Bundespräsident Ignazio Cassis

Bundespräsident in Grenchen Szenenapplaus für den Bundespräsidenten: Ignazio Cassis kam in Grenchen gut an Der Bundespräsident fand den Draht zu den Festbesuchern an der Grenchner Bundesfeier. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 01.08.2022, 19.30 Uhr

Bundespräsident Ignazio Cassis applaudiert der Darbietung der Stadtmusik Grenchen beim Empfang am Südbahnhof. José R. Martinez

Den Bundesfeiertag zusammen mit dem Schweizer Bundespräsidenten feiern zu können, diese Ehre wurde dieses Jahr der Stadt Grenchen zuteil. Aussenminister Ignazio Cassis machte am Montag auf seiner Zugreise vom Tessin über das Knonaueramt in die Westschweiz auch Halt am Jurasüdfuss.

Da war natürlich in der Uhrenstadt der sprichwörtliche «grosse Bahnhof» angesagt: der Solothurner Landammann Remo Ankli, Stadtpräsident François Scheidegger, die Stadtmusik Grenchen und Delegationen von Grenchner Vereinen mit Fahnen machten am Montag um 13.30 beim Südbahnhof ihre Aufwartung, wo der Bundespräsident in einem fahrplanmässigen Schnellzug pünktlich eintraf. Der FDP-Delegierte und Heimweh-Grenchner Urs Bader hatte diese Begegnung eingefädelt.

Viele Menschen kamen auf den Marktplatz José R. Martinez / Solothurner Zeitung

Mit der Stadtmusik voran gings danach gemessenen Schrittes durch die Bahnhofstrasse und die Solothurnstrasse zum Marktplatz, wo sich bereits ein grosses Publikum zur Bundesfeier versammelt hatte. «Als ehemaliger Trompeter hat mich diese Art des Empfangs sehr gefreut», sagte Cassis anlässlich seiner späteren Ansprache.

Die Fahne kam von oben

Am Himmel über Grenchen machte sich derweil Fallschirmspringer Thomas Saurer bereit. Der Absprung aus 1500 Meter Höhe und die Landung mit der Schweizer Fahne auf der Wiese am Rand des Marktplatzes gelang dem routinierten Zielspringer problemlos und unter Applaus übergab er dem Bundespräsidenten die Flagge.

«Ich wollte symbolische Orte besuchen, die früher Zeugen von Krisen, aber vor allem auch von Versöhnungen waren. Damit möchte ich zwei wichtige Pfeiler unseres Landes hervorheben: unsere Fähigkeit zum Ausgleich und unsere Zusammengehörigkeit. Diese Werte sollen uns auch heute inspirieren», sagte der Bundespräsident zu Beginn seiner Ansprache zum 1. August.

Bei der «Krise in Grenchen» dachte Cassis an den Generalstreik von 1918 mit drei Todesopfern aus der Region, verursacht durch Schüsse der Armee. «Es war der Anfangspunkt zu sozialen Reformen, welche den Weg zum Friedensabkommen von 1937 ebneten.» Dieses habe auch die Grundzüge des AHV-Systems enthalten. Bis heute habe der Arbeitsfrieden eine grosse Bedeutung in der Schweiz.

Gesellschaft im Krisenmodus

Cassis kam auf die Pandemie, den Ukrainekrieg und die sich abzeichnende Energiekrise zu sprechen, Dinge, welche die Gesellschaft Schlag auf Schlag in den Krisenmodus versetzen würden. Um diese Krisen zu bewältigen, brauche die Schweiz Allianzen, erklärte er.

