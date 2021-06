Büren nimmt das Kocher Büetiger-Projekt an

Büren a.A. Seit Jahren bestehendes Schulraumproblem ist endlich gelöst – Standortplanung Mobilfunk abgelehnt Bürener stimmten für das Kocher-Büetiger-Projekt und lehnten die Mobilfunk-Initiative ab. Marlene Sedlacek 13.06.2021, 17.00 Uhr

Das Projekt Kocher Büetiger-Haus kann endlich realisiert werden. Zvg

Über drei Vorlagen durften die Bürener Stimmbürger und Stimmbürgerinnen abstimmen,statt an der Gemeindeversammlung nun an der Urne. Dabei betrug die Stimmbeteiligung 65 Prozent, was 1 532 eingegangenen Stimmrechtsausweisen entspricht.