Büren an der Aare Skulpturen statt Porsches: Zweimal im Jahr wird diese Autogarage zur Kunstgalerie Das Autohaus Käsermann widmet seinen Ausstellungsraum am Marktplatz in Büren aktuell dem Künstler Urs-P. Twellmann. Zweimal im Jahr wird die Garage zur Kunstgalerie. Gundi Klemm Jetzt kommentieren 27.04.2022, 12.00 Uhr

Der Garagist Rolf Käsermann aus Büren macht aus seiner Porsche-Garage eine Galerie. Hanspeter Bärtschi

«Aus meiner Sicht versteht es Urs-P. Twellmann auf einzigartige Weise, Holz in wahre Kunst zu verwandeln», sagt Autohaus-Inhaber und Galerist Rolf Käsermann aus Büren a. A. Unter dessen Händen entstünden nicht die üblichen Schnitzmotive wie menschliche Köpfe oder Tiere, sondern kreative, eigenwillig reizvolle Gestaltungen.

Schon 2006 war der Künstler Twellmann (Schlosswil) bei ihm zu Gast als Teil einer Reihe schweizweit bekannter Kunstschaffender. Vor vielen Jahren zeigten hier im Schauraum der Firma Käsermann Bernhard Luginbühl, Carlo Borer, Daniel Spoerri, Paul Widmer- um nur einige wichtige Namen zu nennen- über jeweils mehrere Wochen ihre Werke.

Käsermann, der zwei Mal im Jahr im Frühling und Herbst seinen Garagen-Ausstellungsraum im Bürener Ortskern leer räumt, empfindet eine grosse Liebe zur Kunst. Künstler Peter Travaglini, der vor Jahren auch hier zu Gast war, gab ihm als seinem Göttibuben ein lebhaftes Kunstverständnis mit auf den Weg. So sei er regelrecht in der schweizerischen Kunstszene aufgewachsen, die er seit Jahren und mehr als 30 Ausstelllungen mit seinen Möglichkeiten und Mitteln fördere, sagt Käsermann.

«Für mich und meine Frau Yolanda ist es wichtig, unsere normale Geschäftstätigkeit mit der saisonal stattfindenden Galerie zu verbinden»,

betont er. Dadurch gelingt es ihm auch, den Kreis der Kunstfreunde stetig zu erweitern und eine weitere Attraktion für Büren zu schaffen.

Werkstoff Holz

Pandemiebedingt musste diese 26-teilige Ausstellung um zwei Jahre verschoben werden. In dieser langen Enthaltsamkeit lag vermutlich der Grund, dass so viele Kunstliebhaberinnen und –liebhaber an der Eröffnung der Twellmann-Objektarbeiten in der Bürener Galerie am Marktplatz teilnahmen.

In seinen Händen verwandelt sich der Werkstoff Holz mit handwerklichem Geschick in filigran geschnitzte Plastiken, fantasievolle Gegenstände wie etwa sein hölzernes Archiv und mächtige Skulpturen für Aussenräume wie die eindrückliche, schon 2019 visionär erarbeitete «Erlenkugel», die an das Corona-Virus erinnert.

Twellmann, dessen Werken man im In- und Ausland begegnet, setzt sich wie ein Forschender mit Holz als seinem bevorzugten Material auseinander. Mit einprägsamen Installationen in der Landschaft verleiht er der Natur Raum, deren elementarer Teil gemäss seinem Credo die Menschheit ja ebenso ist.

Galerie Am Marktplatz, Kreuzgasse 28, Ausstellung Urs-P. Twellmann vom 24. April bis 21. Mai 2022.

