Bettlach: Der grösste Holzbau weit und breit ist am entstehen.

Bettlach Wo einst das Betonwerk stand, entsteht ein grosses Gewerbezentrum – vorwiegend aus Holz Die Firma «von Büren Holz & Bau GmbH» zieht im Sommer von Bellach nach Bettlach und ist jetzt daran, den neuen Firmensitz fertigzustellen – ein Meisterwerk der Handwerkskunst. Oliver Menge 12.04.2022, 13.17 Uhr

Co-Geschäftsleiter Robin von Büren im Obergeschoss des neuen Gebäudes. Oliver Menge

Dort, wo noch bis vor etwa einem Jahr das alte Betonwerk der Vigier Beton Seeland Jura AG stand, das schon seit mehreren Jahren stillgelegt war und schliesslich abgebrochen wurde, entsteht ein eindrucksvoller Neubau, grösstenteils aus Holz. Hier baut sich die Firma «von Büren Holz & Bau» ihren neuen Firmensitz gleich selber.

Das Unternehmen erwarb die Parzelle von Vigier und begann letztes Jahr mit der Planung des vierstöckigen Neubaus mit einer Gewerbefläche von 6700 Quadratmetern, wie Robin von Büren erklärt, der die Firma zusammen mit seinem Bruder Yves leitet.

Momentan ist die Firma noch in Bellach am Hofweg in der Nähe des Turbensaals ansässig, aber der Umzug ins neue Gebäude soll schon nach den Sommerferien stattfinden. Was dann mit den alten Liegenschaften in Bellach geschieht, ist noch unklar, sagt der erst 27-jährige Co-Geschäftsleiter.

Bettlach ist das neue Zuhause

Klar ist, die Firma wird ihren Firmensitz künftig in Bettlach haben. Im wohl grössten Holzbau weit und breit, wie von Büren sagt. Das neue Gebäude bietet genügend Platz für die Firma mit ihren rund 15 Mitarbeitenden, für Lager und Fuhrpark.

Man hat auch Platz, um zu wachsen: In Bettlach soll es insgesamt zwischen 15 und 20 Arbeitsplätze geben, die Firma sucht aktuell auch Mitarbeitende für Administration, Planung/Bauleitung und Zimmerleute. Einen Teil des Gebäudes werde man unter Umständen auch vermieten.

Rundflug um den imposanten Neubau. Oliver Menge

Die Daten des neuen Gebäudes sind beeindruckend

«Mit 56 Metern Länge, 33 Metern Breite und 20 Metern Höhe haben wir ausgeschöpft, was in dieser Zone möglich ist», erklärt Robin von Büren. Vielerorts werde einfach in die Tiefe und Breite gebaut, wenn Platz benötigt werde, aber viel zu wenig in die Höhe.

«Wir wollen auch zeigen, wie man gross, nachhaltig und verdichtet bauen kann.»

Das Spezielle am Neubau ist die hybride Bauweise: Auf einem Fundament aus Beton wurde eine Holzkonstruktion gebaut. 1670 Kubikmeter Holz wurden verbaut. Dieses stammt vorwiegend aus der Schweiz, ein Teil kommt aus Österreich. Auf 20 Tragsäulen aus Buchenholz liegen acht knapp 33 Meter lange Binder aus Fichte, jeder davon 6,5 Tonnen schwer. Dazwischen wurden Fichtenbalken montiert, auf die der Boden aus Betonplatten gelegt wurde. Pro Stockwerk sind das 99 Platten, jede 3,5 Tonnen schwer.

Somit lastet auf jeder der Holzsäulen im Erdgeschoss ein Gewicht von 291 Tonnen. Jedes der Stockwerke ist mit Autos befahrbar, ein Fahrzeuglift mit einer Kapazität von fünf Tonnen führt bis zuoberst ins Gebäude.

«Das ist unsere Spezialität», erklärt von Büren: «Dass wir bis ins oberste Geschoss eine hohe Tragfähigkeit erreichen.» Das sieht man auch bei anderen, bereits realisierten Projekten. So hat «von Büren Holz & Bau» erst kürzlich für eine Autogarage einen tragfähigen Stockwerk-Aufbau aus Holz gebaut, wo jetzt Autos ausgestellt werden.

