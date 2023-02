Eisbader Grenchen: Bei 5 Grad 5 Minuten in der Aare schwimmen

Brrrrr...!! Die Eisbader vom Staader Sandloch: «Es ist eine reine Kopfsache» Eine Handvoll Badegäste findet sich jeden Sonntagmorgen beim Sandloch in Staad bei Grenchen ein, um in der Aare zu baden. Vor allem im Winter. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 02.02.2023, 05.00 Uhr

Die Eisbader vom Sandloch in Grenchen: Maria Szabo im gestreiften Bademantel, Frank Budweg ganz rechts. zvg

Die Aare hat um die fünf Grad Wassertemperatur, ein steife Bise pfeift über die Witi und kräuselt die Wasseroberfläche. Beim Spaziergang durch die Aareebene sollte sich der Wanderer dieser Tage besser gut einpacken.

Doch im Sandloch in Staad reibt er sich vielleicht die Augen, wenn er auf eine Handvoll Leute stösst, die sich im kalten Wasser tummeln. Immerhin tragen sie alle eine Mütze. Ansonsten aber nur die Badehose oder das Badekleid.

Sie haben das Eisbaden entdeckt. Es bracht Überwindung, ist nicht jedermanns Sache. Doch wer es regelmässig macht, schwört darauf. So etwa Maria Szabo aus Grenchen. Seit einem Jahr gehört sie zu den regelmässigen Kaltwasser-Badegästen im Staader Sandloch und propagiert es als probates Mittel zur Aufrechterhaltung des körperlichen und seelischen Gleichgewichts.

«Seit ich das mache, bin ich nicht mehr krank, habe deutlich weniger Wechseljahr-Beschwerden und fühle mich generell körperlich und seelisch fitter», schwärmt Szabo.

Zufällig auf die Gruppe gestossen

Das Eisbaden habe sie zufällig entdeckt, als sie im letzten Winter der Aare entlang joggte und auf eine Gruppe Leute stiess, die bei der Archbrücke an Neujahr in der Aare badete. Es war der Solothurner Frank Budweg, der das Eisbaden schon früher entdeckt hatte und seither mit einer Gruppe dazu nach Grenchen kommt, weil man hier flache Einstiege findet.

Auch er möchte diesen Kick nicht mehr missen, seit er es an Heiligabend 2021 in Berlin erstmals ausprobierte. Damals unter Anleitung eines Coachs und mit seriöser Vorbereitung, etwa durch kaltes Duschen vorab. «Es war ein super Erlebnis», sagt Budweg begeistert.

Er suchte gleichgesinnte Bekannte, die sich mit ihm winters in die Aare wagen, und war insbesondere während der Coronazeit teilweise mehrmals wöchentlich in der Aare. «Es hat Körper und Psyche belebt in einer Zeit, als ich es persönlich sehr brauchen konnte», berichtet der Solothurner Eventmanager.

Eisbaden stärke die körperlichen und mentalen Abwehrkräfte, ist auch Budweg überzeugt. Dies, indem wichtige innere Organe und das Gehirn stärker durchblutet werden. «Der Körper besinnt sich quasi auf seine wichtigsten Funktionen, die es aufrecht zu erhalten gilt.»

Ins eisig kalte Wasser zu steigen, sei ansonsten «eine reine Kopfsache», sagt er.

«Reine Kopfsache»: Die Eisbader vom Grenchner Sandloch treffen sich winters jeden Sonntagmorgen. zvg

Natürlich gelte es, einige Dinge zu beachten. Anfänger sollten mit kurzen Bädern beginnen. «Man läuft ja auch nicht einen Marathon ohne vorheriges Training», sagt Budweg. Als Faustregel gilt: Nicht länger als so viele Minuten im Wasser bleiben, als dessen Temperatur beträgt. In der Aare also derzeit fünf Minuten.

Im Internet finden sich viele Tipps

Im Internet finden sich zudem viele Tipps von «Hartgesottenen», aber auch Warnhinweise. Nicht empfehlenswerte sei das Eisbaden für Menschen mit medizinischen Problemen, etwa Herz- und Kreislaufbeschwerden, erklärt Budweg. Maria Szabo ergänzt, dass auch dem regelmässigen Atmen im Wasser Beachtung geschenkt werden müsse (Gefahr des Hyperventilierens). Und beim Verlassen des Wassers sollte man sich nicht gleich warm einpacken, sondern langsam aufwärmen.

Die Gruppe, die sich zurzeit jeden Sonntagmorgen um 10 Uhr im Sandloch trifft, umfasst Menschen aus der ganzen Region – von Safnern bis Neuendorf. Man sei kein Verein und wolle auch keinen gründen, betont man. Informationen werden informell über Whatsapp oder Instagram ausgetauscht.

Aber willkommen sei jedermann und jedefrau, wie betont wird. «Wir helfen gerne allen, die es einmal ausprobieren wollen. Auch jenen, die dabei merken, dass es vielleicht doch nichts ist für sie.»

