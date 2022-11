Büren: Wer macht mit bei den Adventsfenstern

Büren a. A. Seniorennetz macht neuen Anlauf für Adventsfenster – wer hilft mit? Im Dezember sollen auch in Büren Adventsfenster leuchten. Das Seniorennetz möchte den Brauch im Seeländer Städtli aufleben lassen. Silvia-Stähli-Schönthaler 05.11.2022, 16.00 Uhr

Ute Kischkel vom Seniorennetz Büren an der Aare freut sich auf eine rege Teilnahme am Projekt Adventsfenster. Bild:sst

«Adventsfenster bringen nicht nur Licht in die dunkle Jahreszeit, sie sind auch Begegnungsstätten für ein gemütliches Beisammensein», sagt Ute Kischkel und präsentiert eine der 600 Ausschreibungen, welche das Seniorennetz Büren an der Aare in die Haushaltungen verteilt hat. Das Ziel: Einwohnerinnen und Einwohner zu finden, die den «heimeligen Brauch» unterstützen und ein Fenster in ihrer Wohnung oder ihrem Haus dekorieren oder den Garten «mit weihnachtlichem Flair» gestalten.

Hoffnung auf mehr Interesse dieses Jahr

Bereits letztes Jahr machte sich das Seniorennetz Büren an die Organisation des Anlasses. «Leider konnten wir nicht alle Fenster vergeben», bedauert Ute Kischkel, die das Seniorennetz Büren präsidiert. Sie hofft, dass sich dieses Jahr mehr Interessierte finden lassen, die «ihr Türchen an einem von ihnen gewählten Datum öffnen und zu einem kleinen Zusammensein einladen».

Da bereits im Juni dieses Jahres die Bibliothek Büren ihr Interesse an den Adventsfenstern bekundet und eine Teilnahme zugesagt hat, sind die Organisatoren mit neuem Elan an die Sache herangegangen und hoffen nun, dass dieses Jahr 24 Fenster dekoriert werden können. Dazu Ute Kischkel: «Zehn sind schon verteilt, was uns sehr freut und auch optimistisch stimmt.»

Die Liste mit den Angaben, wann und wo die 24 Türchen aufgehen, wird unter anderem im Anzeiger Büren und Umgebung publiziert werden.

Für Informationen und Anmeldungen: Ute Kischkel, Präsidentin Seniorennetz Büren, ute.48ki@hotmail.com