Regional verankert und national tätig Auch in Leuzigen realisierte die «von Büren Holz & Bau» eine grosse Halle, drei weitere in der Region Büren sind in Planung. «Wir konzentrieren uns auf das Kerngeschäft des Hallenbaus. Andere Anfragen geben wir an befreundete Holzbaubetriebe weiter», erklärt Robin von Büren. Eine Ausnahme bildet dabei die neue hinterlüftete Fassade des Airport-Hotels beim Flughafen. Die moderne Fassade wurde aus Platten aus Steinwolle in verschiedenen Grautönen gefertigt und verleiht dem Gebäude Eleganz. Doch die Auftragsbücher der Firma sind für die nächsten eineinhalb Jahre voll: Projekte im Wallis und an diversen weiteren Orten stehen an. «Wir sind ein kleines Team, und wenn es im Oberland eine Halle zu bauen gibt, dann packen wir das Köfferchen», sagt von Büren schmunzelnd.

Jede Etage ist mit dem Auto befahrbar, hinten links der Lift mit fünf Tonnen Ladekapazität. Oliver Menge

So werden die Geschosse belegt

Die Firma «von Büren Holz&Bau» wird ins Erdgeschoss einziehen, mit dem gesamten Maschinen- und Fuhrpark. Im Untergeschoss befindet sich eine grosse Einstellhalle mit 52 Plätzen, Ladestationen für Elektroautos sind ebenfalls vorhanden.

Von Bürens haben auch noch Tochterfirmen gegründet, die ebenfalls in den Neubau einziehen. Im 1. Obergeschoss wird ein Fitnessstudio eingerichtet. Die von Bürens sind Franchise-Partner von «Gold's Gym», einer 1965 gegründeten amerikanischen Kette von über 1000 Fitnesscentern in 29 Ländern, mittlerweile in deutscher Hand, mit Firmensitz in Dallas, Texas. Robin von Büren erklärt:

«Wir haben den Zuschlag nur deshalb erhalten, weil wir mit unserem Bau sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit legen und ein überzeugendes Konzept eingereicht haben.»

So wird es auf den 1450 Quadratmetern Trainingsanlage viele Pflanzen und viel Grünes geben, das Sauerstoff produziert. Zudem sind auf beiden Seiten der Halle je 250 Quadratmeter grosse Terrassen für Aussentrainings geplant. Von Bürens investieren hier rund eine Million Franken.

Tochterfirma im Bereich Textilvertrieb

Die zweite Tochterfirma ist im Textilvertrieb tätig. Hier soll Sport- und Bademode verkauft werden. Diese Firma zieht voraussichtlich ins 2. Obergeschoss. Die Hälfte dieses Stockwerks ist für die Administration der «von Büren Holz & Bau» vorgesehen, mit Büros für Planung und Architektur.

Man wolle als Totalunternehmer auftreten, sagt Robin von Büren, der sich in erster Linie um diesen Bereich kümmert. Sein Bruder Yves betreut die ebenfalls firmeneigene Immobiliengesellschaft, die im 3. OG Platz findet. Hier ist auch eine grosse Wohnung geplant, die allerdings noch nicht bewilligt ist, sowie eine grosse, gemeinschaftliche Terrasse.

Das Gebäude wird mit einer Wärmepumpe beheizt, eine Solaranlage auf dem Flachdach zur Stromproduktion ist vorgesehen.

Auf das Flachdach soll auch noch eine Solaranlage kommen. Den Vorplatz sollen japanische Bäume zieren. Oliver Menge

Eine junge Firma, die schnell gewachsen ist Der erst 27-jährige Co-Geschäftsleiter hat bei der Späti Innenausbau eine Schreinerlehre absolviert und sich nach der Ausbildung selbstständig gemacht. Zusammen mit seinem Bruder stieg er ein ins Immobiliengeschäft: Die beiden erwarben ein Mehrfamilienhaus in Solothurn, später eines in Pieterlen, die beide umgebaut werden sollten, doch sie hatten es an beiden Orten «mit einem schwierigen Nachbarn zu tun». Aber es war der Startschuss fürs eigene Unternehmen. Am Anfang stellte die Firma auch spezielle Tische und Designmöbel her. Doch damit war rasch Schluss: «Ich war es leid, mich ständig für eine Preisgestaltung zu rechtfertigen, weil man unsere Kreationen in Relation zu denen des grossen schwedischen oder des französischen Möbelhauses stellte.» Also verlegte man sich auf den Holzbau im grossen Stil. «Wir haben uns alles selber erarbeitet, und einfach immer wieder investiert.»

