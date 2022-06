Büren: Es geht voran beim Kocher-Büetiger-Haus

Büren a. A. Baugesuch für Tagesschule wird eingereicht Die erste Gemeindeversammlung der Legislatur in Büren a. A. sorgte für viel Gesprächsstoff. Margrit Renfer Jetzt kommentieren 15.06.2022, 14.07 Uhr

Es geht vorwärts mit dem Projekt Kocher Büetiger-Haus (links). Zvg

45 von 2409 Stimmberechtigten (1.87 Prozent) kamen in den Bürener Ratshaussaal im Rathaus. Es war die erste Gemeindeversammlung in der neuen Legislatur mit dem neuem Gemeinderatspräsidenten Peter Zumbach und dem neuem Gemeindeversammlungspräsidenten Dan Otz, die Fragen zum Lastenausgleich, zum Kocher-Büetiger-Haus, zu offenen Kehrrichtsäcken beantworten mussten und punkto Redezeit gefordert wurden.

Gemeinderätin Barbara Stotzer-Wyss orientiert, dass dieser Tage das Baugesuch für die vor einem Jahr genehmigte Tagesschule im Kocher-Büetiger-Haus eingereicht wird. Dazu einfachheitshalber ebenfalls die Umgebungsgestaltung der nicht im Kredit enthaltenen Sanierung des Parkplatzes.

Das Haus bleibt aber ein Politikum. Warum keine Solaranlage geplant würde, ob die aktuelle Kostensteigerung für die Materialien berücksichtigt seien und weitere Fragen wurden gestellt. Antworten dazu gäbe es auf der speziell eingerichteten Webseite, wo immer die neuesten Daten aufgeschaltet werden. Ebenso die Informationen, wie die Gemeinde mit dem Energieversorger seit langer Zeit aktiv unterwegs sei. Bereits 2009 wurde der Wärmeverbund gegründet, das Kocher-Büetiger-Haus wird ganz klar daran angeschlossen.

Zu viel Steuern verlangt

Die Rechnung 2021 schloss im allgemeinen Haushalt mit einem Aufwandüberschuss von 263'000 Franken, gesamthaft mit einem Überschuss von 73'000 Franken ab. Erneut mussten 700'000 Franken zuviel veranlagte Steuern an natürliche Personen zurückbezahlt werden. Die ausserordentlichen Rückzahlungen sind damit abgeschlossen. Aus der Neubewertungsreserve aus HRM2 wurde eine Tranche von 500'000 Franken entnommen.

So dient das Kocher-Büetiger-Haus künftig für öffentliche Aufgaben und wird somit erfolgswirksam ins Verwaltungsvermögen umgebucht. Die zwingende Auflösung der Neubewertungsreserve beeinflusst die Rechnung bis ins Jahr 2025. Büren strebt bei den Spezialfinanzierungen eine generationengerechte Kostenbeteiligung an. Der werterhaltende Anteil am Unterhalt wird neu dem Bestand Werterhalt entnommen.

Das ergibt jährlich ein besseres Resultat und eine erhoffte Gebührensenkung beim Abwasser oder keine Gebührenerhöhung beim Abfall. Als Sitzgemeinde der Sozialregion findet sich das gesamte Volumen für den Lastenausgleich, fast der doppelte Steuerertrag, in der Rechnung von Büren. So verlangte die Frage dazu einen Exkurs zum System Lastenausgleich im Kanton Bern.

An der Schule Büren wird seit Frühjahr ein Intensivkurs Deutsch als Zweitsprache angeboten. Dies um den Kindern baldmöglichst den Übertritt in die Regelklasse zu ermöglichen und nicht als Sonderschule für Kinder aus der Ukraine und der Kollektivunterkunft. Stand heute wird der Kurs nach den Sommerferien nicht mehr benötigt.

Ein anonymer Sponsor erlaubte die Gestaltung des Schulhauses. zvg

Der Kurs war für die Lehrperson sehr fordernd. Die Kinder möchten lieber zurück als Deutsch lernen. Freude bereitet der Schule und der Bevölkerung die neue Fassade am Schulhaus. Ein anonymer Sponsor ermöglichte die Gestaltung durch die Schülerinnen und Schüler.

Rechnung Büren 2021 in Franken Aufwand 25'571'388

Ertrag 25'645'104

Ertragsüberschuss 73'715

Nettoinvestitionen 572'806

Steueranlage 1.64

