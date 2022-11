Vernissage der Fasnachtsplakette fürs Büre Nöijohr

Büren an der Aare «Büre Nöijohr ist ein unbezahlbares Gut» Die Büre Nöijohr-Plakette 2023 steht unter dem Motto «Eifach Türmliwil!». Zahlreiche Fasnachtsbegeisterte liessen sich bei Guggenmusik und Glühwein auf die närrische Zeit einstimmen. Silvia Stähli-Schönthaler Jetzt kommentieren 13.11.2022, 14.13 Uhr

Jean Marmier (links) präsentiert mit Jürg Suter die Originalgrafik – das Motiv der neuen Fasnachts-Plakette. sst

«Es isch eifach, wes eifach geit» ist ein Sprichwort, das manchem geläufig sein sollte. «Auch das Fasnachtsmotto lehnt sich daran an», erklärte Jürg Suter, Präsident der Türmliwilerzunft an der Plaketten-Vernissage, die draussen auf dem Marktplatz in Büren stattfand. Zusammen mit Jean Marmier, der das Plakettensujet dieses Jahr schon zum zehnten Mal entworfen hatte, enthüllte er dessen Originalgrafik mit dem Titel «Eifach Türmliwil!».

Wieder ein Lichtblick

Die Plakette zeigt ein vor Freude strahlendes Gesicht. Es ist ein Minenarbeiter, der nach langen Strapazen nun doch an das «funkelnde Ziel» gelangt ist. Mit einer Hacke in der Hand blickt er auf das Licht am Ende des Tunnels. «Ein Sinnbild dafür, dass das Büre Nöijohr nach der zweijährigen Corona bedingten Pause wieder ein Lichtblick ist und uns ein Lachen ins Gesicht zaubert.»

Nöijohr sollte wie Diamant sein

Mit seiner Stirnlampe leuchtet der Mann auf acht strahlende Kristalle, deren Äusseres an die Türmchen erinnern soll, die das Stedtli überragen. Am unteren Rand der Plakette steht mit kantigen blauen Buchstaben der Schriftzug Nöijohr. «Dies, weil unser Nöijohr wie ein Diamant sein sollte», sagte Jürg Suter. Denn die närrischen Tage am Anfang des Jahres seien für viele ein unbezahlbares Gut, das oft schwer zu finden sei. So sei das Büre Nöijohr ein Brauchtum, welches es zu schätzen und zu bewahren gelte. «Ich hoffe, dass wir an den Neujahrstagen unseren eigenen kleinen Schatz finden werden», erklärte er weiter. «Sei es im Lachen der Kinder oder im Konfettiregen.»

Zur Umrahmung der Vernissage spielte die Guggenmusik «Houzbrügg-Fäger» auf und sorgte für die musikalische Einstimmung auf die fünfte Jahreszeit.

