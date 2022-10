Büren a. A. Stimmungsvolle Atmosphäre am rekordträchtigen Bürenlauf Der Bürenlauf ist bei Gross und Klein beliebt. Das zeigte der neue Rekord am Samstag mit über 1168 Startenden im Aarestedtli. Heidi Bauder-Schwab Jetzt kommentieren 16.10.2022, 14.16 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Start zum Bürenlauf 11.5 km Carole Lauener

Der milde Herbsttag lockte auch zahlreiche Kurzentschlossene an den Start. Der regelmässige Bürenlaufteilnehmer Tefera Mekonen, der im letzten Jahr noch beide Rennen absolviert hatte, konzentrierte sich an dieser Austragung auf den Bürenlauf light über 5 km. Mekonen musste von Anfang an gegen den ebenfalls stark laufenden Christian Leu kämpfen.

Im Ziel strahlte Mekonen um die Wette. Er gewann das Rennen nicht nur hauchdünn vor Leu, sondern stellte mit 15:49 einen neuen Streckenrekord auf. Bitter für Leu war, dass er ebenfalls 15:49 lief und somit den Rekord auch geknackt hätte, Mekonen aber ganz knapp vor ihm das Ziel passierte.

Start zum Bürenlauf 11.5 km Carole Lauener / Solothurner Zeitung Start zum Bürenlauf 11.5 km Carole Lauener / Solothurner Zeitung Start zum Bürenlauf 11.5 km Carole Lauener / Solothurner Zeitung Start zum Bürenlauf 11.5 km Carole Lauener / Solothurner Zeitung Start zum Bürenlauf 11.5 km Carole Lauener / Solothurner Zeitung Start zum Bürenlauf 11.5 km Carole Lauener / Solothurner Zeitung Start zum Bürenlauf 11.5 km Carole Lauener / Solothurner Zeitung Bürenlauf 2022Start Walking 11,5 km Carole Lauener / Solothurner Zeitung Bürenlauf 2022Start Walking 11,5 km Carole Lauener / Solothurner Zeitung Bürenlauf 2022 Carole Lauener / Solothurner Zeitung Seare Weldezghi, Sieger Bürenlauf 11,5 km Carole Lauener / Solothurner Zeitung Seare Weldezghi, Sieger Bürenlauf 11,5 km Carole Lauener / Solothurner Zeitung Seare Weldezghi, Sieger Bürenlauf 11,5 km Carole Lauener / Solothurner Zeitung Fabian Aebersold, 2. Rang 11,5 km Carole Lauener / Solothurner Zeitung Fabian Aebersold, 2. Rang 11,5 km Carole Lauener / Solothurner Zeitung Fabian Aebersold, 2. Rang 11,5 km Carole Lauener / Solothurner Zeitung Martin Zürcher, 3. Rang 11,5 km Carole Lauener / Solothurner Zeitung Martin Zürcher, 3. Rang 11,5 km Carole Lauener / Solothurner Zeitung Chrigi Gmür, 4. Rang 11,5 km Carole Lauener / Solothurner Zeitung Timon Schmid, 5. Rang 11,5 km Carole Lauener / Solothurner Zeitung Manuel Hügli, 6. Rang 11,5 km Carole Lauener / Solothurner Zeitung Simona Aebersold, Siegerin 11,5 km Carole Lauener / Solothurner Zeitung Pekka Roppo, 7. Rang 11,5 km Carole Lauener / Solothurner Zeitung Melanie Maurer, 2. Rang 11,5 km Carole Lauener / Solothurner Zeitung Mario Bumann, 18. Rang 11,5 km Carole Lauener / Solothurner Zeitung Joel Däppen, 19. Rang 11,5 km Carole Lauener / Solothurner Zeitung Andrea Pileggi, 21. Rang 11,5 km Carole Lauener / Solothurner Zeitung Joanna Bourke Martignoni, 3. Rang 11,5 km Carole Lauener / Solothurner Zeitung Barbara Kocher, 5. Rang 11,5 km Carole Lauener / Solothurner Zeitung Siegerinnen Frauen 11,5 km: Melanie Maurer, Simona Aebersold, Joanna Bourke Martignoni Carole Lauener / Solothurner Zeitung Melanie Maurer, Simona Aebersold, Joanna Bourke Martignoni, Fabian Aebersold, Weldezghi Seare, Martin Zürcher Carole Lauener / Solothurner Zeitung Sieger Herren 11,5 km: Fabian Aebersold, Weldezghi Seare, Martin Zürcher Carole Lauener / Solothurner Zeitung

Bei den Frauen über 5 km gelang es Eline Gemperle, sich mit einer Zeit von 17:54 vor den zahlreichen Verfolgerinnen durchzusetzen. Der Bürenlauf light punktete nicht nur mit einem neuen Streckenrekord, sondern erlebte mit 324 Startenden einen neuen Teilnehmerrekord.

