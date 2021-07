Bundesfeiern 2021 Abgesagte 1.-Augustfeiern: Sind die Berner festfreudiger als die Solothurner? Ein Blick in den Veranstaltungskalender vom kommenden Wochenende in der Region Grenchen zeigt: die Berner wagen es eher, eine Bundesfeier durchzuführen. Im Solothurnischen sind viele Feiern abgesagt. Andreas Toggweiler 30.07.2021, 05.00 Uhr

Bundesfeier 2017 in Grenchen. Andreas Toggweiler

Grenchen selbst hält es diesbezüglich mit den Bernern: die Stadt führt am 1. August eine Bundesfeier mit Ansprache von Regierungsrätin Brigit Wyss durch (ab 19 Uhr im Parktheater). In Bettlach aber, wie in zahlreichen Gemeinden der Region Solothurn, findet dieses Jahr keine Bundesfeier statt. Auch nicht in der Kantonshauptstadt.

Überall im Bürenamt

Ganz anders in den Gemeinden des Kantons Bern in der Region Grenchen, mit Ausnahme von Romont (keine Infos verfügbar) finden in allen Gemeinden Bundesfeiern statt. Angefangen bei Arch, wo bereits am Samstag, 31. August um 17 Uhr eine Feier beim Gemeindezentrum stattfindet. Auch hier wird die Ansprache übrigens von der Solothurner Regierungsrätin Brigit Wyss gehalten.

In Leuzigen findet die Feier am 1. August um 19.30 Uhr beim Turnerhaus statt (Festakt 20.30 Uhr), in Rüti b. Büren beginnt die offizielle Feier um 21.15 Uhr beim Waldhaus Burgergemeinde (Verpflegung ab 18 Uhr) , die Ansprache hält Gemeindepräsident Theo Bösiger. In Rüti ist ein Eintrittsbillet nötig (gratis, mit Konsumationsgutschein, abzuholen auf der Gemeindeschreiberei).

Festrednerinnen auch in Büren und Oberwil

In Büren an der Aare gibts ab 19 Uhr das traditionelle Gratis-Risotto. Ab 20.30 Uhr offizieller Teil mit Festrednerin Christa Markwalder (Nationalrätin FDP). In Oberwil beginnt die Feier beim Hornusserhaus um 20.30 Uhr. Festrednerin ist Monika Bandi, Co-Leiterin der Schweizerischen Forschungsstelle Tourismus.

Auch die Berner Gemeinden nördlich der Aare lassen sich nicht lumpen: In Lengnau findet die Bundesfeier bereits ab 11 Uhr in der Begegnungszone im Dorfzentrum statt. Gemeindepräsidentin Sandra Huber spricht um 11.30 Uhr zur Bevölkerung. In Pieterlen findet die Feier ab 19 Uhr auf dem Schulhausareal statt. Dort steht auch ein Feuerwerk auf dem Programm. Auch in Biel findet am 31. Juli ab 16.30 Uhr eine Bundesfeier auf dem Robert-Walser-Platz statt. Das grosse Feuerwerk in der Seebucht am Abend findet hingegen erneut nicht statt.

Immerhin: Höhenfeuer in Selzach

Chapfverein Selzach beim Aufschichten des Höhenfeuers (Archiv). zvg

Für die Region Grenchen ist auf Solothurner Seite immerhin folgendes zu vermelden: in Selzach führt der Chapfverein ein Höhenfeuer im Rahmen des «Outdoor Chapffest Light.» durch (ab 18 Uhr, nur bei guter Witterung). In Lommiswil findet um 9.30 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche ein ökumenischer Gottesdienst mit der Brass Band Lommiswil statt.