1. Augustfeier 2022 Grenchen:Bundespräsident Ignazio Cassis an der Bundesfeier in Grenchen José R. Martinez / Solothurner Zeitung Vorn: Ignazio Cassis mit Ehefrau Paola Rodoni und Stadtpräsident François Scheidegger José R. Martinez / Solothurner Zeitung Der Bundespräsident schenkte vielen sein Lächeln... José R. Martinez / Solothurner Zeitung Begrüssung durch Landammann Remo Ankli.... José R. Martinez / Solothurner Zeitung und Stadtpräsident François Scheidegger José R. Martinez / Solothurner Zeitung Gruppenbild mit Urs Bader, links, (FDP-Delegierter aus Kestenholz und Präsident des Club 200 des FC Grenchen) der die Begegnung in Grenchen »eingefädelt» hat José R. Martinez / Solothurner Zeitung Das Geschenk der Stadt Grenchen: eine Swatch Uhr. José R. Martinez / Solothurner Zeitung Viele Zuhörerinnen und Zuhörer lauschten der Festansprache des Bundespräsidenten José R. Martinez / Solothurner Zeitung Der Risotto mit Luganighe mundete José R. Martinez / Solothurner Zeitung Falschirmspringer Thomas Saurer überreicht die Fahne José R. Martinez / Solothurner Zeitung Das Publikum fiebert mit José R. Martinez / Solothurner Zeitung Kleine Erfrischung nach der Rede José R. Martinez / Solothurner Zeitung Aufgeräumte Stimmung auf dem Marktplatz José R. Martinez / Solothurner Zeitung Handshake mit Gemeinderat Robert Gerber José R. Martinez / Solothurner Zeitung .. und Gemeinderat Ivo von Büren José R. Martinez / Solothurner Zeitung Moderator Urs Wirth José R. Martinez / Solothurner Zeitung 1. Augustfeier 2022 Grenchen:Bundespräsident Ignazio Cassis an der Bundesfeier in Grenchen José R. Martinez / Solothurner Zeitung 1. Augustfeier 2022 Grenchen:Bundespräsident Ignazio Cassis an der Bundesfeier in Grenchen José R. Martinez / Solothurner Zeitung Die Stadtmusik Grenchen führte den Umzug ann José R. Martinez / Solothurner Zeitung José R. Martinez / Solothurner Zeitung 1. Augustfeier 2022 Grenchen:Bundespräsident Ignazio Cassis an der Bundesfeier in Grenchen José R. Martinez / Solothurner Zeitung 1. Augustfeier 2022 Grenchen:Bundespräsident Ignazio Cassis an der Bundesfeier in Grenchen José R. Martinez / Solothurner Zeitung Gemeinderat Alex Kohli am Saxofon José R. Martinez / Solothurner Zeitung Giuseppe Scicolone, Vater von Sängerin Amelia Scicolone, gelang am Bahnhof das erste Selfie mit dem Bundespräsidenten. zvg

Die Welt hat sich verändert. «Wir müssen uns auf schwierige Zeiten vorbereiten», hielt Cassis fest. Und dabei nehme der Bundesrat entgegen anders lautenden Medienberichten seine Verantwortung wahr. «Wir machen auch keine Wendehals-Politik, sondern denken voraus.» Man könne sich zwar schon für einen Alleingang entscheiden, müsse aber dann auch bereit sein, den wirtschaftlichen Preis dafür zu bezahlen.

Ein Bundespräsident, der danke sagt

Gerade diese im offiziellen Redetext nicht vermerkten Aussagen des Bundespräsidenten sorgten für spontanen Szenenapplaus. Gut kam auch an, dass Cassis sich für die Solidarität der Schweizerinnen und Schweizer in der Ukrainekrise bedankte: dass die Glückskette 130 Millionen Franken verbuchen konnte und 50'000 Schlafplätze zur Verfügung gestellt wurden:

«Ich bin stolz auf Sie», sagte der Bundespräsident.

Video: Bundespräsident Ignazio Cassis in Grenchen at.

Stolz sei er auch, dass er diese Bahnreise durch ein Land machen könne, «wo Vielfalt Reichtum heisst und nicht als Bedrohung verstanden wird». Als Präsent aus Grenchen überreichte der Stadtpräsident Cassis eine Swatch Uhr. Cassis trug bereits eine am Handgelenk, die er freudig präsentierte, was natürlich erneut für Applaus sorgte.

Der Bundespräsident stellte sich danach den Selfie-Jägern und beantwortete Journalistenfragen, bevor es weiter ging auf der «Tour de Force» – laut Cassis der Begriff seiner Gattin Paola Rodoni, die ihn auf seiner Reise durch die Schweiz begleitete.

