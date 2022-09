In Büren fand am Wochenende ein Oldtimertreffen statt

Büren an der Aare Glänzender Chromstahl und viel Freude im Stedtli an der Aare Gegen 2000 Interessierte besuchten das 2. OiB Oldtimer Treffen in Büren. Für den Organisator Grund genug, schon das Meeting 2023 zu planen. Silvia Stähli-Schönthaler 05.09.2022, 14.02 Uhr

Am Wochenende fand in Büren a.A. ein Oldtimertreffen statt. Silvia Stähli-Schönthaler

Viele Besucher und Besucherinnen kamen aus dem Staunen kaum heraus und zückten andauernd ihre Handy-Kamera, um sich Erinnerungsbilder der rund 150 in der Sonne glänzenden Oldtimer zu machen – alles Fahrzeuge, die bis Jahrgang 1980 hergestellt worden sind. «Wir sind hocherfreut, dass auch das 2. OiB Oldtimer ein so grosser Erfolg war», sagt Bruno Tschopp, Organisator des Treffens in Büren.

Blitzblank polierte Fahrzeuge

Die Fahrzeuge wurden von ihren Eigentümern am morgen früh zur Ausstellung gefahren. Die Besitzer, die oft – passend zum Alter ihrer Fahrzeuge – gekleidet waren, kamen zu 80 Prozent aus dem Raum Bern und dem Seeland, die restlichen 20 Prozent aus der ganzen Deutschschweiz.

Blitzblank poliert wurden die alten Chevrolets und Cadillacs in den Gassen parkiert, wo sie bis am Abend zu bestaunen waren. Dabei wurden die Fahrzeuge nicht nach Marke oder Alter abgestellt. «Wir achten bei der Ausstellung vor allem auf die örtlichen Begebenheiten im Stedtli und präsentieren die kleineren Autos in den engen Gassen.»

Als Gast am Anlass dabei war der Packard Club Switzerland, der seltene Vorkriegsfahrzeuge gezeigt hat.

Sich treffen und fachsimpeln über fahrendes Kulturgut

Bruno Tschopp, der früher schon in Murten während fünf Jahren ein Oldtimer-Treffen durchgeführt hatte und sich selbst als «Oldtimer-Freak» bezeichnet, möchte aber nicht nur den Fans von Oldtimern etwas bieten, sondern auch der Bevölkerung von Büren. «Ich finde es toll, wenn das wunderschöne Stedtli mit seinen vielen Sehenswürdigkeiten so bevölkert ist und man sich treffen und etwas fachsimpeln kann.»

Tschopp möchte aber an diesem Tag auch etwas «Aufklärung» betreiben. «Oldtimer sind keineswegs Benzinschleudern, wie viele Kritiker oft sagen, sondern fahrendes Kulturgut.» Die wenigen Kilometer, die mit einem solchen Fahrzeug jährlich gefahren würden, seien nicht wirklich ein grosses Problem in Bezug auf den CO2-Ausstoss.

«Gigantischer Erfolg»

Die Freude an den alten Fahrzeugen und die Geschichte, die jedes einzelne von ihnen hat, zogen gegen 2000 Menschen ins Seeländer Stedtli. Der «gigantische Erfolg» lässt Bruno Tschopp schon an das OiB Oldtimer-Meeting 2023 denken. «Ich habe schon Anmeldungen von Auto-Besitzern, die am ersten Septembersonntag im nächsten Jahr wieder dabei sein wollen.»