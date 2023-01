Büre Nöijohr 2023: Besucherandrang und Stimmung

Büre Nöijohr 2023 Pause hat den Fasnachtshunger geschürt: Türmliwilerzunft Büren freut sich über Grossandrang der Besucherinnen und Besucher Das Büre Nöijohr «Eifach Türmliwil» war ein voller Erfolg und stand hauptsächlich im Zeichen des Fussballs. Silvia Stähli-Schönthaler Jetzt kommentieren 02.01.2023, 15.00 Uhr

Der Frühling kann kommen, jedenfalls, wenn es nach diesem Paar geht. Silvia Stähli

Zu Jahresbeginn wird Büren traditionsgemäss umgetauft in Türmliwil. Die wohl erste Fasnacht in der Schweiz zieht jeweils viele begeisterte Fasnächtlerinnen und Fasnächtler ins Seeländer Stedtli. Dieses Jahr aber noch in grösserer Anzahl als in früheren Jahren.