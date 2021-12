Gemeindeversammlung Lommiswil weist Budget 22 zurück

Bei einem Aufwand in der Erfolgsrechnung von 7’628’055 Franken und einem Ertrag von 6’730’582 Franken resultiert ein Aufwandüberschuss von 897’473 Franken – eine halbe Million mehr als im Budget 2021 und fast 820’000 Franken mehr als in der Rechnung 2020.



Verglichen mit dem Budget 2021 sind die Bereiche Bildung (+200’000 Franken), Soziale Sicherheit (+51’000 Franken), Allgemeine Verwaltung (+ 90’000 Franken) die Kostentreiber, dazu kommt ein um fast 120’000 Franken kleinerer Ertrag bei Steuern und Finanzen, das Nettoergebnis liegt mit 5’271’957 Franken um 120’000 Franken tiefer als im Budget 2021 und um 212’000 Franken tiefer als in der Rechnung 2020.



Ohne die Steuererhöhung um 5 Prozentpunkte auf 125 Prozent, wie vom Gemeinderat vorgeschlagen, läge das Defizit bei knapp 1,1 Millionen Franken.



Bei den Investitionen beträgt das Nettoergebnis 287’500 Franken, verglichen mit 585’000 Franken in der Rechnung 2020 ein moderater Betrag.