Blutspende «Es ist ein Geschenk»: Der Lengnauer Kurt Meier hat 150 mal Blut gespendet Weil er nun die Altersgrenze erreicht hat, ist die 150. Blutspende auch die letzte von Kurt Meier. Seit 57 Jahren hat er fast drei Mal jährlich Blut gespendet. Margrit Renfer 16.02.2022, 05.00 Uhr

Kurt Meier aus Lengnau bei seiner 150 und letzten Blutspende. mrl

Man rechne, 4,5 Deziliter Blut fliessen pro Blutspende. Am 2. Juni 1965 war Kurt Meier das erste Mal dabei und seither wurden es 150 Spenden. Kurt Meier ist mit sechzehn Jahren in den Samariterverein eingetreten und das Blut spenden war normal, gehörte dazu. «Es ist ein Geschenk, dass ich seit 57 Jahren fast drei Mal jährlich Blut spenden konnte. Das ist ein Zeichen, dass ich immer gesund war» sagt der engagierte Samariter.

Blutspenden sei jeweils eine Gesundheitskontrolle, also insgesamt eine gute Sache. Kurt Meier spendete auch im Spital, als seine Mutter operiert werden musste. Die 150i. Blutspende war für ihn gleichzeitig die Letzte. Er feiert demnächst seinen 75. Geburtstag und «muss» nun aufhören. Falls er «Entzugserscheinungen» hätte, müsste er zum Hausarzt für einen Aderlass.

Einst war er auch Organisator

In seiner Zeit als Samariterpräsident hat Kurt Meier die Blutspende in Lengnau mitorganisiert. Er erinnert sich, «Blutspenden war ein geselliger Anlass. Etwa mussten wir die Spendenden nach dem Zvieri fast aus der Schulküche werfen». Speziell war auch, als der Lengnauer Kurt Mühlethaler-Fankhauser als Millionster Blutspender in der Schweiz gefeiert wurde.

In der Armee war Blutspenden quasi Pflicht. Als Sanitätswachtmeister organisierte Kurt Meier die Blutspenden für das ganze Bataillon. Da sei auf die Soldaten schon ein gewisser Druck ausgeübt worden. Der Grund zum Nichtspenden musste vom Arzt bestätigt werden.

Wie weiter ohne die Samariter?

Kurt Meier freut sich im Moment über seine Blutspendejubiläum im Wissen, dass andere Menschen noch mehr spendeten und weiter Blut spenden. Sorgen bereitet ihm, wie es in Lengnau mit dem Spendenanlass weiter geht, wenn der Samariterverein definitiv aufgelöst wird. Eine Nachfolgelösung wird gesucht.

Hier gab es Zeiten mit jeweils 180 Spendenden. In letzter Zeit kamen jeweils 35 bis 45 Personen in die Aula, diese Woche 56. Seit Corona wurden die Spendenden im 10 Minuten Rhythmus aufgeboten. Blut ist immer nötig. Die Vene des linken Unterarms von Kurt Meier, die die Stechenden fast anlache wird nun nicht ein weiteres Mal dafür gepikst. Je nachdem müsste er sich wegen den 150 Vernarbungen schon erklären....