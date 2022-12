Büren an der Aare Viele kranke Eschen und ein stattlicher Eichenwald: Nach 38 Jahren geht Revierförster Meinrad Lüthi in Pension Vor über 38 Jahren ist der Bettlach Meinrad Lüthi als Betriebsleiter und Revierförster in Bettlach gestartet. Jetzt lässt er sich pensionieren und übergibt das Revier in Büren und Dotzigen seinem Sohn Dominik. Dieser bewirtschaftet ab Januar auch die Wälder zwischen Dotzigen und Leuzigen. Markus Dähler Jetzt kommentieren 14.12.2022, 17.19 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Meinrad Lüthi bei der Holzverarbeitung. zvg

Zum letzten Mal lässt Revierförster Meinrad Lüthi in diesen Tagen beim Forstwerkhof Büren die schönsten Nadel- und Laubholzstämme aus den Wäldern der Kantone Bern und Solothurn zum Wertholzverkauf im Auftrag der Genossenschaft Aareholz aufreihen. Bereits im Herbst hat er die Geschäftsleitung der Holzvermarktungsorganisation «Aareholz» nach 10 Jahren weitergegeben.

Meinrad Lüthi selber stammt aus einer Solothurner Bauernfamilie in Horriwil und hat den Entscheid für die Waldwirtschaft als «Waldbauer» nie bereut. Nach der Lehre in Deitingen und der Försterschule in Lyss hat er in Bettlach als Förster/Betriebsleiter bei der Bürgergemeinde mit 350 Hektaren Jurawald 13 Jahre lang gearbeitet. Dazu hat er sein berufliches Wissen und Können 25 Jahre lang nebenamtlich als Kursleiter und Instruktor beim Verband Wald Schweiz bei der Lehrlingsausbildung weitergegeben und im Kanton Solothurn 13 Jahre als Prüfungsexperte geamtet.

In Bettlach ist er zusammen mit seiner Familie heimisch geworden und hat zusammen mit Gattin Tina drei erwachsene Söhne. Selber bezeichnet er sich als «Draufgänger», hat zwanzig Viertausender bestiegen und als Grenadier sein Durchsetzungsvermögen trainiert.

Anfang Dezember gilt seine ganze Aufmerksamkeit dem Wertholzverkauf. Unter den «Filetstücken» ist auch ein über 350-jähriger Eichenstamm, die Königin des aktuellen Wertholzverkaufes, welcher wohl in Frankreich in Barrique-Fässer verarbeitet wird. Auch bei Instrumentenbauern, Möbelschreinern und Produzenten edler Furniere sind die Stämme heiss begehrt.

Entsprechend werden die Angebote ausfallen.

Wie bei Revierübergaben üblich hat das Amt für Wald und Naturgefahren des Kantons Bern eine Strukturüberprüfung angeregt. Defizite gab es aber im Forstbetrieb Büren mit Betriebsleiter Lüthi nie. Dank seinem unternehmerischen Geschick und weitsichtigen Denken schrieb die Forstrechnung alle Jahre schwarze Zahlen. Dass der angeregte Zusammenschluss von Lüthis drei Burgerforsten mit denjenigen des unteren Bürenamtes zu einem gemeinsamen Forstbetrieb nicht vollständig realisiert werden konnte, ist ein Wermutstropfen.

Dennoch werden fünf Burgergemeinden zwischen Dotzigen und Leuzigen ab Januar unter der Leitung von Lüthis Sohn Dominik zusammenarbeiten und rund 1350 Hektaren Wald pflegen und bewirtschaften. 15’600 Kubikmeter Energie-, Industrie-, Bau- und Wertholz können dort dann pro Jahr nachhaltig geerntet werden.

Im Juni 1997 kurz vor den verheerenden Lotharschäden an den Waldbeständen übernahm er den Forstbetrieb der Burgergemeinde Büren und damit auch die Waldungen von Meinisberg. Nach dem Abgang von Meinisberg folgten vor 21 Jahren die Burgerwaldungen von Diessbach und Dotzigen. Dazu gehören auch die mit Herzblut gepflegten Eichen im «Bürener Eichwald».

Seit rund sechs Jahrhunderten haben hier umsichtige Vorfahren Eichen angepflanzt, um die Tannen und Fichten dazwischen als Nutzholz vor Sturmwinden zu schützen. Der Aufwand hat sich mit der Verleihung des Förderpreises «Eiche 2200» – 30'000 Franken des Vereins proQuercus im Jahr 2010 für besonders gelungene Eichenwald-Pflege – gelohnt.

Eichen hat Lüthi auch im Diessbacher Burgerwald viele Hektaren gepflanzt

Rund die Hälfte der Wälder waren dort vom Orkan Lothar und Sturm Burglind geschädigt worden. Die Eschenwelke, eine Pilzkrankheit in den Baumkronen, forderte ebenfalls ihren Tribut. Weitere zehn Hektaren kranker Eschen warten im Diessbacherwald noch auf die Holzer.

Künftig werden diese vom Forstbetrieb der Waldkorporation Lyss, kurz «Forst Lyss», bewirtschaftet. Die Diessbacher Burgerversammlung beschloss Mitte November statt dem gemeinsamen Forstbetrieb Region Büren weiterhin dem bestehenden Modell mit «Dienstleistungs- und Bewirtschaftungsvertrag» zu vertrauen.

Trotzdem wird Sohn Dominik den Betrieb im neuen Forstrevier «Region Büren» ab dem 1. Januar mit Elan führen. Den eingeschlagenen Weg mit dem Ziel «naturnaher Wirtschaftswald» will er weiterführen. Auf kleinflächigen Räumungen nach Holzschlägen werden klimaresistente Baumarten wie die Eiche nachgezogen. Bei Durchforstungen schaffen die Förster Licht und Raum zu Gunsten der Naturverjüngung mit klimaresistenten Baumarten. Während die Nadelhölzer und die meisten Laubhölzer nach rund 120 Jahren geerntet werden, dauert die Wachstumszeit bei der Eiche mindestens doppelt so lang.

Aber vorerst freuen sich Vater und Sohn gemeinsam auch auf die familieninterne Stabübergabe nach den Festtagen und den Neustart im erweiterten Forstbetrieb Region Büren. Und Meinrad Lüthi bleiben noch viele Abschluss- und Übergabearbeiten sowie die Dankbarkeit an die langjährige Arbeitgeberin: «Die Burgergemeinde Büren a.A. hat mich immer unterstützt, in guten und in schwierigen Zeiten.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen