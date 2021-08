Regierungsrätin Brigit Wyss sprach an der Grenchner Bundesfeier

Bundesfeier Grenchen «Vieles hat funktioniert, einiges sogar gut» An der Bundesfeier in Grenchen sprach Regierungsrätin Brigit Wyss über die Pandemie und ihre Folgen. Andreas Toggweiler 02.08.2021, 05.00 Uhr

Nationalhymne mit Canta Gaudio und Kindern mit Lampions. Hanspeter Bärtschi / SZ

In Grenchen versammelte man sich am Sonntag im Parktheater zur Bundesfeier. «Vor einem Jahr glaubten wir, das Schlimmste hinter uns zu haben ... heute müssen wir davon ausgehen, dass das Virus und seine Mutanten nicht verschwinden, sondern weiterhin in der Bevölkerung zirkulieren», sagte Brigit Wyss, die zuvor von Stadtpräsident François Scheidegger begrüsst wurde. Sie hätte schon vor einem Jahr in Grenchen sprechen sollen, konnte aber der Einladung erst dieses Jahr folgen, da vor einem Jahr die Bundesfeier abgesagt wurde.