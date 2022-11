Büren a.A.: Reserven sind bald aufgebraucht

Büren a.A. Gemeindeversammlung genehmigt ein kleines Defizit fürs nächste Jahr – Reserven sind aber schon bald aufgebraucht Büren will als Wohn- und Wirtschaftsstandort beliebt bleiben – im Finanzplan stehen dafür den höheren Steuern tiefere Gebühren und nachhaltige Investitionen gegenüber. Margrit Renfer 23.11.2022, 15.50 Uhr

Verleihung Immerselig in Büren a.A.: Gemeinderat Thomas Gribi, Vorsteher Volkswirtschaft (links), und Peter Zumbach, Gemeinderatspräsident (rechts), überreichten den «Immerselig 2022» an Alfred und Nelly Lehmann. Margrit Renfer

Besonders herausfordernd in der Budgetierung seien die Steuererträge juristischer Personen, orientierte an der Gemeindeversammlung im Rathaus Büren an der Aare Finanzvorsteher Hans Rudolf Meyer. Die Gemeinde wolle der Bevölkerung ein umfassendes Dienstleistungsangebot zur Verfügung stellen, was bei einem Aufwandüberschuss im steuerfinanzierten Teil von 444'100 Franken trotz zurückhaltender Aufwand- und optimistischer Ertragsbudgetierung immer schwieriger werde.

Dabei sei dieser dank der gesetzlichen Auflösung von 460'000 Franken aus den Neubewertungsreserven und den Beiträgen aus dem kantonalen Finanzausgleich von 280'000 Franken nicht noch grösser. Die laufende Rechnung 2022 sehe im Moment etwas besser aus als budgetiert. Die Spezialfinanzierungen sind mit 272'000 Franken im Plus.

2025 werden wahrscheinlich die Steuern erhöht

Laut Finanzplan seien die Neubewertungsreserven bis und mit 2025 aufgebraucht. Dann werde mit einer Steuererhöhung gerechnet, wurden die 75 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger (3,14 Prozent) informiert. Im Gegenzug werde es dann wie im 2019 möglich sein, die Gebühren für die Abwasserentsorgung zu senken. Trotz des Aufwandüberschusses in der Abfallbeseitigung wird mit einer Gebührenänderung zugewartet.

Zur Verbesserung der Ergebnisse der Spezialfinanzierung wird der werterhaltende Unterhalt dem Eigenkapital Werterhalt entnommen, was die Erfolgsrechnung entlastet und das hohe Eigenkapital der Spezialfinanzierung sinken lässt.

«Wir bezahlen und profitieren nicht», sagte ein Stimmbürger zu den immer höheren Lastenausgleichszahlungen etwa in den öffentlichen Verkehr. Büren sei eine der wenigen Gemeinden ohne Halbstundentakt im Kanton und wolle attraktiv sein.

Das Budget wurde stillschweigend genehmigt, wie die Sanierung Kanalstrasse, Wislerenweg und Riesenmattstrasse für 2,485 Millionen Franken. Der Strassenzustand der Erschliessungsstrasse ins Gewerbe- und Wohngebiet wird verbessert und für die Fussgänger sicherer. Leider kann der Gehweg an der Kanalstrasse nicht entlang der Aare gebaut werden, da dies den Gewässerraum betreffen würde.

Das Budget 2022 in Zahlen Aufwand: 23'676'800 Franken

Ertrag: 23'504'700 Franken

Defizit: 172'100 Franken Nettoinvestitionen: 5'402'000 Franken Steuerfuss: 1.64

Verleihung des «Immerselig 2022»

An der Dezember Gemeindeversammlung von Büren an der Aare wird jeweils soziales Engagement oder ein Projekt für die Bürger der Gemeinde mit dem «Immerselig» ausgezeichnet. «Dieses Jahr findet eine Nomination statt. Alle dürfen aufstehen, die im vergangenen Jahr etwas Gutes für die Familie, für die Nachbarn, im Verein oder überhaupt gemacht haben», forderte Gemeinderat Thomas Gribi auf.

Man habe im vergangenen Jahr viel zu viel Negatives gehört. Alle waren gespannt. Doch weil der Pokal des «Immerselig 2022» nicht als Wanderpreis in alle Haushalte vergeben werden könne, mussten sich nach und nach wieder fast alle setzen. Es blieben für Nomination Nelly und Alfred Lehmann von der Lehmann Baumschulen AG stehen. Seit 2003 laden sie am 24. Dezember alleinstehende Bürenerinnen und Bürener zu sich in die weihnächtlich dekorierte Gärtnerei.

«Wir und unsere Familie freuen uns jeweils gemeinsam. Ja, und die Weihnachtsfeier mit Essen wird weiter stattfinden», sagen Nelly und Alfred Lehmann. Sie hoffen auf viele Anmeldungen Alleinstehender. Auch auf Männer, denn für diese sei es schwieriger dazu zu stehen, an Weihnachten alleine zu sein.

Einbürgerungen und Informationen aus der Gemeinde

Weiter wurden an der Versammlung die sieben neuen Schweizer Bürgerinnen und Bürger vorgestellt. Orientiert, dass der Mahlzeitendienst für Menschen, die nicht mehr selber kochen können oder wollen, neu auch für den Fahrdienst durch das Altersheim Büren organisiert werde. Der Dienst wachse. Das Altersleitbild wird überarbeitet wie eine Form der Bürgerbeteiligung in der Jugendarbeit gesucht.

58'439 Eintritte verzeichnete das Schwimmbad im letzten Sommer und Tourismus Büren macht mit der Vollmondbar und dem Fotowettbewerb mehr Öffentlichkeitsarbeit. Informationen zum Kocher-Büetiger-Haus werden laufend auf der Website der Gemeinde aufgeschaltet. Nachdem ein Teil des Daches der Scheune eingefallen war und Binder knickten, wurden Teile des Daches zur Sicherheit zurückgebaut. Dies alles in Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege.

Zum Baugesuch des Kocher-Büetiger-Hauses sind zwei Einsprachen eingegangen. Bauvorsteherin Barbara Stotzer-Wyss hofft auf eine einvernehmliche Lösung und sagt «wir sind uns des sensiblen Bauwerkes bewusst». Die Denkmalpflege ist in Büren allgegenwärtig. Nun auch bei der Planung des Umbaus des Rathauses für moderne Arbeitsplätze und die energetische Sanierung wie bei der geplanten neuen Strassenbeleuchtung der Kantonsstrasse und der Brücke.