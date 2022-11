Neuer Veloweg für Schüler von Rüti nach Büren

Büren a. A. Aus dem Bahntrassee soll ein Veloweg für die Schulkinder aus Rüti werden Zwischen Büren und Rüti entsteht ein Veloweg. Realisiert wird dieser auf und neben dem stillgelegten SBB-Bahngeleise. Dies auch zur Sicherheit der Kinder von Rüti, die ab 2024 in Büren zur Schule gehen werden. Silvia Stähli-Schönthaler Jetzt kommentieren 24.11.2022, 04.59 Uhr

Stillgelegtes Bahntrassee der Linie Büren-Solothurn, wo der Veloweg durchführen soll. Silvia Stähli

Vor einigen Jahren verkehrte an bestimmten Tagen noch eine Nostalgielokomotive auf dem SBB-Streckenabschnitt zwischen dem Bahnhof Büren und Rüti. Diese Zeiten sind aber längst vorbei und die Natur hat sich ihren Lebensraum zurückerobert. An vielen Stellen sind die Geleise so stark überwachsen, dass sie kaum mehr zu sehen sind. Dies könnte sich – zumindest teilweise – bald ändern: Denn eine Veloroute soll sicherer und das stillgelegte Eisenbahngeleise umgenutzt werden.