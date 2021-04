Bürgerrat Grenchen SP holt auf Anhieb zwei Sitze im neunköpfigen Bürgerrat Das Wahlwochenende hat Bewegung gebracht in den bürgerlich dominierten Bürgerrat. Andreas Toggweiler 26.04.2021, 11.17 Uhr

Buergerhaus Grenchen

Patrick Furrer

Am Sonntag wurde der Bürgerrat Grenchen neu gewählt. Von den 1090 Stimmberechtigten beteiligten sich 317 an der Wahl, was einer Stimmbeteiligung von 29,1 Prozent entspricht. Die SP entriss mit zwei Frauen, Farah Rumy und Tatjana Nicolosi der FDP und der CVP je einen Sitz. Die Sitzverteilung lautet neu: 5 FDP, 2 SP und je 1 CVP und SVP. Die SP war seit 2001 nicht mehr im Bürgerrat vertreten.