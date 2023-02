Umbau Altersheim Büren: Das Angebot für Demenzkranke wird besser

Umbau Altersheim Büren an der Aare: «Viele haben falsche Vorstellungen vom Leben im Altersheim» Die Sanierung und Erweiterung des Altersheims Büren wird bald abgeschlossen sein. «Flexible Strukturen» sollen es künftig ermöglichen, besser auf Menschen mit Demenz eingehen zu können. Silvia Stähli-Schönthaler Jetzt kommentieren 10.02.2023, 05.00 Uhr

Jürg Schüpbach leitetet seit Juli 2022 das Altersheim Büren. Silvia Stähli

Jürg Schüpbach steht beim Eingang des Altersheims in Büren und zeigt auf das grosse Plakat, auf dem die Neuerungen und Angebote nach dem Umbau aufgeführt sind. Werbung ist dem neuen Heimleiter, der seit Juli 2022 in Büren amtet, wichtig. «Viele Menschen haben ein antiquiertes Bild, was das Leben in einem Altersheim angeht, da besteht dringend Aufklärungsbedarf.»

Auch der Begriff Altersheim ist gemäss Schüpbach nicht mehr zeitgemäss. Daher wird die Institution ab Mai einen neuen Namen, ein neues Logo und damit einen neuen Gesamtauftritt bekommen. Verraten darf er aber noch nichts, da zuerst die Delegierten des Gemeindeverbandes, dem elf Gemeinden angeschlossen sind, darüber entscheiden müssen.

Keine dezentralen Standorte mehr

Das sanierte Heim weist künftig 71 Zimmer auf, wobei die Bewohnerinnen und Bewohner unterteilt in je fünf Wohngruppen leben werden. Über 90 Angestellte sorgen für das körperliche und geistige Wohl der betagten Menschen. Neu einziehen werden sieben Personen, die heute im Schelker-Heim in Diessbach leben sowie acht Menschen mit Demenz, die zurzeit noch in der Villa Pfister in Büren zu Hause sind.

Beide Standorte werden künftig anders genutzt, in die Villa Pfister zieht eine Kita ein. «Die zwei dezentralen Standorte waren vom wirtschaftlichen Standpunkt aus nicht mehr vertretbar», sagt der 62-jährige Schüpbach, der jahrelang ein Altersheim in Zollikofen geleitet hat. Dies sei auch einer der Gründe gewesen, warum die Gesamtsanierung im Sommer 2019 in Angriff genommen worden sei. Ziel war es, den 23,7 Millionen teuren Neu- bzw. Erweiterungsbau im Sommer 2022 eröffnen zu können. Unvorhergesehene bauliche Umstände sowie die Corona-Pandemie machten diesem Zeitplan jedoch einen Strich durch die Rechnung.

Soziale Vereinsamung verhindern

Über das Resultat nach der langen Umbauphase ist Jürg Schüpbach aber sehr erfreut. «Wir wollen ein niederschwelliges Angebot zur Verfügung stellen, das alle einlädt, bei uns und auch mit uns zu sein. Denn jeder Besuch belebt den Alltag unserer Heimbewohnerinnen und -bewohner.» Es gebe viele betagte Menschen, die zwar noch daheim leben könnten, aber an sozialer Vereinsamung leiden würden. «Dazu kochen viele im Alter nur noch einseitig und leiden an Mangelerscheinungen.» Auch der Sicherheitsaspekt sei zentral, «denn bei Stürzen sind die Betroffenen zu Hause auf sich gestellt und situativ oft hilflos.»

Zudem seien Gemeinschaftserlebnisse für ältere Menschen wichtig. «Es ist doch toll, wenn man sich zu einem Jass treffen kann.» Gespielt werden soll «generationsübergreifend» künftig auch im neuen Aussenbereich des Heims, beispielsweise mit einem Geschicklichkeitsspiel oder auf der neuen Bocciabahn.

Das Restaurant wird öffentlich zugänglich sein

Das neue Restaurant, das auch über einen Aussenbereich verfügt, wird öffentlich zugänglich sein. «Wer sich spontan entscheidet, am Mittag bei uns zu essen, ist jederzeit ohne Anmeldung herzlich willkommen.» Zwei neue Sitzungsräume und ein Saal für 100 Personen ergänzen das Angebot. «Der Saal kann bei Bedarf auch extern vermietet werden.»

Bessere Voraussetzungen will Jürg Schüpbach für an Demenz erkrankte Menschen schaffen. Nebst dem Demenzgarten, in dem sich die Menschen frei bewegen können, will er in der speziellen Wohngruppe für mehr Individualität sorgen. «Von Demenz betroffene Menschen haben oft nicht nur einen ausgeprägten Bewegungsdrang, sondern möchten auch keine festgelegten Mahlzeiten dreimal pro Tag zu sich nehmen und einfach dann essen, wenn sie Hunger haben.»

Sich den Pensionären anpassen, nicht umgekehrt

Diesem Umstand Rechnung zu tragen, sei zwar für den Betrieb aufwendiger, dafür seien die Bewohnerinnen und Bewohner nicht unter Druck, und man könne auf einfache Art ein mögliches Aggressionspotenzial verhindern. «So müssen sich die Bewohnerinnen und Bewohner nicht unseren Heimstrukturen anpassen, sondern wir passen unsere Strukturen ihnen an.» Bisher waren die Plätze für Demenzbetroffene auf acht beschränkt, neu sollen es deren fünfzehn sein.

Am Samstag, 29. April 2023, findet zwischen 9.00 und 17.00 Uhr ein Tag der offenen Tür statt.

