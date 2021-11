Büren a. A. Parteien einigen sich auf Ämterverteilung – aber fast wäre es noch zur Kampfwahl gekommen Peter Zumbach (SVP) wird Gemeindepräsident, Barbara Stotzer-Wyss Vize-Gemeindepräsidentin. In Büren a. A. konnte man die Verteilung der Ämter doch noch regeln. Die SP liess der EVP den Vortritt. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 23.11.2021, 16.36 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rathaus Büren a. A. : Die SPplus verzichtet auf das Vizepräsidium der Gemeinde und lässt der EVP den Vortritt.

Andreas Toggweiler / SOL

Peter Zumbach (SVP) wird Gemeindepräsident. zvg

Nach dem klaren Wahlsieg der SVP an den Gemeinderatswahlen musste sich die SVP nur noch entscheiden, ob Peter Zumbach, bisheriger Vizepräsident, oder der Überflieger Reto Basler, bestgewählter Gemeinderat (ebenfalls bisher), das Präsidium im Stedtli vom scheidenden Rolf Wälti (FDP) übernimmt. Die SVP hat sich für Kontinuität entschieden und den bisherigen Vize auf den Schild gehoben.

Anlässlich der Parteiengespräche gab es aber noch einige Ungewissheiten, etwa, wer das Vizepräsidium übernehmen soll. Noch am Wahltag hatte die SP, die sich in Büren SPplus nennt, den Anspruch auf das Vizepräsidium erhoben.

Doch es kam anders. Auch die EVP hat sich um das Vizepräsidium beworben und konnte ihre Ambitionen durchsetzen. Die SP hat jetzt aufs Amt verzichtet und der EVP den Vortritt gelassen.

In einer Medienmitteilung schreibt die SP, dass die EVP das Vizepräsidium angesichts der Parteienstärke «unberechtigterweise» anstrebe. «Deshalb käme es zu einer Kampfwahl, was die SPplus in der aktuellen Situation als nicht sinnvoll für Büren erachtet. Diese Wahl würde Büren hohe Kosten verursachen», schreibt das SP Co-Präsidium mit Claudia Witschi und Bernhard Wenger zu ihrem Verzicht. «Die SPplus Büren an der Aare plädiert stattdessen dafür, dass die Gemeinde den lokalen Vereinen in der schwierigen Zeit grössere Unterstützung zukommen lässt.»

Bernhard Wenger präzisiert auf Anfrage, dass es der SPplus effektiv darum gehe, eine gute Zusammenarbeit auf Gemeindeebene aufrechtzuerhalten und sie in diesem Sinne auch ein Zeichen setzen wolle. «Die finanziellen Überlegungen spielen zwar auch eine Rolle, sind aber nicht das Zentrale.» Laut Gemeindeschreiber Yves Marti kostet ein Wahlgang im Stedtli rund 8000 bis 10'000 Franken.

Barbara Stotzer-Wyss (EVP) wird Vizepräsidentin. zvg

«Das finde ich sehr grosszügig und einen guten Vorschlag», kommentiert Barbara Stotzer-Wyss, die jetzt designierte Vize-Gemeindepräsidentin den Verzicht der SPplus. Die Unterschiede in den Parteistärken von SPplus und EVP seien «allerdings nicht derartig, dass die SP automatisch Anspruch auf diesen Sitz hätte», findet Stotzer. Es gehe auch darum, die für das Amt wirklich geeigneten Personen zu finden. Sie werde sich weiterhin bemühen, eine ausgleichende Politik zu machen, bei der auch die Anliegen der SPplus zum Zuge kommen. EVP und SP Plus hatten eine Listenverbindung.

In der Tat liegen die beiden Parteien bezüglich Wähleranteil fast gleichauf. Die SP hat zwei Sitze, die EVP nur einen. Bei der Stimmenzahl liegt demgegenüber die EVP (dank einer Liste mit sechs Namen) leicht vorn. Der neu gewählte SP Gemeinderat Thomas Gribi erzielte zwar mit 449 Stimmen ein leicht besseres Resultat als Stotzer (430), letztere hat aber gegenüber dem Newcomer eine Legislatur Politerfahrung als Ressortleiterin Bau und Planung. Die bisherige SP-Gemeinderätin Debora Scherrer, Vorsteherin Soziales und Gesundheit, landete etwas abgeschlagen auf dem letzten Platz der Wiedergewählten.

Festgelegt wurde auch die künftige Leitung der Gemeindeversammlung: Dan Otz (FDP) übernimmt das Amt vom scheidenden Matthias Widmer (SVP). Das Vizepräsidium bleibt weiterhin in den Händen von Lukas Eschbach (EVP). Hierzu meint Stotzer, dass die EVP bereit gewesen wäre, das Vizepräsidium der Gemeindeversammlung abzugeben. Bernhard Wenger meint dazu, die SPplus sei nicht in der Lage gewesen, eine Person zu stellen, die dieses Amt übernehmen wollte oder welche für die Versammlungsleitung versiert genug sei. «Es braucht hier doch eine gewisse Erfahrung, politisches und juristisches Hintergrundwissen.»