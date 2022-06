Bettlach: Schüler kreierten Lehrpfad über ihr Dorf

Bettlach Wolf, Bär oder Geissbock? – zwei Schüler schufen einen Lehrpfad zu ihrem Dorf Ein neuer Themenweg beim Schützenhaus Bettlach wird für die nächsten drei Monate die Menschen in der Region erfreuen. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 16.06.2022, 12.00 Uhr

Als Abschlussprojekt in der Sek E3 haben Enea Bart und Melvin Stephani einen Themenweg in Bettlach geschaffen. Melvin Stephani und Enea Bart (rechts) vor einem der Posten. Bruno Kissling

Der Lehrpfad wurde geschaffen von zwei Bettlacher Schülern der Klasse Sek E3. Es handelt sich um die Abschlussprojekt-Arbeit von Enea Bart und Melvin Stephani. Bart und Stephani haben sich nicht nur die Fragen ausgedacht, die auf den Schildern stehen und in denen es um die Region geht, sondern die Schilder aus Holz auch gleich selber hergestellt.

So lautet die erste Frage z. B., durch welchen Gletscher die Wandfluh entstanden sei. Drei mögliche Antworten werden vorgeschlagen. Die richtige Antwort kann mittels eines QR-Codes herausgefunden werden, dazu gibt es auch noch weiterführende Informationen. «Mit welchem Tier kämpfte der Waldarbeiter in der Sage von Bettlach?» Wolf, Bär oder Geissbock stehen hier zur Auswahl.

Etwas, das nicht einfach in einem Keller verschwindet

«Auf diese Frage sind wir gekommen, weil unsere Grosseltern uns schon als Kinder diese und andere Sagen erzählt haben», erzählen Melvin Stephani und Enea Bart. Auch die Gemeindepräsidentin und die Eltern und Lehrpersonen hatten Vorschläge für die Fragen gemacht.

Die Idee zum Projekt, dem etwa 600 Meter langen Weg, hatten die beiden Schüler, weil sie etwas machen wollten, das nicht einfach in einem Keller verschwindet nach der Präsentation. «Wir wollten etwas gestalten, dass vielen Menschen hier in der Region eine Freude macht.» Ausserdem arbeiten die beiden Jugendlichen gerne handwerklich. «Wir sind auch beide gerne draussen in der Natur, und auch das konnten wir bei diesem Projekt.»

Der Lehrpfad befindet sich entlang dem beliebten Spazierweg vom Schiessstand Richtung Dällwiteli. Es gibt zehn Schilder mit Fragen zur Geschichte von Bettlach, die Lösung ist jeweils mit einem QR-Code abrufbar. Bruno Kissling

Die zehn Posten verteilen sich auf dem Waldrandweg zwischen Schützenhaus und Dählwiteli: «Der Ort ist gut geeignet, weil hier sowieso viele Leute spazieren gehen.» Den sogenannten Lehrerweg, der zuerst noch diskutiert wurde, hatten sie als zu steil befunden. Begleitet wurden sie im Prozess von Lehrer André Siegenthaler; unterstützt von der Bürgergemeinde Bettlach und der Schreinerei Hunziker Affolter AG.

Positive Reaktionen aus der Bevölkerung

Sie hätten schon allerhand positive Reaktionen aus dem Bekanntenkreis bekommen, freuen sich die beiden sympathischen Jugendlichen. Ein Lehrer fand, die Tafeln seien gut gelungen und schön gestaltet. Es wird auch noch eine Einweihung im kleinen Rahmen geben. Was nach den drei bewilligten Monaten mit den Tafeln passiert, ist noch offen, aber Enea und Melvin hoffen, einen neuen Standort dafür zu finden.

Melvin, dessen Lieblingsfach an der Schule Mathematik ist und der gerne Unihockey und Basketball spielt, wird sich im Anschluss an die Schule in Biel zum Geomatiker ausbilden lassen. Enea, der am liebsten Geschichte hatte in der Schule, wird die Fachmittelschule in Solothurn beginnen: «An Geschichte interessiert es mich zu verstehen, was gestern war, was heute ist und was vielleicht morgen sein wird.»

