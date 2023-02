Chrüpfebier-Brauerei zieht von Oberwil nach Büren

Büren an der Aare Im Coop-Gebäude wird bald Bier gebraut: Das Chrüpfe-Bier aus Oberwil Das Oberwiler Chrüpfe-Bier wird ab Ende März neu in Büren gebraut. Zudem entsteht ein Eventlokal, das nicht nur Bier-Geniesserinnen und -Geniessern offenstehen soll. Silvia Stähli-Schönthaler Jetzt kommentieren 02.02.2023, 13.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Chrüpfe-Bier-Team ist schon bald bereit für den Start in Büren: Noel Leibundgut, Tom Hugi und Christian Herren (von links). Silvia Stähli

In der Mitte des Raums steht ein grosser Billardtisch, der Zapfhahn ist installiert und Tische und Stühle laden zum Verweilen ein. «In diesem Teil sind wir schon fast startklar, daneben gibt es aber noch jede Menge zu tun», sagt Noel Leibundgut, Braumeister und Entwickler des Chrüpfe-Biers. Zusammen mit seinen Kollegen und Geschäftspartnern Tom Hugi und Christian Herren ist er derzeit fast täglich im Obergeschoss des Coop-Gebäudes an der Bernstrasse 15 anzutreffen. Denn hier entsteht nicht nur eine Brauerei, sondern auch ein Eventlokal. Das Ziel: «Ab Ende März soll der Laden laufen.»

«Bier war mir nicht wurst»

Laufen tut dieser in Oberwil bereits seit 2014, als Noel Leibundgut zusammen mit den Kollegen Andreas Derungs und Claudio Steiner den Verein Brauerei Chrüpfe-Bier gegründet hat. Den «Ärmel inegno» hat es ihm kurz vorher, nachdem er einen Brau-Wurstkurs besucht hatte. Da wusste der 55-jährige Informatiker sofort, dass ihm die Wurst eigentlich wurst bleibt, das Bier aber ganz und gar nicht.

So wurde er Braumeister mit Leib und Seele und stellte das Malzgetränk zuerst im eigenen Keller her. «Als der Platz nicht mehr reichte, sind wir in die Sagi Oberwil umgezogen.» Anfang 2019 gründete er zusammen mit seinen jetzigen Geschäftspartnern die Chrüpfe Bier GmbH. Damit wuchs ein «professioneller Hobbybetrieb» heran mit einer Produktion von 15'000 Litern Bier pro Jahr.

Das Logo der Brauerei Chrüpfe-Bier. Silvia Stähli

Sagi-Verkauf löste den Umzug aus

Als bekannt wurde, dass die Sagi verkauft wird, mussten sich die drei Männer nach einer neuen Lokalität umsehen und wurden schliesslich in Büren fündig. In den neuen Räumlichkeiten soll auf 310 Quadratmetern aber nicht nur Bier gebraut werden. «An acht Tischen können wir rund 60 Gäste bewirten», sagt der Braumeister. Als Zielpublikum definieren die Geschäftspartner «Geniesserinnen und Geniesser, die gerne einen schönen Abend in Gesellschaft verbringen und etwas Feines dazu trinken wollen».

Denn nebst dem eigenen Chrüpfe-Bier werden auch ein Glas Wein, alkoholfreie Getränke und sogar etwas «Kleines zum Essen» serviert. Im Sommer steht zudem eine Terrasse offen und es können Anlässe wie Apéros oder Vereinsversammlungen im Lokal abgehalten werden. Auch wollen die drei Männer den Raum multifunktional gestalten, «das heisst, wir wollen auch einen Beamer und eine Leinwand anschaffen, damit Präsentationen durchgeführt werden können», so Leibundgut weiter.

Die Bürener Glasbläserei ist auch dabei

An der Bernstrasse 15 einmieten wird sich auch der bekannte Bürener Glasbläser Roger Steiner, der sein Geschäft im Stedtli vor rund drei Jahren aus wirtschaftlichen Gründen aufgeben musste, sein «grosses Hobby» aber wieder aufnehmen will. Er wird seine Objekte auch im Lokal verkaufen. Zudem sind Anlässe geplant, an denen er das Glasblasen interessierten Besucherinnen und Besuchern vorführen wird.

Glasbläser Roger Steiner bei der Arbeit in seinem Atelier 2016. Vor drei Jahren musste er sein Geschäft aus wirtschaftlichen Gründen aufgeben. Michel Luethi

«Zu Beginn möchten wir zwei- bis dreimal im Monat öffnen», sagt der 52-jährige Tom Hugi. Mehr liegt momentan nicht drin, denn alle im Team haben Familie und sind zu 100 Prozent berufstätig, Hugi arbeitet als Verkaufsingenieur. Der 47-jährige Christian Herren, der als Finanzchef tätig ist, wird im Team für Werbung und Social Media zuständig sein. «Die Präsenz in den sozialen Medien ist heute sehr wichtig», erklärt er.

Denn auch die Produktion möchten die drei Männer schon bald auf 20'000 Liter pro Jahr hochfahren können und interessierten Gästen in einem Kurs oder Seminar das Brauen von Bier bei Bedarf etwas näherbringen. Zudem soll auch der in Oberwil traditionell durchgeführte Anlass «Fritigs-Bier» weitergeführt werden.

Zwei «Büren-Bier» auf einem Platz

«Respekt, aber keine Angst vor Konkurrenz» hat Noel Leibundgut, wenn er auf den geplanten Brauereibetrieb von Yves Klingler an der Spittelgasse angesprochen wird, der das Bier La Marmotte und in Kürze auch ein eigenes «Büren-Bier» herstellen will. «Am Anfang war geplant, zusammen etwas auf die Beine zu stellen», so der Braumeister. Der Platz hätte aber nicht für uns beide gereicht und wir wollten unsere Selbstständigkeit und unsere Marke nicht aufgeben.

Damit Chrüpfe-Bier im Seeländer Stedtli auch «heimisch» wird, wurde im September das «Ländti-Bier» lanciert – ein «blondes Lager mit Klasse», so Leibundgut. Qualität stehe bei Chrüpfe-Bier immer an erster Stelle. Konkurrenzdenken kennen der Braumeister und seine Kollegen nicht. «Wir kommen sicher gut miteinander zurecht und vom Kundenstamm her auch gut aneinander vorbei.»

Am 25. März 2023 findet von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr ein Tag der offenen Tür statt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen