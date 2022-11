Kirchgemeinde Büren a. A. neu mit Co-Präsidium

Büren an der Aare Die Kirchgemeinde Büren an der Aare hat nun ein Co-Präsidium Der Kirchgemeinderat von Büren und Meienried will in den Jahren 2025/2026 die Kirchenfassade und den Kirchturm auffrischen. An der Kirchgemeindeversammlung wurde zudem das Präsidium neu gewählt. Silvia Stähli-Schönthaler 07.11.2022, 12.00 Uhr

Die neuen Kirchgemeinderatspräsidenten Albert Rüegg (links) sowie

Martin Schädeli. Silvia Stähli-Schönthaler

Die Versammlung der Kirchgemeinde Büren und Meienried stiess auf reges Interesse. Grund: Der Anlass fand direkt nach dem Gottesdienst statt und der bisherige Kirchgemeinderatspräsident Ueli Flückiger wurde verabschiedet. Zudem standen wichtige Traktanden an, welche die 40 anwesenden Stimmberechtigten alle einstimmig guthiessen.

Investitionen stehen an

Zustimmung erzielte nicht nur das von Kirchgemeinderat Jörg Gerber präsentierte Budget 2023, welches einen Gewinn von 2739 Franken vorsieht, sondern auch der von ihm präsentierte Finanzplan 2023 bis 2027. Dieser beinhaltet in einem ersten Schritt die Teilerneuerung der Kirchenbeleuchtung sowie die Sanierung der undicht gewordenen Türen. Im Weiteren soll die Gasheizung im Pfarrhaus durch eine Luftwärmepumpe ersetzt werden.

Die Reformierte Kirche Büren soll in drei Jahren saniert werden. Oliver Menge

Instandstellung der Kirchenfassade

2025/2026 wird voraussichtlich die Instandstellung der Kirchenfassade und der Kirchenfenster anvisiert, der Kostenaufwand für dieses Vorhaben wird mit 160’000 Franken veranschlagt. «Dieser Plan kann sich natürlich noch ändern. Es passiert derzeit so viel in dieser Welt, sodass es unmöglich ist, die Auswirkungen auf die verschiedenen Bereiche abschätzen zu können», so Gerber.

Präsidium neu besetzt

Kirchgemeinderat Martin Schädeli stellte das überarbeitete Organisationsreglement (OgR) vor. Die alte Version von 2016 musste aufgrund neuer Richtlinien bzw. Vorgaben «reformiert» werden «und ist nun viel klarer strukturiert».

Zudem sieht das neue Reglement unter anderem auch vor, dass die 1566 Personen zählende Kirchgemeinde in einem Co-Präsidium geführt werden kann, was ab dem 1. Januar 2023 auch gleich umgesetzt wird. So werden Albert Rüegg und Martin Schädeli, die beide bereits seit Jahren im Kirchgemeinderat amten, die Leitung des Gremiums übernehmen.

Kirchgemeinde-Präsident Ueli Flückiger tritt zurück. sst.

Nach 9-jähriger Tätigkeit im Kirchgemeinderat tritt Ratspräsident Ueli Flückiger auf Ende dieses Jahres zurück. Er wurde von Martin Schädeli für sein grosses Engagement gewürdigt. Aus dem Rat ausscheiden wird auch Theres Krebs, die das Ressort Diakonie betreut hatte.

Petra Burri nimmt Weiterbildungsurlaub

Pfarrerin Petra Burri entzündet in der Kirche Büren die Fürbitte-Kerzen. sst.

Pfarrerin Petra Burri teilte den Anwesenden mit, dass sie von Anfang Februar bis Ende April 2023 einen Weiterbildungsurlaub nehmen wird. Vertreten wird sie in dieser Zeit «punktuell» vom pensionierten Pfarrer Ueli von Känel, der in der Kirchgemeinde Bürglen tätig war.