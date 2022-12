Kellertheater Büren: Nach Corona ist vieles anders

Büren an der Aare Das Kellertheater hat zwar Corona überstanden, muss aber um die Aufmerksamkeit des Publikums kämpfen Das Kellertheater Lindenhof in Büren feiert sein 10-Jahre-Jubiläum. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause findet das traditionelle Silvesterprogramm wieder statt. Silvia Stähli-Schönthaler Jetzt kommentieren 03.12.2022, 05.00 Uhr

Peter Wunderli ist Präsident des Vereins Kellertheater Lindenhof (Liegenschaft im Hintergrund). Silvia Stähli

«Corona hat viele von uns zu Stubenhockern gemacht», sagt Peter Wunderli, Präsident des Vereins Kellertheater Lindenhof in Büren. Vor der Pandemie seien die Menschen spontaner gewesen, wenn es um die Freizeitgestaltung nach der Arbeit gegangen sei. «Heute sind die meisten froh, wenn sie am Abend nicht mehr ausser Haus müssen.»

Durch die Pandemie und die Corona-Zwangspause habe sich jedoch nicht nur das Ausgehverhalten der Menschen verändert, sondern die ganze Unterhaltungsbranche sei in eine Krise geraten. Und dies nicht nur in der Kleinkunst. «Es klemmt überall und es müssen regelmässig auch grössere Veranstaltungen abgesagt werden, weil zu wenig Reservationen eingehen», erklärt der 75-jährige Besitzer der Liegenschaft, in der das Kellertheater beheimatet ist.

Vielfältiges Programm: Cabaret, Satire, Musik

Obwohl das Lindenhof-Programm sehr vielfältig ist und nebst Satire- und Cabaret-Vorstellungen auch immer wieder musikalische Darbietungen bereithält, ist es laut Wunderli heute nicht mehr so einfach, die Leute für Kleinkunst zu begeistern.

Trotzdem will der Präsident nicht klagen. Mit seinem zwölfköpfigen Team kann er immer wieder Anlässe organisieren, die ihm ein volles Haus bescheren. «Wenn Bänz Friedli kommt, dann bleibt kein Platz mehr frei», erklärt er lachend. «Der könnte dreimal im Jahr auftreten.»

Beliebt sind auch die Kindertheater, die zweimal pro Saison stattfinden. Im Sommer wird der Lindenhof durch Schulklassen bevölkert, welche ihre Theater aufführen. «Dadurch, dass viele Eltern und Grosseltern diese Anlässe besuchen, können wir uns sichtbarer machen. Denn viele in Büren wissen wahrscheinlich immer noch nicht, dass es uns gibt.»

170 Vorstellungen in zehn Jahren durchgeführt

Dank der sanften Renovation im Jahr 2012 (siehe Box) bietet der Kellerraum Platz für 110 Personen. «In den letzten zehn Jahren konnten wir 170 Vorstellungen durchführen», sagt Peter Wunderli. Diesen Erfolg verdanke man vor allem der treuen Stammkundschaft, den Mitgliedern, Sponsoren sowie den Helferinnen und Helfern. «Ohne sie ginge es nicht.»

Wiederbelebung nach «Dornröschen-Schlaf» Das Kellertheater Lindenhof wurde bereits 1978 durch den Bürener Fotografen Fredy Stotzer gegründet. Bis zu seinem Tod im Jahr 2008 engagierte er sich für das Kleintheater, welches nach seinem Ableben in einen «Dornröschenschlaf» verfiel. Durch den Kauf der Liegenschaft durch Peter Wunderli im Jahr 2011 und der Gründung des Vereins Kellertheater Lindenhof im Jahr 2012 wurde das Theater wiederbelebt.

Manchmal gehe ihm die Luft etwas aus und in den letzten Monaten sei sein Durchhaltewillen gefordert worden. «Wenn zwei Jahre nichts läuft und dann wieder alles raufgefahren werden muss, ist das schon anstrengend.»

Neue Energie findet er zuweilen an der Künstlerbörse, die er regelmässig besucht und «an welcher ich jeweils viele Nachwuchstalente kennen und schätzen lerne».

Wieder zusammen feiern

Für das Präsidium des Vereins sucht Peter Wunderli in der nächsten Zeit ebenfalls Nachwuchs. «Obwohl mir das Ganze immer noch Freude macht, muss es dereinst auch ohne mich weitergehen.» Doch noch ist es nicht so weit: Nebst dem spannenden Silvesterprogramm finden Anfang Januar 2023 auch zwei Schnitzelbankabende im Rahmen des «Büre-Nöijohrs» statt. «Wieder zusammen feiern zu können, darauf freue ich mich sehr.»

