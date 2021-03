Bürgergemeinde Grenchen Illegale Schneetöfffahrer auf dem Grenchenberg: «Die Polizei soll ihnen auflauern» Der Bürgerrat Grenchen möchte, dass die Polizei gegen illegale Schneetöffs auf dem Grenchenberg vorgeht. Andreas Toggweiler 27.03.2021, 05.00 Uhr

Spuren von illegalen Schneetöfffahrten auf dem Grenchenberg, aufgenommen unterhalb des Restaurants Stierenberg. zvg

Im Bürgerrat Grenchen wurde diese Woche über die gehäufte Feststellung von Motorschlittenfahrten im Berg- und Waldgebiet der Grenchenberge informiert und diskutiert. Mit dem erneuten Wintereinbruch der vergangenen Woche wurden wieder vermehrte «Nacht-Aktivitäten» von Motorschlittenfahren festgestellt.

«Es ist unglaublich, was da in den letzten Nächten und bestimmt auch zum Leidwesen der Wildtiere abgegangen ist»

, meint Bürgergemeindepräsident Edy Sperisen. Der Grenchenberg ist aufgrund der Schneefälle nämlich wieder schneebedeckt. Das Phänomen habe diesen Winter gegenüber den Vorjahren «extrem zugenommen», meint Sperisen.

Nur mit Ausnahmebewilligung

Im Kanton Solothurn können Motorschlitten nur mit einer Ausnahmebewilligung eingelöst werden. Es gebe auch nur sehr wenige Fahrzeuge, meint der Bürgergemeindepräsident. Diese müssten zur direkten Anfahrt eines abgelegenen und eingeschneiten Gehöftes, beispielsweise von einem geräumten Parkplatz aus, eingesetzt werden. Oder im Notfall, beispielsweise zur Bergung eines verletzten Schneeschuhwanderers.



Die Spuren belegten aber, dass mit den Schneetöffs wild in der Gegend herumgefahren werde. Die Bürgergemeinde Grenchen könne als Landeigentümerin solche unerlaubten Motorschlittenfahrten nicht dulden, meint Sperisen weiter. Tatsache sei aber auch, dass es ungemein schwierig ist, diese unerwünschten Machenschaften zu unterbinden bzw. entsprechend durch die Polizeibehörden zu ahnden. Dass die Gebiete der Bürgergemeinde Grenchen an den Kanton Bern grenzen, mache die Sache nicht eben einfacher.

Kommen sie aus dem Kanton Bern?

Es wird vermutet, dass der grösste Teil der Motorschlittenfahrer aus dem angrenzenden Kanton stammt. Die Fahrer mit Helm und ohne Kontrollschild am Motorschlitten (weil man sie nicht einfach so einlösen kann) seien kaum zu identifizieren, heisst es.



«Der Bürgerrat hat ausdrücklich gewünscht, dass diese unerlaubten Motorschlittenfahrten im Gebiet Grenchenberg auch öffentlich publik gemacht werden», heisst es in einer Mitteilung von Bürgerverwalter Renato Müller. «Die Bevölkerung soll wissen, dass die Bürgergemeinde Grenchen diese Motorschlittenfahrten durch die verschneiten Wald- und Weidgebiete in keiner Art und Weise duldet und eigentlich – wie auch schon – die Ahndung durch die zuständigen Polizeibehörden einverlangt.» Ein gemeinsames Vorgehen der Polizei Kanton Solothurn und Kanton Bern sei in dieser Angelegenheit wohl angezeigt, so die Mitteilung.



Polizei: «Es gab bereits Anzeigen»

Bei der Stadtpolizei Grenchen ist man sich des Problems bewusst. Und man sei auch schon aktiv geworden. «Es ist bereits zu Anzeigen gekommen», erklärt Stadtpolizei-Kommandant Christian Ambühl.

Spuren am Geländerweg. zvg

Er bestätigt, dass die Fahrzeuge mit grosser Wahrscheinlichkeit aus dem Kanton Bern kommen. Leider werde die Polizei oft erst im Nachhinein informiert, wenn die Schneetöffs bereits über alle Berge sind.

Die Spuren könnten zwar Anhaltspunkte bezüglich der Fahrzeuge geben, damit sei aber der Fahrer noch nicht eruiert. «Faktisch müssten wir jemand auf frischer Tat erwischen, damit die Beweislage gesichert ist», meint Ambühl.

Bürgergemeinde setzt Belohnung aus

«Dann wäre es mal an der Zeit, dass ihnen die Polizei auflauert», meint Bürgerpräsident Sperisen. Denn so könne es nicht weitergehen. Die Bürgergemeinde ruft zudem Wanderer und Spaziergänger auf, Beobachtungen sofort telefonisch bei der Polizei zu melden. Man werde sich erkenntlich zeigen, wenn tatsächlich ein illegaler Schneetöfffahrer aufgrund von Hinweisen dingfest gemacht werden könne.

Anders gesagt: Die Bürgergemeinde setzt eine Belohnung für Hinweise aus. Man habe damit durchaus positive Erfahrungen gemacht, erläutert Sperisen. Als vor einigen Jahren Forstmaschinen der Bürgergemeinde von Vandalen verschmiert wurden, führte diese Strategie zur Eruierung der Täterschaft.