Kunstausstellung in Büren a. A.: Unheimliche Objekte aus Afrika

Büren a.A. Tiermenschen und Menschentiere: die afrikanischen Objekte in der Galerie Artis in Büren sind etwas unheimlich In der Artis-Galerie Büren ist afrikanische Volkskunst sowie Art Brut zu sehen. Damit werden zwei Kunstformen in einen Dialog gebracht. Silvia Stähli-Schönthaler Jetzt kommentieren 05.03.2022, 12.00 Uhr

Jürg Baillod mit einer Skulptur aus seiner Sammlung von afrikanischen Objekten. Silvia Stähli

Vogelköpfe, aus Holz geschnitzte Büffel und viele andere Figuren versetzen die Besucher und Besucherinnen der aktuellen Ausstellung «Animal Farm» nicht gerade in Angst und Schrecken. Und doch ist der Ausdruck der Tier- und Menschengestalten in gewisser Weise einschüchternd.

Denn es sind archaisch wirkende, mystische Objekte, die Geschichten erzählen aus einer fremden Welt und damit auch eine Verbindung zu ihren Ahnen schaffen – Zeugnisse einer tief empfundenen, gelebten Spiritualität.

30 Jahre afrikanische Objekte gesammelt

Die Exponate aus der Privatsammlung von Jürg Baillod stammen vorwiegend aus Zentralafrika und der Elfenbeinküste. Der 65-jährige Berner Arbeitspsychologe hat die Masken und Figuren in den letzten 30 Jahren zusammengetragen. Zum Sammeln hat ihn sein Stiefvater gebracht, der selbst vor langer Zeit als Biologieprofessor in Abidjan gearbeitet und sich dieser Kunst zugewandt hat.

Jürg Baillod hat in den letzten Jahren der Pandemie viel Zeit und Energie aufgewendet, um in einem kleinen Rahmen Familien und Dörfer zu unterstützen. Dabei ging es um alltägliche Dinge wie die Finanzierung von Spitalaufenthalten, das Bezahlen von Schulgeldern etc.

Er betont, dass es ihm wichtig war, nicht als «Gönner aus Europa» aufzutreten. Als Gegenleistung für die finanzielle Unterstützung boten ihm die Dorfbewohner und Familien noch vorhandene, oft verstaubte Holzobjekte aus Zeiten vor der Konvertierung zum Islam an. Baillod sagt:

«Sie wollten und mussten mir etwas zurückgeben, auch damit der Handel für sie auf Augenhöhe ablief.»

Art Brut – die «zweite Leidenschaft»

Eine andere Leidenschaft von Jürg Baillod ist das Sammeln von Art Brut. Dabei handelt es sich um Gemälde und Objekte von Aussenseitern des Kunstbetriebs, oft Menschen mit Beeinträchtigungen wie Autismus etc. Ihre Malerei ist das Resultat ihrer individuellen Auseinandersetzung mit ihren seelischen Empfindungen und Wahrnehmungen, ohne bewussten Bezug zur Kunstwelt, ohne Kalkül.

«Die Werke entstehen aus sich heraus, roh, ungekünstelt, unmittelbar, auf jeden Fall tief berührend», so Baillod. Von Art Brut ist auch Artis-Galeristin Trudi Lädrach seit Jahren fasziniert. «Ich wollte diese Kunst schon lange einmal in meiner Galerie ausstellen.» Nun ist es soweit: «Zwei Kunstformen aus uns weitgehend verborgenen Universen mit erstaunlichen Gemeinsamkeiten werden in einen Dialog miteinander gebracht.»

Eröffnung am 5. März Die Ausstellung dauert vom 5. bis 26. März 2022. Eröffnung: Samstag, 5. März 2022, von 14 bis 17 Uhr. Finissage: 26. März 2022 von 14 bis 17 Uhr. Öffnungszeiten: Freitag, 17 bis 19.30 Uhr, Samstag und Sonntag, 14 bis 17 Uhr. Jürg Baillod ist an der Eröffnung und an der Finissage anwesend. Zusätzlich öffnet er die Galerie am 12. und 19. März 2022 von 10 bis 14 Uhr.

