Büren: Baustart Kocher-Büetiger-Haus trotz hängiger Einsprachen

Büren a. A. Trotz hängiger Einsprachen: Rückbau beim historischen Kocher-Büetiger-Haus gestartet In Büren a. A. sind die Baumaschinen aufgefahren. Trotz zweier Einsprachen wurde mit dem Rückbau der Dachkonstruktion des historischen Kocher-Büetiger-Hauses begonnen. Silvia Stähli-Schönthaler Jetzt kommentieren 04.11.2022, 16.51 Uhr

Beim Kocher-Büetiger-Haus an der Aarbergstrasse in Büren sind die Baumaschinen aufgefahren, was bei vielen Einwohnerinnen und Einwohnern für Freude sorgen dürfte. Denn der Umbau des baufälligen, unter Denkmalschutz stehenden Bauernhauses aus dem Jahre 1806 gab in den vergangenen Jahren viel zu reden und diverse Projektierungsvorschläge fanden bei der Bevölkerung lange Zeit wenig Anklang.