Am Hauptlauf über 11,5 km musste sich bei den Männern Vorjahressieger Fabian Aebersold aus Brügg geschlagen geben. Er klassierte sich hinter Seare Weldezghi aus Zürich auf dem zweiten Platz. Weldezghi erreichte das Ziel in 38:18.

Tagessiegerin über die volle Distanz wurde die sich in Topform befindende Simona Aebersold in einer Zeit von 41:52 und distanzierte mit dieser Zeit die amtierende Duathlon-Europa- und Weltmeisterin Melanie Maurer um 1:38. Maurer verpasste somit ihren nach wie vor gültigen Streckenrekord von 41:39.

Melanie Maurer, Simona Aebersold, Joanna Bourke Martignoni, Fabian Aebersold, Weldezghi Seare, Martin Zürcher Carole Lauener / Solothurner Zeitung

Am Morgen waren die Kleinsten und Kleinen an der Reihe

Das Laufevent eröffnete am Morgen die über 120 Teilnehmenden der Kategorie Muki/Vaki/Erki. «Ein Highlight die zweijährige Nuria Wandel, die von ihrem Vater Simon begleitet die ganze einen Kilometer lange Strecke lief», so Speakerin Mirja Jenni. Dieses Gespann und viele andere sorgten deshalb bereits für laute Anfeuerungsrufe und bewegende Bilder im historischen Stedtli.

Ebenfalls viel Aufmerksamkeit erhielten die Teilnehmenden der Kids- und Jugendläufe. Insgesamt belebten über 400 Laufsportbegeisterte am Morgen Büren. In diesen Kategorien überquerten auch einheimische Schülerinnen und Schüler die Startlinie und trugen die beliebte Klassen-Challenge aus.

Die vielen fröhlichen Kindergesichter bei den Läufen, der tosende Applaus der Zuschauer und ein Besenfahrer, der vom Rad steigt, um ein weinendes Kind Hand in Hand ins Ziel zu begleiten, sind für Mirja Jenni, was der Bürenlauf als familiärer und sympathischer Lauf auszeichnet.

Inklusion ist am Herbstlauf immer ein Thema

«Beliebt ist am Bürenlauf jeweils die Teamwertung.», weiss OK-Präsident Diethelm. In diesem Jahr startete unter anderem Breast Friends Europa Donna Schweiz mit 37 Teilnehmenden, welche in diesem Event auf dem 3. Rang landeten. Ein schönes Beispiel für Inklusion stellten auch in diesem Jahr die 41 Läuferinnen und Läufer von PlusSport dar, welche mit ihren Startenden seit mehreren Jahren den Herbstlauf bereichern.

Bürenlauf 2022Start Walking 11,5 km Carole Lauener / Solothurner Zeitung

Als Erfolg werten die Verantwortlichen auch die in diesem Jahr wiederum gewachsene Schar in der Kategorie Nordic Walking/Walking. Diese absolvieren auf den Originalstrecken jeweils ihre persönliche Strecke ohne Rangierung. Die steigende Zahl der Startenden beweist dem OK, dass diese Sportart im Trend liegt und in Büren auch fest ins Angebot gehört.

OK-Präsident Diethelm blickte am Abend sehr zufrieden auf das Renngeschehen zurück. «Die fairen Austragungen und die tolle Ambiance sind für uns als OK und auch für die über 100 zahlreichen Helferinnen und Helfer Lohn für geleistete freiwillige Arbeit.» Die erfolgreiche Austragung spornt das Team bereits heute an, auch am 37. Bürenlauf im nächsten Oktober ein stimmungsvolles Laufevent zu organisieren.

Ranglisten unter: www.buerenlauf.ch / Resultate

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen