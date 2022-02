Grenchen: Person stirbt bei Brand in Wohnhaus an der Bielstrasse

Bielstrasse Person stirbt bei Brand in Grenchen Am Dienstagnachmittag fanden Einsatzkräfte eine leblose Person in einer Wohnung an der Grenchner Bielstrasse, wo sie einen Brand löschten. Brand- und Todesursache sind bisher unklar. 08.02.2022, 19.45 Uhr

Einsatzfahrzeug der Kapo Solothurn. (Symbolbild) zvg

Tragischer Brand in Grenchen am Dienstagnachmittag: Kurz vor 15 Uhr erreichte die Kantonspolizei Solothurn eine Meldung, wonach an der Bielstrasse ein Feuer ausgebrochen sei. Aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus sei eine starke Rauchentwicklung zu sehen.