Peter Vogt, Präsident BGU Grenchen, tritt nach 42 Jahren zurück

BGU Grenchen Unter ihm sind die Grenchner Busbetriebe stark gewachsen: Nun hört Peter Vogt nach 42 Jahren auf Nach 42 erfolgreichen Jahren demissionierte Peter Vogt als BGU-Verwaltungsratspräsident. In seine Zeit gehörte auch der Bau des neuen Umsteigezentrums Busbahnhof Postplatz im Jahre 2005 mit Linksverkehr – einzigartig in der Schweiz. André Weyermann Jetzt kommentieren 24.06.2022, 14.00 Uhr

Peter Vogt am Steuer des neuen Elektrobusses der Hess AG, der für den BGU bestimmt ist. Tom Ulrich

Eine Ära geht zu Ende. Nach nicht weniger als 42 Jahren Tätigkeit als Verwaltungsratspräsident des Busbetriebes Grenchen und Umgebung (BGU) übergibt Peter Vogt sein Amt an Ronnie Dürrenmatt. Kleines Detail am Rande: Als sich Peter Vogt 1979 anschickte, nach der Wahl des bisherigen «Chefs» Walter Bürgi in den Regierungsrat, die Leitung des BGU zu übernehmen, wurde sein jetziger Nachfolger gerade geboren.

«Eine lange Zeit geht damit zu Ende. Eine Zeit, welche mir viel Freude, aber auch weniger schöne Perioden bescherte», erklärte der scheidende Verwaltungsratspräsident. Garniert mit einigen amüsanten Anekdoten, hielt er sodann Rückschau auf bewegte 42 Jahre. Dabei ist vieles geschehen, es wurde gebaut, das Liniennetz und das Angebot stetig erweitert und den Bedürfnissen der Fahrgäste angepasst.

Es erfolgte unter anderem der Umstieg auf Gasbusse, die Buskonzepte wurden periodisch überprüft und optimiert, man trat dem fusionierten integralen Tarifverbund «Libero» bei (2014).

Der einzige offizielle Linksverkehr der Schweiz

Unvergessen und die Stadt prägend ist bei dieser unvollständigen Aufzählung der Bau des neuen Umsteigezentrums Busbahnhof Postplatz im Jahre 2005 mit Linksverkehr, einem Novum und einzigartig in der Schweiz. «Mit der Zeit entwickelte sich der BGU zu einem grösseren Unternehmen und es wuchsen auch die An- und Herausforderungen», hielt Peter Vogt fest und unterstrich seine Ausführungen mit eindrücklichen Zahlen.

Tatsächlich entwickelte sich der BGU unter seiner Ägide zu einem Unternehmen, das aus unserer Region und aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken ist.

Ohne Fahrgäste geht gar nichts

An dieser Stelle versäumte es Peter Vogt nicht, seinen Dank an all jene auszusprechen, die ihn in all den Jahrzehnten unterstützt hätten: dem Verwaltungsrat, der Geschäftsleitung, den Mitarbeitenden hinter dem Lenkrad, im Kundendienst und in der Verwaltung, mit welchen er ein freundschaftliches und gutes Verhältnis gepflegt habe, den Vertretern von Bund, Kantonen und Gemeinden und natürlich allen Fahrgästen, ohne die BGU gar nicht existieren könnte.

Nun gelte es, die Zukunft zu planen. Der russische Einmarsch in die Ukraine bringe nicht nur menschliches Leid und Zerstörung, er mache sich auch in massiven Preisanstiegen von Diesel und insbesondere Gas bemerkbar.

Elektrobus bewährt sich bis jetzt

Weiter stehe die Realisierung des Busbahnhofes Bahnhof Süd an und der Umstieg der Busflotte auf CO 2 -neutrale Antriebe an. Seit April 2022 ist ein Elektrobus der Firma Hess im dreijährigen Probebetrieb. Laut Auskünften von Geschäftsleiter Hans-Rudolf Zumstein seien die bisherigen Erfahrungen durchaus positiv.

Fahren die Busse in Grenchen in Zukunft also durchweg elektrifiziert? Das ist noch nicht in Stein gemeisselt, denn wie die Verantwortlichen betonen, sei auch Wasserstoff als CO 2 -neutraler Antrieb schon bald denkbar.

Nadelöhr Flughafenstrasse muss der Kanton lösen

Zu lösen gilt es auch das Problem Flughafenstrasse, welches als Nadelöhr insbesondere zu Spitzenzeiten am Abend und am Morgen auf der Linie 33 zu grösseren, ärgerlichen Verspätungen führt. Der Ball liegt hier beim Kanton.

Schliesslich steht man mitten in den Arbeiten zum Buskonzept 2025. «Dabei sollen Schwachstellen ausgemerzt, die Linien optimiert und der Takt erhöht werden», erklärt der neue Verwaltungsratspräsident Ronnie Dürrenmatt. Kurz- bis mittelfristig stehe auch die Frage einer neuen Geschäftsleitung im Raum, da Hans-Rudolf Zumstein sich dem Pensionsalter nähere.

Fakten zum Geschäftsbericht 2021 Auch das Geschäftsjahr 2021 war von der Pandemie geprägt. Der BGU kann zwar auf ein Jahr zurückblicken, das eine Verbesserung der Frequenzen aufweist und in welchem wieder mehr Passagiere transportiert wurden. Die Zahlen erreichten aber diejenigen vorheriger Jahre (noch) nicht. Die Jahresrechnung weist denn auch einen Verlust von 454'350 Franken aus. BGU ist aber guter Hoffnung, dass dieser von den Bestellern (Bund und Kantone) ausgeglichen wird. 2021 wurden insgesamt 2'026'655 Einsteigende gezählt. Die mit Abstand höchsten Frequenzen wiesen die Linie 21 (Lingeriz-Bahnhof Süd-Gummenweg) mit 449'513 sowie die Linie 25 (Bettlach Post-Bahnhof Süd-Bahnhof Nord-Monbijou) mit 252’267 Fahrgästen auf. Der Fahrplanwechsel im Dezember hat bei den Anschlussverhältnissen Bahn/Bus keine Änderungen gebracht. Neu wurde das Gesundheitszentrum an der Bielstrasse 31 in Bettlach erschlossen. Auf Wunsch der Bevölkerung wird zudem das Angebot auf die Grenchenberge erweitert. Der Bus fährt nun auch zwischen den Sommerferien und den Herbstferien bis 22. Oktober, Montag bis Freitag täglich mit vier Kurspaaren auf den Hausberg. Erfreulich ist auch die Tatsache, dass der Regierungsrat des Kantons Solothurn, auf öffentliche Ausschreibung hin, BGU für die Jahre 2022–2024 wieder den Transportauftrag erteilte, die Lernenden des BBZ Solothurn vom Schulhaus zur CIS-Halle zum Sportunterricht zu führen.

