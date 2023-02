Arch, Rüti, Leuzigen: Gemeindefusion nicht mehr en Vogue

Bürenamt Leuzigen, Arch, Rüti – 10 Jahre danach: Der Fusionsgedanke hat sich in Luft aufgelöst Vor zehn Jahren verhandelten Rüti, Arch und Leuzigen über eine Gemeindefusion. Heute ist das in den Dörfern kein Thema mehr. Marlene Sedlacek Jetzt kommentieren 09.02.2023, 13.56 Uhr

Ortsschild von Leuzigen. Hanspeter Baertschi

Am 24. November 2013 haben die Stimmbürger und Stimmbürgerinnen von Arch und Leuzigen eine Fusion zwischen den Gemeinden Rüti, Arch und Leuzigen (RAL) an einer Urnenabstimmung bachab geschickt. Nur Rüti hatte dem Projekt zugestimmt.

Wie sieht es heute in den betroffenen Gemeinden aus? Eine Nachfrage bei den drei amtierenden Gemeindepräsidenten ergibt, dass eine Fusion zurzeit kein Thema mehr ist. Vielmehr werde auf eine enge Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden in verschiedenen Bereichen, wie beispielsweise im Schulwesen, gesetzt.

Hilfe aus Büren an der Aare

Rüti arbeitet sehr eng mit den umliegenden Gemeinden zusammen und kann bei personellen Engpässen in der Verwaltung auf Unterstützung von Büren zählen. Auch in Leuzigen wird die interkommunale Zusammenarbeit mit den Nachbarn aktiv betrieben. Diese erlaubt es, gemeinsame Ressourcen zu nutzen.

Ortsschild von Arch. Hanspeter Baertschi

Dennoch sei das Rekrutieren von politischem Personal nicht immer einfach. Ivan Schmid, Gemeindepräsident von Arch, bestätigt, dass sich die Schwierigkeit, geeignete Personen zu rekrutieren, gerade bei der neuen Legislaturperiode gezeigt habe. Erst nach einer intensiven Suche nach Kandidaten sei es gelungen, die Lücken im Rat zu schliessen.

Weniger ein Problem scheint dies in Rüti und Leuzigen zu sein. «Wir haben die erforderlichen Ersatzwahlen immer durchführen und geeignetes politisches Personal finden können», sagt Daniel Baumann, Gemeindepräsident von Leuzigen. Theodor Bösiger aus Rüti bestätigt, dass der Andrang jeweils zwar nicht gross sei, aber immer alle Ämter besetzt werden konnten.

Er weiss jedoch, dass es schwierig ist, neben einem 100-Prozent Job noch ein öffentliches Amt auszuüben. Vermutlich würden sich mehr Leute zur Verfügung stellen, wenn die Arbeit besser honoriert würde. Dies würde jedoch das ganze Milizsystem in Frage stellen, argwöhnt er.

Behörden haben sich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt

Daniel Baumann kann sich noch gut erinnern, wie das Fusionsprojekt der drei Gemeinden mit Begleitung durch das kantonale Amt für Gemeinden und Raumordnung im Jahr 2011 gestartet ist. Mit hohem Aufwand hätten sich die Gemeinderäte sorgfältig mit dem Thema auseinandergesetzt. Zukunftswerkstätten mit den Einwohnern und Einwohnerinnen in allen drei RAL-Gemeinden machten den Anfang.

Ortsschild Rüti bei Büren. Hanspeter Bärtschi

Sie beauftragten die Behörden, Fusionsabklärungen vorzunehmen. Anlässlich einer weiteren Informationsveranstaltung mit der Bevölkerung im Jahr 2013 stellte diese den Antrag, einen Fusionsvertrag und ein Fusionsreglement auszuarbeiten. An den Urnenabstimmungen in Leuzigen und Arch fand dieser Antrag jedoch keine Mehrheit.

Baumann führt die folgenden Bedenken an, die in Leuzigen zu einer Ablehnung geführt haben: Der Grundlagenbericht habe zu wenig stichhaltige Gründe enthalten, die für eine Fusion gesprochen hätten. Die bereits hohen Steuern hätten noch mehr angehoben werden müssen. Hoher Investitionsbedarf wäre nötig gewesen, um die Infrastruktur in allen Gemeinden auf den gleichen Stand zu bringen.

Sorgfältigerer Umgang mit Ressourcen

Diskutiert wurden auch Schlagworte wie Ortsname, Verlust des Heimatorts, Standort der Verwaltung, Ortsplanung und der schleichende Tod der Burgergemeinden. Baumann spricht kleinen Gemeinden sehr wohl eine Existenzberechtigung zu. Der Umgang mit all ihren Ressourcen im Bereich Bildung, Finanzen, Infrastruktur oder sozialen Anliegen sei viel sorgfältiger, als dies in einem grossen Verbund je möglich wäre.

Auch in der Bevölkerung scheint das Thema Fusion nach zehn Jahren keinen Rückhalt mehr zu haben. Den Gemeindepräsidenten sind jedenfalls keine diesbezüglichen Forderungen zu Ohren gekommen.

