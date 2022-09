Bevölkerungswachstum Grenchner Neuzuzüger: «Wir haben eine schöne Wohnung gefunden» Grenchen hat letztes Jahr die 18'000er-Marke bei der Bevölkerung geknackt. Warum kommen die Leute nach Grenchen? Wir hörten uns um an einem Anlass der Stadt für Neuzuzüger. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 28.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Neuzuzüger-Anlass in Grenchen 2022. José R. Martinez

Sie sei nach Grenchen gezogen, weil hier noch Verwandte von ihr leben, sagt die pensionierte Frau. Da sie sich dennoch einsam fühlt, ist sie heute an diesen Willkommensanlass gekommen, um hier vielleicht einen Verein zu finden oder einfach Menschen, mit denen man sich ab und zu treffen könne.

Begrüsst wurden Elisabeth Binggeli und viele andere bereits im Foyer von Mitgliedern der Integrationskommission. Herein kommt auch ein Ehepaar aus der Ukraine, auch sie werden herzlich begrüsst und hereingebeten.

Befragt zu den Gründen, warum sie nach Grenchen gekommen sei, sagt Verena Heusser: «Ich habe im Däderiz eine schöne Wohnung gefunden, mit zwei wunderbaren alten Bäumen; deswegen bin ich nach Grenchen gekommen», sagt die Pensionierte.

Mit dem ÖV am Jurasüdfuss unterwegs

Sie ist eigentlich eine langjährige Stadtsolothurnerin, die ursprünglich wegen ihrer Heirat aus dem Wasseramt weggezogen war. Sie hat sich nun ein Grossraum-ÖV-Abo gekauft, damit sei sie unkompliziert unterwegs und schnell wieder in Solothurn oder in Biel.

Marianne und Roland Holzer sind aus Gampelen zugezogen, ebenfalls wegen einer Wohnung. «Ich glaube, es wird ein guter Lebensort», sagt Roland Holzer. Biel wäre für das Paar zwar auch gut gewesen. Das Ziel sei aber vor allem, in absehbarer Zeit ohne Auto mobil zu bleiben, möglichst nahe an Kultur und Einkaufsmöglichkeiten. Bereits hat er einen Kurs in Aquafit belegt, und die Wohnung sei hell und ohne Treppe erreichbar. «Für die dritte Lebensphase ideal», sind sich die beiden einig.

Neuzuzüger-Anlass in Grenchen 2022: Stadtpräsident François Scheidegger (rechts) und Gemeinderat Daniel Hafner im Gespräch mit Vereinsvertreterinnen. José R. Martinez

1200 Menschen kamen dieses Jahr neu nach Grenchen, ebenso viele ziehen weg aus der Stadt. Auch über hundert Flüchtlinge aus der Ukraine lebten unterdessen in Grenchen. Von den Neuen kamen rund 90 in den Euseubiushof, um sich zu informieren über die vielfältigen Möglichkeiten, die Grenchen seinen Bewohnerinnen und Bewohnern bietet.

«Ohne Zugezogene gäbe es hier keinen Grenchenbergtunnel», sagte Stadtpräsident François Scheidegger in seiner Rede, in der er auf die vielen Vorzüge der Jurasüdfuss-Stadt verwies. Sportlicher gehe es kaum irgendwo zu und her als hier, meinte er unter anderem; und er lud alle Eingeladenen ein, sich in einem der hiesigen rund 150 Vereine zu engagieren.

Stadtpräsident: «Auch ich bin zugezogen»

Er selber sei vor 20 Jahren zugezogen, und er habe es nie bereut. Er betonte die gute Verkehrslage der Stadt und die Naturschönheiten in der nahen Umgebung, wo alles vorhanden sei, was man brauche. Dazu komme die innovative Wirtschaft und der Technologiestandort Grenchen.

Es sei nicht immer einfach, einen ersten Schritt zu machen, aber es lohne sich, so Stadtschreiberin Luzia Meister bei ihrer Begrüssung, und:

«Wir haben keine Altstadt, aber wir sind eine Jungstadt.»

Neuzuzüger-Anlass in Grenchen 2022: Stadtschreiberin Luzia Meister. José R. Martinez

Sie betonte, wie wichtig der Erwerb der deutschen Sprache sei; ohne Sprache keine Integration, und die Sprachkurse würden vom Kanton vergünstigt. Viele andere Angebote seien sogar gratis. Meister berichtete vom guten Beispiel eines eritreischen Mannes, der seine Lehre als Bester abgeschlossen hatte. Bezüglich der Vereine meinte sie: «Wir brauchen ihre ehrenamtliche Hilfe.»

15 Vereine stellten sich vor

Auch Elisabeth Egli, Vizepräsidentin der Integrationskommission der Stadt und Präsidentin von «Granges mélanges» – dem Verein, dessen Namen auf die Vielfalt Grenchens hinweist – begrüsste in verschiedenen Sprachen alle herzlich und lud zur Teilnahme ein.

Neuzuzüger-Anlass in Grenchen 2022: Infostand der Budget- und Schuldenberatung. José R. Martinez

15 verschiedene Vereine, darunter die Pfadi Johanniter und das Jugendzentrum Lindenhaus präsentierten anschliessend ihr grosses Angebot; und bei einem Apéro bot sich eine erste Gelegenheit, neue Menschen kennen zu lernen und erste Kontakte zu knüpfen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen