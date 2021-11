Das Sujet des Büren-Neujahrs steht im Zeichen der 5G Antennen

Büren-Neujahr «Empfange mer no oder strahle mer scho?» – Plakettenvernissage im Bürener Rathaus Die Büre-Nöijohr-Plakette nimmt die Diskussion um die Mobilfunkantennen auf. Die Plakettenvernissage im Bürener Rathaus war gut besucht. Silvia Stähli-Schönthaler Jetzt kommentieren 12.11.2021, 16.52 Uhr

Jürg Suter und Jean Marmier mit der Grafik zur Büre-Nöijohr-Plakette 2022. Bild: sst

«Wir hatten eine schwierige Zeit und haben sie immer noch», erklärte Jürg Suter, Präsident der Türmliwilerzunft, in einem sehr gut besetzten Rathaussaal. Trotz der geltenden Zertifikatspflicht liessen es sich viele Fasnachtsbegeisterte nicht nehmen, an der Plaketten-Vernissage dabei zu sein. Suter sprach auf die Pandemie an, die dem Fasnachtstreiben stark zugesetzt habe.

Markus Schär fehlte

Dieses Jahr fehlte der bekannte Bürener Schnitzelbankschreiber Markus Schär, der mit seinen träfen Reimen immer ein wichtiger Bestandteil des Büre-Nöijohr war. Das Büre-Nöijohrs-Komitee, das Schär zur alljährlichen Organisation der Fasnacht im Namen der Zunft gegründet hatte, wurde nach Unstimmigkeiten dieses Jahr aufgelöst. Jürg Suter erklärte, dass er hoffe, sich «nächstes Jahr wiederzufinden».

Misslungene Beizenrettung und leere Badi

Jürg Suter hatte die eine oder andere Geschichte in Versform zu erzählen. So etwa jene vom Besuch von Restauranttester Daniel Bumann, der das «Bistretto» zu mehr Erfolg führen sollte – eine «Rettung» aber dann doch nicht gelang. So reimte er: «Das Bistretto hat nun die Türen geschlossen für immer, nicht einmal Bumann konnte es retten mit seinem Glanz und Glimmer.»

Auch die seit 29 Jahren schlechteste Badesaison war Thema:

«Sogar ds ‹Gränchner Tagblatt› het drüber brichtet, sälte heig me Badendi gsichtet.»

Und: «Es isch wie ne Fluech, uf em Rase kes einzigs Tuech.» Natürlich wurde auch der Gemeinderat angesprochen. Vor allem der scheidende Gemeindepräsident Rolf Wälti, der nach nur einer Legislatur sein Amt verlässt und von Suter als «Wanderpräsident» betitelt wurde. Er bewege sich in einer Gruppe von sieben Tieren – das sogenannte Gemeinderatsrudel –, ziehe nun aber weiter und suche sich neue Weidegründe, erklärte Suter.

Nimmerseelig kommt wieder in Zunfthand

Doch vorher übergab das scheidende Gemeindeoberhaupt den Schlüssel bzw. den Nimmerseelig in Zunfthand, «damit unser schönes Stedtli übernommen werden kann». Er wisse zwar nicht, was hinsichtlich der Durchführung einer Fasnacht angesichts der wieder steigenden Fallzahlen noch entschieden werde. «Es ist aber schön, dass wir heute wieder einmal zusammenkommen können.»

Meinungsstreit zu 5G-Antennen abgebildet

Die Nöijohrs-Plakette wurde bereits zum 9. Mal vom Bürener Grafiker Jean Marmier gestaltet. Das Motto dazu lautet: «Empfange mer no oder strahle mer scho?» Dabei geht es um die hitzige Diskussion betreffend Ausbau der Mobilfunkmasten auf 5G. Die Plakette zeigt einen alten Telefonhörer, der einen Körper darstellt. Der obere Teil des Hörers bildet den Kopf. Mit glasigen Augen sowie einem Aluhut bekleidet will sich die Figur wohl vor der Strahlung schützen. Das Telefonkabel ist abgerissen und könnte als Zeichen für die sterbende analoge Zeit stehen. Das andere Kabel ist «vernetzt».

So steht die Grafik gleichsam für zwei Meinungen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Zu Beginn der Vernissage und auch danach sorgte die Guggemusig Houzbrügg-Fäger für fasnächtliche Stimmung.